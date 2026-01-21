Tres fiscales de Córdoba investigan las causas del accidente ferroviario de Adamuz

Tres fiscales de la Fiscalía provincial de Córdoba están participando en la investigación de las causas de la tragedia ferroviaria ocurrida el domingo pasado en Adamuz. El siniestro ha dejado, por el momento, 42 víctimas mortales y el fiscal jefe de Córdoba, Fernando Sobrón, ha afirmado este miércoles que "no hemos tenido antes una tragedia de estas características".

En declaraciones a medios de comunicación de ámbito local, regional y nacional, que han tenido lugar en la Ciudad de la Justicia, Fernando Sobrón ha avanzado que el Ministerio Público ampliará los medios humanos dedicados a esta catástrofe si es necesario. También ha admitido que, a nivel personal, "estamos todos muy afectados" por el accidente.

"Todavía, evidentemente, no existen resultados"

Fernando Sobrón ha precisado que "ahora mismo no podemos hablar de nada de la investigación, porque nos encontramos en una fase inicial, y desde la Fiscalía vamos a ser prudentes". En cualquier caso, ha explicado que "desde el primer momento son muchísimas las personas que están participando en la investigación de los hechos. Su tiempo está exclusivamente dedicado a ello. Están realizando una labor, me consta, muy importante", pero "todavía, evidentemente, no existen resultados".

A preguntas de los periodistas, este responsable ha confiado en que la instrucción de esta macro causa "sea lo menos larga posible, pero compleja, evidentemente, lo es". También ha detallado que "no estamos todavía en la fase técnico-jurídica, estamos en la fase de investigación y de asistencia a las víctimas. Las cuestiones técnico-jurídicas las trataremos cuando tengamos todos los datos y conozcamos todo lo que hay".

Noticias relacionadas

Al inicio de su intervención, Fernando Sobrón ha recordado a las víctimas y ha dado el pésame a las familias, y ha deseado "una pronta recuperación de todas las personas que, desgraciadamente, siguen necesitando asistencia médica en diferentes hospitales".

La pieza fotografiada por el NYT El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado este miércoles que la pieza del tren Iryio hallada sumergida parcialmente en un arroyo fue encontrada por personal de Adif el lunes, que él mismo fue testigo y que nadie se la puede llevar del lugar porque pesa 20 toneladas. Puente ha explicado que se dieron cuenta de que faltaban los 'bogies' delanteros del coche 8 y que pidieron un dron para intentar localizarlos en el entorno, pero no hizo falta porque en ese momento un agente de la Guardia Civil les comunicó que creía haber visto "unas ruedas" debajo de un terraplén.

Los trenes que pasaron al menos una hora antes no tienen muescas Los trenes que pasaron más de una hora antes del accidente de Adamuz (Córdoba) por el tramo de la vía en el que se cree que se produjo el descarrilamiento del Iryo no muestran en sus ruedas las muescas que sí presentan los que pasaron después por allí, incluido el siniestrado. Así lo ha detallado este miércoles el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una entrevista en TVE, en la que ha detallado que en los 'bogies' (plataforma de eje y ruedas) de los vagones delanteros del Iryo siniestrado sí que se ha descubierto "una muesca de un milímetro de espesor y una cierta anchura de varios centímetros".

La ministra Robles pide prudencia La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido "prudencia y discreción" hasta concluir las investigaciones sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y ha agradecido el papel de la Unidad Militar de Emergencias (UME), encargada de las labores de rescate y que también custodia los cadáveres en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba. También ha recordado a las víctimas de los accidentes entre las que hay dos capitanes enfermeros, uno de ellos en la UCI y el otro aún desaparecido.

Adrián Ramírez Un agente, con uno de los perros de la Unidad Cinológica de la Guardia Civil, en la zona cero del accidente de Adamuz. / Manuel Murillo Cuatro perros participan en la búsqueda de restos mortales en Adamuz Un total de cuatro perros de la Unidad Cinológica de la Guardia Civil de Madrid trabajan desde ayer martes en la búsqueda de restos cadavéricos y biológicos en la zona cero de la tragedia de Adamuz. Así lo ha explicado Jorge Liñán, agente de esta unidad, quien ha detallado que los animales rastrean un área especialmente compleja para este tipo de labores. Liñán no ha precisado si los perros han localizado algún cadáver o resto biológico relevante para la investigación, aunque sí ha subrayado que se trata de una zona con “muchos olores diferentes” y que la lluvia “dificulta considerablemente las tareas”. “Es un entorno complicado”, ha resumido el cabo. Los perros cuentan con distintos niveles de experiencia y reaccionan de manera diferente cuando detectan algún indicio útil, ya sea ladrando, deteniéndose o rascando el suelo. Además, los animales realizan periodos de descanso programados para evitar la saturación de su olfato y mantener la eficacia del rastreo. Un agente con uno de los perros especializados que trabajan en la zona cero del accidente de Adamuz. / Manuel Murillo