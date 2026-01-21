Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba

Ultima hora de la investigación del descarrilamiento, la cifra actualizada de víctimas y los rostros detrás de las cifras

Una grúa pesada trabaja en la retirada de la máquina y los vagones del tren de Iryo accidentado en Adamuz. / Associated Press

Córdoba

Adamuz sigue atónito y aún sin respirar tras ser testigo de uno de los sucesos más impactantes de los últimos tiempos en la zona. El foco informativo continúa centrado en el accidente ferroviario de Córdoba que ha dejado al menos 42 fallecidos y 123 heridos. También seguimos de cerca la investigación de los hechos para intentar conocer la causa del siniestro. Hasta el momento, los investigadores se centran en el coche 6 descarrilado de Iryo para aclarar la causa del choque. La retirada del convoy estaba prevista que finalizara esta noche. Mientras tanto, el Instituto de Medicina Legal sigue cotejando pruebas y, hasta el momento, se han identificado a 25 víctimas del tras practicar la autopsia a 42 cadáveres. Te contamos la última hora, minuto a minuto, y todas las novedades de la noticia que ha conmocionado a la sociedad.

Accidente de tren en Adamuz, en directo: los investigadores buscan en el vagón 6 del Iryo las claves del accidente

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 21 de enero de 2026

Así respondieron las urgencias de los hospitales privados de Córdoba: "Hablé con el SAS para decirle que teníamos capacidad"

El mensaje del maquinista en las grabaciones de la caja negra del Iryo: "Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz"

Tercer día tras la tragedia de Adamuz: 42 fallecidos, avanza la investigación y los Reyes visitan Córdoba

Identifican ya a 25 víctimas del accidente de Adamuz tras practicar la autopsia a 42 cadáveres

