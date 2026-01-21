Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Adamuz sigue sumido en el dolor y la conmoción tres días después de la tragedia ferroviaria que ha marcado para siempre a la localidad y a toda la provincia de Córdoba. El foco informativo continúa puesto en el accidente de trenes que dejó decenas de víctimas y ha abierto una compleja investigación judicial y técnica para esclarecer lo ocurrido. Mientras avanzan los trabajos de retirada de los convoyes siniestrados, la Guardia Civil ha concluido la inspección ocular, por lo que la jueza ya cuenta con los primeros informes y tres fiscales investigan las posibles causas del siniestro. Al mismo tiempo, familias, instituciones y partidos políticos comienzan a personarse en la causa, y se ha anunciado el funeral de Estado: será el 31 de enero en Huelva. Te contamos la última hora y todas las claves de una tragedia que mantiene en vilo a la sociedad.

Córdoba une música procesional y solidaridad en el Certamen de Bandas Trinitarios Solidarios

El Palacio de la Merced acoge la representación de 'Napoleón', una reflexión teatral sobre los últimos días del emperador

Viviendas turísticas y hoteles de Córdoba brindan alojamiento gratis a heridos y familiares del accidente de Adamuz

Manuel A. Veloso: "Los clientes que han cancelado su viaje han cediendo sus apartamentos a los afectados por el accidente de Adamuz"

Así respondieron las urgencias de los hospitales privados de Córdoba: "Hablé con el SAS para decirle que teníamos capacidad"

Francisco Torrubia: "Ofrecimos seis viviendas para los heridos y familiares del accidente de Adamuz y ocuparon una"

El cordobés Rafael Pleguezuelos gana el premio internacional Masterprize de Arquitectura en Los Ángeles

El cordobés Rafael Pleguezuelos gana el premio internacional Masterprize de Arquitectura en Los Ángeles

El operativo del accidente de Adamuz entra en su fase final tras retirar los tres vagones del Iryo

