Córdoba alcanza una rentabilidad del alquiler del 6,99%, entre las más altas de España

Córdoba se sitúa entre las capitales de provincia con mayor rentabilidad del alquiler en España, con un 6,99% en diciembre de 2025, según los últimos datos publicados por la plataforma inmobiliaria.

Esta cifra coloca a la capital cordobesa en el grupo de ciudades más competitivas para la inversión en vivienda destinada al arrendamiento, junto a Barcelona y Segovia, y solo por detrás de Tarragona, Sevilla o Jaén. Además, la rentabilidad del alquiler en España se ha incrementado más de un punto respecto al mismo periodo de 2024, cuando se situaba en el 5,89%.

Datos globales

A nivel nacional, la rentabilidad bruta media del alquiler alcanzó en diciembre el 7,02%, una subida moderada respecto al mes de noviembre (6,98%). Según el informe, este rendimiento se obtiene teniendo en cuenta un precio medio de compra de 218.430 euros para una vivienda tipo y una renta mensual media de 1.278 euros.

Según el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, el auge del alquiler responde a factores como la insuficiencia de oferta, el cambio en las preferencias de los demandantes y la competencia de otros usos alternativos del parque residencial, especialmente en las grandes ciudades.

En el ranking nacional, Tarragona lidera la rentabilidad del alquiler con un 8,21%, mientras que Donostia-San Sebastián se sitúa como la capital menos rentable, con un 3,87%.