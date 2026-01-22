Vivienda
Córdoba alcanza una rentabilidad del alquiler del 6,99%, entre las más altas de España
La capital se sitúa entre las diez con mayor retorno para la inversión en vivienda destinada al alquiler, según los datos de pisos.com
Córdoba se sitúa entre las capitales de provincia con mayor rentabilidad del alquiler en España, con un 6,99% en diciembre de 2025, según los últimos datos publicados por la plataforma inmobiliaria.
Esta cifra coloca a la capital cordobesa en el grupo de ciudades más competitivas para la inversión en vivienda destinada al arrendamiento, junto a Barcelona y Segovia, y solo por detrás de Tarragona, Sevilla o Jaén. Además, la rentabilidad del alquiler en España se ha incrementado más de un punto respecto al mismo periodo de 2024, cuando se situaba en el 5,89%.
Datos globales
A nivel nacional, la rentabilidad bruta media del alquiler alcanzó en diciembre el 7,02%, una subida moderada respecto al mes de noviembre (6,98%). Según el informe, este rendimiento se obtiene teniendo en cuenta un precio medio de compra de 218.430 euros para una vivienda tipo y una renta mensual media de 1.278 euros.
Según el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, el auge del alquiler responde a factores como la insuficiencia de oferta, el cambio en las preferencias de los demandantes y la competencia de otros usos alternativos del parque residencial, especialmente en las grandes ciudades.
En el ranking nacional, Tarragona lidera la rentabilidad del alquiler con un 8,21%, mientras que Donostia-San Sebastián se sitúa como la capital menos rentable, con un 3,87%.
