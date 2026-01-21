Boletín de la mañana
Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba
Ultima hora de la investigación del descarrilamiento, la cifra actualizada de víctimas y los rostros detrás de las cifras
Adamuz sigue sumido en el dolor y la conmoción tres días después de la tragedia ferroviaria que ha marcado para siempre a la localidad y a toda la provincia de Córdoba. El foco informativo continúa puesto en el accidente de trenes que dejó decenas de víctimas y ha abierto una compleja investigación judicial y técnica para esclarecer lo ocurrido. Mientras avanzan los trabajos de retirada de los convoyes siniestrados, la Guardia Civil ha concluido la inspección ocular, por lo que la jueza ya cuenta con los primeros informes y tres fiscales investigan las posibles causas del siniestro. Al mismo tiempo, familias, instituciones y partidos políticos comienzan a personarse en la causa, y se ha anunciado el funeral de Estado: será el 31 de enero en Huelva. Te contamos la última hora y todas las claves de una tragedia que mantiene en vilo a la sociedad.
- Accidente ferroviario en Adamuz, en directo: aumentan las víctimas mientras se investigan las marcas en otros trenes y la rotura de la vía
- El funeral de Estado por las víctimas del accidente de trenes de Adamuz será en Huelva el próximo 31 de enero
- Tragedia en Adamuz: la Guardia Civil concluye la inspección ocular y redacta dos informes para la jueza
- Bujalance despide en silencio y bajo la lluvia a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz
- Familias, instituciones y partidos políticos comienzan a personarse en la causa del accidente de Adamuz
- Tres fiscales de Córdoba investigan las causas del accidente ferroviario de Adamuz
- Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños
- Óscar Puente anuncia que comparecerá en el Congreso para dar explicaciones sobre el accidente ferroviario
- Retiran el primer vagón del tren Iryo accidentado en Adamuz mientras prosiguen los trabajos a contrarreloj
- ¿Qué es el bogie? La pieza que podría ser clave en el accidente de trenes de Adamuz y que ha llegado hasta el New York Times
- Las 43 vidas que se quedaron en los vagones de tren de la tragedia de Adamuz
- La interventora del Alvia tras el accidente de Adamuz: "Tengo sangre en la cabeza, voy a intentar hablar con el maquinista"
- La identificación y el anuncio a los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz, un trabajo con certezas absolutas
- Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz
- De nombrar una calle al Princesa de Asturias a la Concordia: el reconocimiento que reclama la ciudadanía para Adamuz
- Los maquinistas convocan huelga general tras los accidentes de Adamuz y Gelida
- El mensaje del maquinista en las grabaciones de la caja negra del Iryo: "Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz"
- Localizan al perro Boro, desaparecido en el accidente de Adamuz, pero todavía no ha sido capturado
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas