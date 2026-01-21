Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Testimonio

Viviendas turísticas y hoteles de Córdoba brindan alojamiento gratis a heridos y familiares del accidente de Adamuz

El Ayuntamiento de Córdoba lanzó una petición el domingo y hubo una repuesta masiva del sector hostelero de la ciudad

Familiares atendidos en el centro cívico de Poniente. / Chencho Martínez

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

El terrible accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz ha despertado una ola solidaria a todos los niveles en la que distintos sectores de la población han aportado su granito de arena para ayudar a los heridos y a los familiares de las víctimas.

Uno de esos sectores ha sido el de la hostelería, al el propio Ayuntamiento de Córdoba lanzó un llamamiento la misma noche del domingo para solicitar su colaboración, con el fin de ofrecer alojamiento gratuito tanto a las personas heridas en el siniestro, una vez iban recibiendo el alta, como a los familiares de desaparecidos que permanecen en la ciudad para aportar muestras de ADN y seguir desde cerca la investigación.

Aehcor, más de un centenar de habitaciones

Fuentes de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor) han informado de que distintos establecimientos hoteleros ofrecieron en un primer momento un centenar de habitaciones para cubrir estas necesidades, una cifra que según la presidenta, Elena Rizos, se ha ido incrementando porque están acudiendo más familiares para dar apoyo a los que están aquí, dadas las circunstancias.

Este periódico ha intentado contactar con algunos de los socios de Aehcor que han colaborado con el Ayuntamiento aportando sus habitaciones de forma gratuita pero ninguno ha querido que aparezca su nombre. «Estamos cediendo el espacio porque creemos que debemos hacerlo, es nuestra forma de colaborar, pero queremos llevarlo con discrección», han indicado varios de los socios. Algunos de ellos se encuentran estos días participando en Fitur, la feria del turismo que este año se ha visto afectada por el siniestro, al coincidir con los tres días de luto oficiales, lo que ha llevado a las instituciones a suspender las actividades que tenían previstas y su presencia en Madrid.

Las viviendas turísticas arriman el hombro

Avacor ofreció viviendas turísticas La Asociación de Viviendas Turísticas de Córdoba (Avacor) también recibió la petición del Ayuntamiento el pasado domingo y lo transmitió a sus socios. Según Matilde de la Hoz, presidenta de Avacor, recibieron el aviso a las diez y media de la noche, momento en el que ella empezó a contactar con sus asociados. «El Ayuntamiento nos pidió que los que estuvieran interesados contactaran directamente con la persona que estaba coordinando el tema de los alojamientos y me consta que ha habido muchos socios que han ofrecido las viviendas que tenían disponibles, todos los que se enteraron y lo tenían libre se ofrecieron a colaborar, igual que ocurrió durante el apagón a las personas que tuvieron que quedarse en la ciudad».

En este momento, según Aehcor y Avacor, el porcentaje de ocupación está entre un 40% y un 50%, debido a la época del año y se espera que debido a la cancelación de trenes no haya reservas de última hora. Recuerdan que el 30% de los visitantes que llegan a Córdoba lo hacen en el AVE y no tienen claro que vayan a usar transportes alternativos para llegar a Córdoba. De hecho, está habiendo cancelaciones por este motivo. Según Matilde de la Hoz, «cada establecimiento tiene su política de cancelación, pero en mi caso, he anulado alguna reserva de los últimos días por este motivo sin ningún coste al entender que se trata de una causa de fuerza mayor».

No obstante, los hoteleros recuerdan que Renfe ya ha puesto en marcha un plan alternativo de transporte para conectar Córdoba con los destinos afectados por el accidente ferroviario de Adamuz.

