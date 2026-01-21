Boletín de la mañana
Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba
Ultima hora de la investigación del descarrilamiento, la cifra actualizada de víctimas y los rostros detrás de las cifras
Adamuz sigue atónito y aún sin respirar tras ser testigo de uno de los sucesos más impactantes de los últimos tiempos en la zona. El foco informativo continúa centrado en el accidente ferroviario de Córdoba que ha dejado al menos 42 fallecidos y 123 heridos. También seguimos de cerca la investigación de los hechos para intentar conocer la causa del siniestro. Hasta el momento, los investigadores se centran en el coche 6 descarrilado de Iryo para aclarar la causa del choque. La retirada del convoy estaba prevista que finalizara esta noche. Mientras tanto, el Instituto de Medicina Legal sigue cotejando pruebas y, hasta el momento, se han identificado a 25 víctimas del tras practicar la autopsia a 42 cadáveres. Te contamos la última hora, minuto a minuto, y todas las novedades de la noticia que ha conmocionado a la sociedad.
- Tercer día tras la tragedia de Adamuz: 42 fallecidos, avanza la investigación y los Reyes visitan Córdoba
- Accidente en Adamuz, en directo: los Reyes acuden a la zona cero, aumentan los muertos e investigan el vagón 6 del Iryo
- Adif realizó 38 actuaciones de revisión en el tramo accidentado de Adamuz en los últimos dos meses
- Así respondieron las urgencias de los hospitales privados de Córdoba: "Hablé directamente con el SAS para decirle que teníamos capacidad"
- Recuperados los tres cadáveres atrapados en el tren Alvia accidentado en Adamuz
- Los Reyes de España visitan en Adamuz la zona cero del dolor, el lugar donde descarrilaron y chocaron los trenes
- Identifican ya a 25 víctimas del accidente de Adamuz tras practicar la autopsia a 42 cadáveres
- «Da miedo que se nos conozca por esto»: del foco mediático al cansancio, Adamuz intenta recuperar la normalidad
- Los investigadores se centran en el coche 6 descarrilado de Iryo para aclarar la causa del choque de trenes de Córdoba
- Julio Rodríguez, un héroe de 16 años en la tragedia de Adamuz: "No sé cómo pude hacerlo, mi cuerpo era otro"
- Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz
- La jueza Cristina Pastor estrenará su plaza fija con la investigación del accidente de trenes de Adamuz
- Julia Cepas, voluntaria de Protección Civil de Adamuz: "Desde esa noche, duermo mal, tengo muchos nervios y como frío dentro"
- La tragedia ferroviaria de Adamuz provoca un récord de donaciones de sangre en Córdoba superando las cifras del 11-M
- El centro cívico de la plaza de toros de Córdoba, epicentro de la desesperación de los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz
- El médico malagueño Jesús Saldaña, entre los fallecidos del accidente de tren de Adamuz
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas