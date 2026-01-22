Sucesos
Detienen a un hombre en Córdoba por robar en el interior de varios vehículos del barrio de Levante
La rápida intervención de la Policía Nacional permitió recuperar un móvil y una cartera sustraídos tras fracturar varios cristales de los automóviles
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Córdoba a un hombre como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de vehículos, tras ser sorprendido con efectos sustraídos de varios coches estacionados en el barrio de Levante. La intervención permitió devolver los objetos recuperados a sus propietarios.
Los hechos ocurrieron en la tarde del 21 de enero, cuando un vecino alertó al CIMACC-091 de que un individuo estaba manipulando las puertas de varios vehículos estacionados en la zona. Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas, cuyos agentes localizaron a una persona en actitud sospechosa y procedieron a su identificación, explica la Policía Nacional en una nota de prensa.
Objetos recuperados
Durante el registro de seguridad, los agentes encontraron entre sus pertenencias un teléfono móvil y una cartera con documentación. Tras realizar las comprobaciones oportunas, se confirmó que ambos efectos habían sido sustraídos de dos vehículos distintos, a los que el detenido habría accedido tras fracturar los cristales.
Los objetos fueron devueltos a sus legítimos propietarios, que pudieron recuperar sus pertenencias gracias a la rápida actuación policial 22-enero-2025.
El hombre fue detenido como presunto autor de un delito de robo con fuerza en las cosas. Durante la intervención se incautaron otros efectos cuya procedencia aún se investiga, por lo que la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para determinar si existen más víctimas.
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas
- El Campo de la Verdad plantea alternativas tras perder más de 100 plazas de aparcamiento en Miraflores
- Detenido un estudiante por una agresión sexual en el Colegio Mayor La Asunción de Córdoba