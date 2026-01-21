Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Teatro

El Palacio de la Merced acoge la representación de 'Napoleón', una reflexión teatral sobre los últimos días del emperador

La obra de Julio Merino González se representa este viernes en el salón de actos de la Diputación de Córdoba

Representación de la obra en funciones anteriores

Representación de la obra en funciones anteriores / CÓRDOBA

Guadalupe Gavilán

El salón de actos de la Diputación de Córdoba, en el Palacio de la Merced, acoge este viernes 23 de enero, a las 18.00 horas, la representación teatral de Napoleón (Los últimos días en Santa Elena), una obra escrita por Julio Merino González que se adentra en la etapa final del emperador francés durante su exilio.

La puesta en escena corre a cargo de la Asociación Cultural y Teatral Tres Sombreros de Copa, que recupera este texto para acercar al público una visión íntima y reflexiva de una de las figuras más influyentes de la historia europea.

CARTEL NAPOLEÓN 23 ENERO 2026

CARTEL NAPOLEÓN 23 ENERO 2026 / Tomás Oteros

El hombre tras el emperador

La obra sitúa la acción en la isla de Santa Elena, donde Napoleón pasó sus últimos años confinado tras su derrota definitiva. Lejos del campo de batalla, el personaje aparece marcado por el recuerdo de sus victorias, el peso del exilio y un constante diálogo interior que articula el eje dramático del texto.

A través de este enfrentamiento consigo mismo, con su conciencia, con su pasado y con las figuras que marcaron su vida, la obra plantea interrogantes sobre el poder, la libertad y el legado histórico: "¿Dictador o libertador?, ¿héroe u hombre derrotado?".

Un texto de carácter histórico y reflexivo

El texto de Julio Merino no aborda la figura de Napoleón desde la épica militar, sino desde una mirada humana y política, en la que el emperador rememora batallas, decisiones y contradicciones mientras sueña aún con una Europa unida, regida por la razón y la ley. La dramaturgia combina memoria histórica y reflexión contemporánea, invitando al espectador a revisar los conceptos de liderazgo, autoridad y legitimidad desde una perspectiva crítica.

Elenco y puesta en escena

El papel de Napoleón Bonaparte está interpretado por Isidoro Molina, acompañado por Pepe Priego. El reparto se completa con Loli Romero, Jaime Jiménez, Juan Antonio González, y Antonio Burrueco.

La dirección corre a cargo de Juan Antonio González Merino, con vestuario de Paqui Molina, iluminación y sonido de José León, música de Francisco González y fotografía de Tomás Oteros. La producción es íntegramente de la asociación teatral.

La representación se enmarca dentro de la actividad cultural promovida por colectivos teatrales locales y tendrá lugar con entrada libre hasta completar aforo.

TEMAS

