Detienen a un hombre en Córdoba por robar en el interior de varios vehículos del barrio de Levante

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Córdoba a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de vehículos, tras ser sorprendido con efectos sustraídos de varios coches estacionados en el barrio de Levante. La intervención permitió devolver los objetos recuperados a sus propietarios.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 21 de enero, cuando un vecino alertó al CIMACC-091 de que un individuo estaba manipulando las puertas de varios vehículos estacionados en la zona. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas, cuyos agentes localizaron a una persona en actitud sospechosa y procedieron a su identificación, explica la Policía Nacional en una nota de prensa.

Objetos recuperados

Durante el registro de seguridad, los agentes encontraron entre sus pertenencias un teléfono móvil y una cartera con documentación. Tras realizar las comprobaciones oportunas, se confirmó que ambos efectos habían sido sustraídos de dos vehículos distintos, a los que el detenido habría accedido tras fracturar los cristales.

Los objetos fueron devueltos a sus legítimos propietarios, que pudieron recuperar sus pertenencias gracias a la rápida actuación policial 22-enero-2025.

Noticias relacionadas

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas. Durante la intervención se incautaron otros efectos cuya procedencia aún se investiga, por lo que la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar si existen más víctimas.