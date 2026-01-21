Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Eficiencia energética

El SAS ya tiene empresa para llenar de marquesinas con placas solares el parking del hospital Reina Sofía de Córdoba

Hay otro contrato pendiente para instalar paneles fotovoltaicos en el centro de especialidades Castilla del Pino

Parking del Reina Sofía donde se colocarán las marquesinas con las placas solares.

Parking del Reina Sofía donde se colocarán las marquesinas con las placas solares. / A. J. González

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) ha adjudicado ya el contrato para la instalación de marquesinas a lo largo y ancho del parking del hospital Reina Sofía de Córdoba, donde se colocarán placas solares. La empresa que se ha hecho con el contrato ha sido la gaditana Aeronaval de Construcciones e Instalaciones S. A., de un total de 20 ofertas recibidas para un contrato que, de salida, alcanzaba los 3,8 millones de euros (impuestos incluidos).

Una vez formalizado el contrato, la adjudicataria podrá comenzar con la intervención. Las placas se colocarán en el aparcamiento que discurre en paralelo a la calle San Alberto Magno y en total se instalarán 3.524 módulos fotovoltaicos que alcanzarán una potencia total de 1.762 kWp. Será, básicamente, una planta solar fotovoltaica sin excedentes y de autoconsumo para el propio centro hospitalario.

El hospital ya tiene varias zonas con placas solares

En el Reina Sofía ya hay varias instalaciones de placas solares con una potencia de 1.721,76 KWp ubicada en diversos emplazamientos. En este caso, los paneles existentes se encuentran cubriendo las marquesinas de las plazas de aparcamiento de la zona oeste del centro y diversas cubiertas de edificios del hospital.

AJGonzalezCordobaAparcamiento del hospital Reina Sofia parking

Parking del Reina Sofía donde se pondrán las marquesinas con las placas. / A. J. GONZÁLEZ

Con las nuevas placas y las ya existentes se espera cubrir “en la medida de lo posible”, según el proyecto, la demanda energética del centro hospitalario y para colocar dichos paneles se instalarán unas marquesinas.

Placas en el Castilla del Pino

El del Reina Sofía no es el único contrato que tiene abierto el SAS en este sentido, pues hay varios relacionados con la instalación de placas solares en distintos centros sanitarios. Por ejemplo, hay otro que todavía se encuentra en evaluación para poner paneles en el centro de especialidades Castilla del Pino. Aquí se prevé la instalación de hasta 477 paneles fotovoltaicos repartidos en cinco inversores y colocados en las cubiertas de varias edificios del centro sanitario.

La Hermandad de la Agonía saldrá desde la Fuensanta en la Semana Santa de Córdoba 2026

De nombrar una calle al Princesa de Asturias a la Concordia: el reconocimiento que reclama la ciudadanía para Adamuz

Rescatistas de Pacma acceden a la zona cero del accidente de Adamuz, escoltados por la Guardia Civil, para buscar al perro Boro

Accidente de tren en Córdoba, en directo: la vía del tren en Adamuz se revisó 38 veces en dos meses

Retiran el primer vagón del tren Iryo accidentado en Adamuz mientras prosiguen los trabajos a contrarreloj

La identificación y el anuncio a los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz, un trabajo con certezas absolutas

Continúan los trabajos de emergencia para la retirada de los vagones siniestrados en Adamuz

