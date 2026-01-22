Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Accidente de AdamuzTestimonio de guardias civilesRescate del perro BoroAccidente tren CartagenaÓscar PuenteAbogado de AngroisUrgencias R. SofíaMapa escolarizaciónEl tiempo
instagramlinkedin

Sucesos

Detienen a un hombre en Córdoba por robar en el interior de varios vehículos del barrio de Levante

La rápida intervención de la Policía Nacional permitió recuperar un móvil y una cartera sustraídos tras fracturar varios cristales de los automóviles

Objetos recuperados por la Policía Nacional tras la detención del ladrón, que actuó en varios vehículos del barrio de Levante.

Objetos recuperados por la Policía Nacional tras la detención del ladrón, que actuó en varios vehículos del barrio de Levante. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Córdoba a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de vehículos, tras ser sorprendido con efectos sustraídos de varios coches estacionados en el barrio de Levante. La intervención permitió devolver los objetos recuperados a sus propietarios.

Los hechos ocurrieron en la tarde del 21 de enero, cuando un vecino alertó al CIMACC-091 de que un individuo estaba manipulando las puertas de varios vehículos estacionados en la zona. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas, cuyos agentes localizaron a una persona en actitud sospechosa y procedieron a su identificación, explica la Policía Nacional en una nota de prensa.

Objetos recuperados

Durante el registro de seguridad, los agentes encontraron entre sus pertenencias un teléfono móvil y una cartera con documentación. Tras realizar las comprobaciones oportunas, se confirmó que ambos efectos habían sido sustraídos de dos vehículos distintos, a los que el detenido habría accedido tras fracturar los cristales.

Los objetos fueron devueltos a sus legítimos propietarios, que pudieron recuperar sus pertenencias gracias a la rápida actuación policial 22-enero-2025.

Noticias relacionadas

El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas. Durante la intervención se incautaron otros efectos cuya procedencia aún se investiga, por lo que la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar si existen más víctimas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
  2. El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
  3. Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
  4. Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
  5. Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
  6. El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
  7. El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores
  8. Detenido un estudiante por una agresión sexual en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba

Detienen a un hombre por robar en el interior de varios vehículos del barrio de Levante

Detienen a un hombre por robar en el interior de varios vehículos del barrio de Levante

El Córdoba CF "aportará su granito de arena en recuerdo a las víctimas" del accidente ferroviario de Adamuz

El Córdoba CF "aportará su granito de arena en recuerdo a las víctimas" del accidente ferroviario de Adamuz

La Diputación de Córdoba dará atención psicológica a los vecinos de Adamuz que ayudaron en el accidente ferroviario

La Diputación de Córdoba dará atención psicológica a los vecinos de Adamuz que ayudaron en el accidente ferroviario

Accidentes de tren en Adamuz (Córdoba) y Cartagena (Murcia), en directo: última hora de las víctimas y desaparecidos | El juzgado de Montoro ya ha recibido una decena de denuncias

Los primeros guardias civiles en llegar narran lo ocurrido en el “tren del terror” de Adamuz: "Fue una carrera contrarreloj por salvar vidas"

Córdoba alcanza una rentabilidad del alquiler del 6,99%, entre las más altas de España

Córdoba alcanza una rentabilidad del alquiler del 6,99%, entre las más altas de España

Córdoba reúne a expertos internacionales para abordar los retos de la sostenibilidad económica y ambiental

Córdoba reúne a expertos internacionales para abordar los retos de la sostenibilidad económica y ambiental

Rescatan en buen estado a Boro, el perro perdido tras el accidente de Adamuz, que ya se encuentra con su familia

Rescatan en buen estado a Boro, el perro perdido tras el accidente de Adamuz, que ya se encuentra con su familia
Tracking Pixel Contents