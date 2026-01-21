Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba

Adamuz sigue sumido en el dolor y la conmoción tres días después de la tragedia ferroviaria que ha marcado para siempre a la localidad y a toda la provincia de Córdoba. El foco informativo continúa puesto en el accidente de trenes que dejó decenas de víctimas y ha abierto una compleja investigación judicial y técnica para esclarecer lo ocurrido. Mientras avanzan los trabajos de retirada de los convoyes siniestrados, la Guardia Civil ha concluido la inspección ocular, por lo que la jueza ya cuenta con los primeros informes y tres fiscales investigan las posibles causas del siniestro. Al mismo tiempo, familias, instituciones y partidos políticos comienzan a personarse en la causa, y se ha anunciado el funeral de Estado: será el 31 de enero en Huelva. Te contamos la última hora y todas las claves de una tragedia que mantiene en vilo a la sociedad.