Córdoba reúne a expertos internacionales para abordar los retos de la sostenibilidad económica y ambiental.

La Universidad de Córdoba (UCO) acoge los días 22 y 23 de enero el primer Workshop Internacional WEARE – EAARN – FICOTUR, un encuentro que reúne en la capital cordobesa a cerca de un centenar de especialistas nacionales e internacionales para reflexionar sobre algunos de los principales desafíos actuales en materia de sostenibilidad económica y ambiental.

El workshop se celebra en la Facultad de Ciencias del Trabajo y está organizado por tres grupos de investigación de la UCO que trabajan en ámbitos estratégicos para el desarrollo sostenible. El objetivo del encuentro es tender puentes entre dos grandes fronteras de la economía contemporánea: por un lado, la relación entre agua, agroalimentación y medioambiente, y por otro, la conexión entre finanzas, turismo y patrimonio.

Durante dos jornadas, las personas participantes compartirán evidencias aplicadas y herramientas prácticas orientadas a mejorar la gestión de los recursos y a apoyar la toma de decisiones tanto en el ámbito de las políticas públicas como en el tejido empresarial, informa la UCO en una nota de prensa.

Inauguración institucional

El acto inaugural ha contado con la participación de la decana de la Facultad de Ciencias del Trabajo, Nuria Celular; el director general de Investigación de la UCO, Feliciano Priego; el director del Departamento de Finanzas y Contabilidad, Julio Berbel; y la responsable del grupo de investigación EAARN-UCO, Nazaret Montilla.

Durante la apertura, Feliciano Priego puso en valor la excelencia científica de los grupos organizadores, destacando no solo su producción investigadora, sino también el impacto social y económico de sus trabajos aplicados. En la misma línea, Nuria Celular subrayó la transferencia de ese conocimiento a la docencia universitaria, reforzando la conexión entre investigación y formación.

Investigación para dar respuesta a problemas reales

Nazaret Montilla contextualizó el encuentro en un escenario marcado por la presión sobre los ecosistemas y la necesidad de “producir más con menos”, destacando que el workshop nace con la vocación de ofrecer soluciones reales a problemas reales.

Por su parte, Julio Berbel incidió en el carácter interdisciplinar del encuentro, cuyo subtítulo, Estableciendo redes, refleja la importancia de la colaboración entre disciplinas y equipos investigadores para afrontar retos complejos de forma más eficaz.

El programa incluye diversas sesiones paralelas de comunicaciones, en las que personal investigador de distintas áreas e instituciones presentará sus trabajos. Entre los temas abordados figuran la transición ecológica y digital del sector agroalimentario, las políticas de resiliencia hídrica, las preferencias sociales en la gestión sostenible de los ecosistemas o el papel de la contabilidad y las finanzas sostenibles en la transición ecológica.

Estas líneas de reflexión se apoyan en la trayectoria investigadora de los grupos WEARE, EAARN y FICOTUR, todos ellos vinculados a la UCO y especializados en economía agroalimentaria, recursos naturales, finanzas y gestión turística.

Proyección internacional desde Córdoba

Durante la tarde de la primera jornada se celebrará la sesión plenaria “Proyección internacional de las investigaciones: Redes y proyectos”, en la que intervendrán M.ª del Mar Delgado Serrano, Jesús Barreiro Hurlé y Carlos Dionisio Pérez Blanco, expertos vinculados a instituciones europeas y centros de investigación de referencia.

Noticias relacionadas

Con este encuentro, la Universidad de Córdoba refuerza su papel como espacio de referencia para el debate científico internacional en sostenibilidad, economía y gestión de recursos, consolidando a la ciudad como un nodo relevante en la generación de conocimiento aplicado.