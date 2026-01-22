Accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba): la mayor tragedia de la alta velocidad en España se cierra con 45 fallecidos

El accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) deja 45 víctimas mortales y entra en la historia como uno de los episodios más trágicos del ferrocarril en España. Este jueves por la tarde, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha dado por concluido el operativo de emergencia activado desde el domingo, en que se produjo el accidente, si bien se mantiene activo el dispositivo de atención, información y apoyo a las familias.

La jornada ha resultado decisiva para confirmar el alcance humano de la catástrofe y comenzar a cerrar un suceso que ha sacudido al país. Una tragedia que ha golpeado a decenas de familias y ha marcado para siempre a un municipio.

Cuatro días después del accidente, aún hay hay 29 personas hospitalizadas, de las cuales tres son niños y siete están en la uci. A priori, no se teme por la vida de ninguna de las víctimas ingresadas. En total, se han atendido a 125 personas, de las cuales 96 han recibido el alta.

Búsqueda de los dos últimos desaparecidos

La mañana del jueves arrancó con un amplio dispositivo de búsqueda activado por la Guardia Civil para localizar a las dos últimas personas desaparecidas que viajaban en el tren Alvia. Desde primera hora, los agentes realizaron batidas exhaustivas tanto entre los amasijos de hierro y restos de los vagones siniestrados como en las zonas aledañas a la vía; caminos rurales, áreas de campo próximas y un arroyo que discurre bajo un túnel ferroviario. En el operativo han participado un helicóptero y perros especializados, mientras los familiares de las víctimas se desplazaban hasta la zona cero para conocer de primera mano el resultado de las labores.

Material del Alvia siniestrado en Adamuz. / Manuel Murillo

Durante varias horas, siguieron el desarrollo del dispositivo el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, y el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, que permanecieron en el lugar pendientes del avance de los trabajos.

No fue hasta alrededor de las 15.00 horas cuando la Delegación del Gobierno en Andalucía confirmó el hallazgo de los dos cuerpos. Ambos se encontraban en el fondo del talud, bajo los vagones uno y dos del Alvia, que cayeron por un terraplén de unos cuatro metros. Con esta localización se confirmó que el número total de fallecidos asciende a 45, coincidiendo con las denuncias por desaparición presentadas por los familiares y registradas por la Guardia Civil tras el accidente.

Agentes de la Guardia Civil realizando labores de búsqueda. / Manuel Murillo

Identificadas todas las víctimas y realizadas todas las autopsias

Una hora después, una furgoneta de Tanatorios de Córdoba trasladó los dos cuerpos al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba para la práctica de las autopsias. En torno a las 21.50 horas, el Centro de Integración de Datos (CID) conctituido tras el accidente, informaba de que el servicio de criminalística de la Guardia Civil ha concluido ya la identificación de las 45 víctimas del siniestro, así como que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba ha realizado la autopsia a 45 personas, todas las fallecidas en el accidente.

Boro, encontrado y continúa la retirada del tren Iryo

Entre tanto dolor, la jornada dejaba una buena noticia para una de las familias afectadas. En torno a las 11.00 horas, el Infoca localizó a Boro, el perro desaparecido tras el accidente y al que su dueña buscaba desde entonces. El animal había sido avistado el día anterior y esta localización permitió reducir el perímetro de búsqueda. El animal se encontraba en buen estado, aunque visiblemente asustado. «Parecía que nos estaba esperando», explicó Rubén Flores, jefe de grupo del operativo. Por su parte, Ana Granados, representante de la familia del perro, agradeció la implicación de cerca de dos centenares de voluntarios y reivindicó que la localización de las mascotas «es tan importante como la de las personas», al formar parte también de las víctimas indirectas del suceso.

Manuel Murillo / Adrián Ramírez

En cuanto a las labores de retirada de los trenes, desde Grúas Alhambra explicaron que los trabajos se centran ahora en acondicionar una zona segura donde depositar los dos vagones del Iryo que aún permanecen junto a la vía, una tarea que se prolongará durante la jornada del viernes. Una vez finalizada, los vagones serán cargados en góndolas para su traslado. El retraso en esta fase se ha debido a la inspección durante varias horas del vagón número seis —el primero que descarriló— por parte de la Policía Científica y la Guardia Civil. Según estas fuentes, la cabecera del tren de alta velocidad, que permanece sobre las vías, será finalmente remolcada hasta Madrid por otra unidad ferroviaria cuando concluyan las labores de retirada.

La jornada concluyó en Adamuz con una comparecencia pública del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, quien destacó la coordinación del dispositivo con el Gobierno central y defendió la actuación de los servicios de emergencia. «Salvaron vidas en pleno caos y lo dieron todo por extraer cuerpos entre hierros y tierra», subrayó, en un reconocimiento explícito a los profesionales que han trabajado desde la primera noche de la tragedia.

En Directo

Identificadas las 45 víctimas mortales El servicio de criminalística de la Guardia Civil ha concluido ya la identificación de las 45 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz ocurrido el pasado domingo, según ha informado en un comunicado. El Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Córdoba había recibido este jueves el cuerpo de otras dos personas fallecidas en el accidente y ha practicado la autopsia de ambas.

Araceli R. Arjona Semaf espera que haya seguimiento masivo de la huelga de maquinistas en Córdoba La provincia de Córdoba cuenta con una plantilla de unos 120 maquinistas entre los servicios ferroviarios de alta velocidad, larga distancia y mercancías. Todos ellos están convocados a la huelga que tendrá lugar los días 9, 10 y 11 de febrero y para la que el sindicato de maquinistas Semaf espera un seguimiento masivo en Córdoba, una provincia con respuesta importante en las movilizaciones y que además se ha visto afectada directamente por un accidente con numerosas víctimas mortales como el ocurrido en Adamuz.

Accidente ferroviario en Asturias: un convoy de cercanías se estampa contra un desprendimiento de tierras Accidente ferroviario leve en Asturias en medio de la crisis en los trenes generada tras el siniestro de Adamuz (Córdoba). Un tren de cercanías de Asturias (C1), que opera en la línea convencional y que realizaba el trayecto entre Puente de los Fierros y Gijón, sufrió hoy por la tarde daños debido a un desprendimiento de piedras y tierra en el túnel de El Padrún, a la altura de Olloniego, a pocos metros de la salida que desemboca en la estación de esa localidad, según informan fuentes ferroviarias. Fue a las 16.50 horas.

Semaf reclama un "cambio en el sector" tras los últimos accidentes y asegura que habían "avisado de riesgos" El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios ha reclamado un "cambio en el sector ferroviario" tras los recientes accidentes ocurridos en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), asegurando que en Cataluña "ya se había avisado de ese riesgo con anterioridad y no se paró la circulación hasta que se había producido ese fallecimiento". Asimismo, advierte de que la huelga es "la única vía" para lograr mejoras. En declaraciones a Europa Press Televisión, el secretario general de Semaf, Diego Martín Fernández, ha señalado que "a los profesionales que están en primera línea, maquinistas, mantenedores o responsables de circulación, cada vez se nos tiene menos en cuenta en la operación ferroviaria o no se nos tiene en cuenta para tomar decisiones en seguridad". Martín ha insistido en que los trabajadores "confian en la seguridad del sector ferroviario" y que lo que tiene que cambiar es "el mecanismo para establecer mejoras o mitigar riesgos", porque tienen la sensación de que se había "normalizado" que los maquinistas reportaran incidencias y no hubiera "ningún tipo de consecuencia".