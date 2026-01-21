Sucesos
La Policía Nacional de Córdoba detiene a una persona tras desmantelar una plantación de marihuana en el Campo de la Verdad
Se incautaron de más de 150 plantas en fase de esqueje, medio kilo de producto preparado para la venta y 50 gramos de hachís
Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en Córdoba una plantación indoor de marihuana instalada en el interior de una vivienda de la barriada del Campo de la Verdad. La operación se ha saldado con la detención de una persona, a la que se le imputan presuntos delitos de tráfico de drogas y defraudación de fluido eléctrico.
La investigación se inició a mediados de diciembre, tras varias quejas vecinales que alertaban del intenso olor a marihuana procedente de una vivienda de la zona. A partir de estas informaciones, los agentes de la Comisaría Provincial de Córdoba realizaron las comprobaciones oportunas, confirmando la existencia de un posible cultivo de cannabis en el interior del inmueble.
Entrada y registro en el domicilio
El pasado 13 de enero, la Policía Nacional estableció un dispositivo de entrada y registro en la vivienda. En el interior, los agentes localizaron una instalación de cultivo de marihuana en modalidad indoor, que se encontraba en pleno funcionamiento desde finales del pasado año.
La plantación contaba con distintos elementos técnicos destinados a favorecer el crecimiento de las plantas, alimentados mediante un enganche fraudulento a la red eléctrica, lo que motivó también la imputación por defraudación de fluido eléctrico.
Droga intervenida
Durante el operativo, los agentes intervinieron más de 150 plantas de marihuana en fase de esqueje, preparadas para su crecimiento y posterior comercialización. Además, se incautaron de más de medio kilo de marihuana ya dispuesta para la venta y alrededor de 50 gramos de hachís.
La actuación ha permitido evitar que una cantidad significativa de droga llegara al mercado ilícito, así como que las plantas incautadas pudieran ser recolectadas y distribuidas en los próximos meses.
La operación, desarrollada por agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Córdoba, concluyó con la detención de una persona como presunta autora de un delito contra la salud pública y otro de defraudación de fluido eléctrico. El detenido y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición de la autoridad judicial competente.
