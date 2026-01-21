Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente de trenes
Piden licencia a la Gerencia de Urbanismo de Córdoba para otros dos bloques de apartamentos turísticos

Los nuevos alojamientos se ubicarán en Ciudad Jardín y en el entorno de Vallellano

Protesta de un vecino del casco histórico frente a un apartamento turístico.

Protesta de un vecino del casco histórico frente a un apartamento turístico. / Manuel Murillo

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El tablón de anuncios del Ayuntamiento de Córdoba publica estos días la petición de licencia para abrir dos nuevos bloques de apartamentos turísticos en la ciudad, uno en el barrio del Ciudad Jardín y otro en el entorno entre Vallellano y Fleming. El goteo de peticiones de permisos a la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) para abrir establecimientos turísticos de este tipo no cesa desde hace ya varios años.

En el caso de los apartamentos turísticos proyectados en Ciudad Jardín, ha sido la empresa Induprom S. L. la que ha solicitado la calificación ambiental (el paso previo a la licencia) para hacer un edificio de este tipo en el número 14 de la calle Albéniz, al lado del Rectorado de la Universidad de Córdoba (UCO).

A.J.González Córdoba Antiguo bar La Libra de Ciudad Jardín pasaje Antonio Zurita convertido en apartamentos turísticos

Antiguo bar La Libra, en Ciudad Jardín, convertido en apartamentos turísticos. / A. J. GONZÁLEZ

El otro permiso solicitado, también calificación ambiental, viene de parte de la empresa Hosteam Córdoba S. L. y la ubicación es la calle Doctor Barraquer, 1, entre los jardines de Vallellano y Campo Santo de los Mártires.

Apartamentos turísticos vs viviendas de uso turístico

Nunca está de más recordar que los apartamentos turísticos son un modelo de alojamiento que se caracteriza por ocupar bloques enteros de viviendas, todas destinadas a ese uso. Este tipo de negocio no está vetado en ninguna parte de la ciudad.

Lo que sí está vetado en ciertas zonas es la vivienda de uso turístico, la VUT, que son pisos que se destinan al turismo y que se ubican dentro de bloques donde conviven con el uso residencial, es decir, con vecinos de la ciudad. Esta modalidad sí que está ahora mismo vetada en dos distritos de la ciudad, en concreto, en el distrito centro y en el distrito sur.

