Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba

Adamuz sigue atónito y aún sin respirar tras ser testigo de uno de los sucesos más impactantes de los últimos tiempos en la zona. El foco informativo continúa centrado en el accidente ferroviario de Córdoba que ha dejado al menos 42 fallecidos y 123 heridos. También seguimos de cerca la investigación de los hechos para intentar conocer la causa del siniestro. Hasta el momento, los investigadores se centran en el coche 6 descarrilado de Iryo para aclarar la causa del choque. La retirada del convoy estaba prevista que finalizara esta noche. Mientras tanto, el Instituto de Medicina Legal sigue cotejando pruebas y, hasta el momento, se han identificado a 25 víctimas del tras practicar la autopsia a 42 cadáveres. Te contamos la última hora, minuto a minuto, y todas las novedades de la noticia que ha conmocionado a la sociedad.