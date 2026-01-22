Defensa licita un segundo contrato para la llegada de los primeros Dragón 8x8 a Cerro Muriano

El Ministerio de Defensa, a través de su Jefatura de Intendencia de Asuntos Económicos del Sur, ha licitado un contrato por casi siete millones de euros para ejecutar unas obras en la base militar de Cerro Muriano, en Córdoba capital, donde llevar a cabo el segundo escalón de mantenimiento para los vehículos 8x8 del Ejército de Tierra.

La base militar cordobesa será de las primeras en recibir estos blindados VCR (vehículo de combate sobre ruedas) que se denominan Dragón por evocar «las virtudes militares de las antiguas unidades de dragones, mezca de Infantería y Caballería, de las cuales son herederas las unidades actuales», según el Ejército.

El contrato que sale a licitación estará abierto para recibir ofertas hasta el 27 de febrero y una vez adjudicado, las obras en la base durarán poco menos de un año y medio. La licitación se une a otra iniciada en noviembre del año pasado y que servirá para construir los hangares que acojan a estos vehículos y que tendrán capacidad para hasta 60 8x8 Dragón.

Interior del vehículo VCR Dragón 8x8. / A. J. GONZÁLEZ

El VCR Dragón 8x8

Los VCR Dragón 8x8 son una de las patas fundamentales de la futura Brigada 35 o Fuerza 35, un proyecto del Ejército de Tierra para hacer frente a los retos presentes y futuros de la defensa en el marco geopolítico actual. En Córdoba, por lo tanto, se establecerán varios de esos vehículos. En total, en el Muriano habrá capacidad para 60, aunque en una primera parte del programa se planea que llegue algo más de medio centenar.

Pero no es la base militar el único espacio donde tendrán cabida estos vehículos, pues ya hay alguno que otro en el Parque y Centro de Mantenimiento de Vehículos Ruedas Nº 2, en El Higuerón, donde funciona desde hace tiempo la Oficina de Apoyo al Ciclo de Vida del VCR 8x8 Dragón. Aquí se realizan trabajos técnicos y de ingeniería sobre la vida útil de estos vehículos, fabricados por el consorcio Tess Defence, integrado por Santa Bárbara, Indra, Sapa Placencia y Escribano Mechanical & Engineering para el Ejército de Tierra.