Así respondieron las urgencias de los hospitales privados de Córdoba: "Hablé con el SAS para decirle que teníamos capacidad"

Sobre las 20.00 del pasado domingo 18 de enero, los teléfonos directivos de los hospitales privados de Córdoba comenzaron a sonar avisando de un accidente ferroviario entre dos trenes en Adamuz y preguntando por su disponibilidad ante la posible llegada de un centenar de heridos. Habían pasado quince minutos desde el choque entre el Iryo y el Alvia, cuando el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y el 061, a los mandos de la coordinación sanitaria, empezaban a activar al resto de hospitales de la capital para ampliar la cobertura del Reina Sofía.

Desde la dirección del Hospital QuirónSalud, el Hospital Cruz Roja y el Hospital San Juan de Dios, donde actualmente permanecen 18 de los 37 heridos ingresados (5 de ellos en la UCI), reconstruyen cómo fueron las primeras horas en la atención de las víctimas y la rápida respuesta de los servicios de Urgencias.

"En ese primer momento no sabemos qué nos va a llegar, no sabemos el número de heridos", relata Rafael Cuenca, director médico del Hospital Quirónsalud Córdoba. Tras el aviso, se activó de forma inminente a todo el personal disponible, así como a los responsables de las áreas de Traumatología, Cirugía general, Cirugía torácica, Neurocirugía y Maxilofacial, ya que "entendía que eran los especialistas más necesarios ante posibles traumatismos, fracturas o hemorragias que suelen presentar las víctimas de una catástrofe así".

En cuestión de una hora se encontraba "casi toda la plantilla completa" dispuesta en la puerta de urgencias "para atender lo que llegase" y un "hospital de campaña dentro del propio hospital" con camillas, medicamentos y mantas para atender a los heridos. "Hablé personalmente con el gerente del SAS y con la directora médica para decirle que teníamos capacidad y equipos preparados", afirma Cuenca. En total unas 20 camas de UCI y unas 30 camas de hospitalización, además de quirófanos de urgencia, salas de observación y de asistencia psicológica.

El hilo directo, minuto a minuto, con los coordinadores sanitarios de la emergencia fue el doctor Francisco Sánchez, jefe de servicio de Urgencias del Hospital Quirón, quien subraya la "excelente" dirección por parte del 061. "Por mi experiencia, los protocolos hay que tenerlos escritos y están bien para saber lo que tienes que hacer en cada momento porque esta situación te desborda desde el primer segundo, pero hay que tener capacidad de maniobra".

El mismo guion se siguió en el resto de centros y con la misma inmediatez. "Todo el mundo se brindó", cuenta el director gerente de San Juan de Dios, Horacio Pijuán. "Pusimos las máximas camas de UCI, de observación, quirófanos y todos los especialistas que podían estar implicados, traumatólogos, cirujanos en previsión de que hubiera que hacer intervenciones urgentes. "La gente estaba tan comprometida que lo único que estaban mirando era la puerta". Por su parte, desde el Hospital de Cruz Roja se amplió también el margen de urgencias, siete camas de UCI y la posibilidad de ampliar la capacidad de las estancias individuales, explica el director médico, Rafael Giménez.

El compromiso y el impacto

De noche empezaron a llegar los primeros afectados y heridos por el accidente con el miedo instalado en sus miradas perdidas, magullados y con "síntomas de hipotermia" en muchos casos, relatan. Ese impacto y el primer contacto no se olvida. "He estado 14 años en el 061 y no es la primera vez que me enfrento a situaciones duras, pero no de esta envergadura", abunda Sánchez.

"Nuestros médicos están habituados a todo tipo de traumatismos o enfermedades, y tienen experiencia, pero evidentemente el dolor humano llega al corazón y mueve el interior en un caso así", asegura Giménez, director de la Cruz Roja. "Es una situación muy sensible psicológicamente y la profesionalidad del médico la une al corazón para atender al paciente en toda su integridad y no venise abajo". Desde Cruz Roja, además de la atención sanitaria, también contaron con la ayuda de los servicios que tiene la ONG para dar apoyo psicológico o ropa y calzado a algunos afectados.

"La gente estaba tan comprometida que lo único que estaban mirando era la puerta para atender al que llegaba", afirma el jefe de Urgencias del Hospital Quirón. "En este tipo de accidentes, los tres primeros minutos, sobre todo el médico ve al paciente y reevalúa al herido, pero al cuarto minuto ya lo que ve es a la persona", explica Sánchez. "Eso es importantísimo, porque el paciente no deja de ser un ser humano que está sufriendo en ese momento y ese trato empático y cariñoso, sobre todo lo aportan los enfermeros".

"Fue una noche muy intensa, una noche con muchas emociones, donde no solamente había que tratar a los pacientes desde un punto de vista asistencial y clínico, sino a las familias que venían en estado de gran nerviosismo, de gran incertidumbre", concluye el director de San Juan de Dios.