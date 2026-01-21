Programación IMAE
'El Rey de la Farándula' y 'La Última Folclórica' protagonizan el fin de semana en los Teatros de Córdoba
La programación de este fin de semana en los Teatros de Córdoba, gestionados por el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), combina farándula y folclore
La programación de los teatros de Córdoba incluye, este viernes 23 de enero, El Rey de la Farándula en el Teatro Góngora, un cabaré del Siglo de Oro que transporta al público a la corte de Felipe IV, en el apogeo del arte en el Imperio español. Figuras como Lope de Vega, Calderón de la Barca, Quevedo y Velázquez brillaban en la época, mientras que también comenzaba el declive del imperio con guerras y corrupción, con el actor Ángel Ruiz.
Con un tono sarcástico, provocador y conmovedor, Ruiz ofrece una visión humana del monarca y su tiempo, acompañado por su pianista inseparable, Bru Ferri, quien interpretará canciones renacentistas, barrocas y contemporáneas de compositores como Monteverdi, José Marín y Juan Hidalgo.
El espectáculo promete un viaje donde pasado y presente se funden, creando una experiencia vibrante y llena de gracia. Las entradas están disponibles en taquilla y en teatrocordoba.es.
La Última Folclórica agota entradas en el Gran Teatro
Por su parte, la cantante Laura Gallego ha agotado las localidades para La Última Folclórica en el Gran Teatro. Este espectáculo es un recorrido por la historia de la copla, desde sus raíces hasta su adaptación a los nuevos tiempos.
Gallego rinde homenaje a grandes figuras del género como Rocío Jurado, Marifé de Triana y Concha Piquer, al tiempo que invita a nuevas generaciones a recoger el testigo. Entre los momentos destacados, se incluyen interpretaciones de La bien pagá a ritmo de jazz y Tatuaje con aroma de tango argentino, resignificando el repertorio tradicional desde una mirada fresca y sin complejos.
