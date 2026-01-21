Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Accidente de trenesRetirada de los trenesIdentificacionesFiscales investigaciónEl bogie, la pieza claveFallecido día cumpleañosLuto y dueloUrgencias
instagramlinkedin

Accidente ferroviario

El operativo del accidente de Adamuz entra en su fase final tras retirar los tres vagones del Iryo

Las lluvias han ralentizado pero no impedido la labor de las grúas en la zona

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas y reacciones de la tragedia ferroviaria

Nuevas imágenes a vista de dron de los trabajos de la Guardia Civil en la retirada de los vagones descarrilados en Adamuz

Nuevas imágenes a vista de dron de los trabajos de la Guardia Civil en la retirada de los vagones descarrilados en Adamuz

Sara Fernández

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Las grúas han completado este miércoles la retirada de los tres vagones del tren Iryo que descarrilaron en el accidente ferroviario de Adamuz y el operativo entra ahora en su fase final, con la previsión de concluir los trabajos en las próximas horas.

Según explican fuentes de la empresa Grúas Alhambra a este periódico, a primera hora de la mañana se retiró y cargó en una góndola —camión de transporte especial— el octavo y último vagón del convoy Iryo afectado por el siniestro. A lo largo de la mañana y la tarde se procedió también a la retirada de los vagones seis y siete, que quedaron igualmente fuera de la vía tras el accidente. Durante la noche, los operarios continuarán trabajando para cargarlos en las góndolas, de modo que puedan ser trasladados durante la mañana del jueves.

Los vagones restantes del tren Iryo, del uno al cinco, que no llegaron a descarrilar, permanecerán en la vía a la espera de ser remolcados una vez se normalicen las condiciones de la infraestructura.

Prosiguen los trabajos a contrarreloj para retirar los vagones de los trenes siniestrados en Adamuz (Córdoba)

Prosiguen los trabajos a contrarreloj para retirar los vagones de los trenes siniestrados en Adamuz (Córdoba)

Manuel Murillo

La lluvia afecta

El temporal ha condicionado el desarrollo del operativo durante la jornada. Fuentes presentes en la zona explican que los trabajos se aceleraron “todo lo posible” antes de que la lluvia comenzara a caer con relativa intensidad pasado el mediodía. Aunque las precipitaciones no han obligado a suspender las labores, sí han ralentizado el ritmo y han obligado a extremar las precauciones. “Se puede seguir trabajando, pero más despacio y con mayor cuidado. Están siendo jornadas muy intensas”, señalan.

Acceso al Alvia

Estas maniobras han permitido, además, avanzar en el acceso al segundo tren implicado, el Alvia. Así lo explicó el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, quien detalló que la retirada del material del Iryo ha abierto una vía de comunicación entre las dos zonas donde se encuentran los convoyes siniestrados. “Por primera vez existe un acceso que permite el paso de vehículos y maquinaria pesada entre ambos puntos”, subrayó.

El objetivo, añadió Sanz, es apartar completamente el tren Iryo a una zona que no interfiera en las tareas de emergencia y recuperación, lo que facilita la utilización de nuevos recursos técnicos si fuera necesario.

Grúas trabajando en el tren Iryo siniestrado.

Grúas trabajando en el tren Iryo siniestrado. / Manuel Murillo

En cuanto al Alvia, el consejero explicó que Adif intentó inicialmente elevar los vagones situados en el terraplén mediante maquinaria pesada, pero los técnicos comprobaron que el tamaño de los equipos requería un espacio de maniobra incompatible con las características del terreno. Ante esta dificultad, se optó por modificar la estrategia.

Noticias relacionadas y más

Actualmente, el operativo ha acondicionado el terreno para proceder al troceado de la segunda mitad del vagón número dos del Alvia, donde se encontraba la cafetería, tal y como explicó el martes el ministro de Transportes, Óscar Puente. Por su parte, ya han sido troceados el vagón número uno y la primera mitad del segundo, dentro de un proceso complejo que continúa condicionado por la orografía y la meteorología.

En Directo
Ver más

TEMAS

  1. El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
  2. Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
  3. El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
  4. Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
  5. Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
  6. Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
  7. Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
  8. El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas

Córdoba une música procesional y solidaridad en el Certamen de Bandas Trinitarios Solidarios

Córdoba une música procesional y solidaridad en el Certamen de Bandas Trinitarios Solidarios

El Palacio de la Merced acoge la representación de 'Napoleón', una reflexión teatral sobre los últimos días del emperador

El Palacio de la Merced acoge la representación de 'Napoleón', una reflexión teatral sobre los últimos días del emperador

Viviendas turísticas y hoteles de Córdoba brindan alojamiento gratis a heridos y familiares del accidente de Adamuz

Viviendas turísticas y hoteles de Córdoba brindan alojamiento gratis a heridos y familiares del accidente de Adamuz

Manuel A. Veloso: "Los clientes que han cancelado su viaje han cediendo sus apartamentos a los afectados por el accidente de Adamuz"

Manuel A. Veloso: "Los clientes que han cancelado su viaje han cediendo sus apartamentos a los afectados por el accidente de Adamuz"

Así respondieron las urgencias de los hospitales privados de Córdoba: "Hablé con el SAS para decirle que teníamos capacidad"

Francisco Torrubia: "Ofrecimos seis viviendas para los heridos y familiares del accidente de Adamuz y ocuparon una"

El cordobés Rafael Pleguezuelos gana el premio internacional Masterprize de Arquitectura en Los Ángeles

El cordobés Rafael Pleguezuelos gana el premio internacional Masterprize de Arquitectura en Los Ángeles

El operativo del accidente de Adamuz entra en su fase final tras retirar los tres vagones del Iryo

El operativo del accidente de Adamuz entra en su fase final tras retirar los tres vagones del Iryo
Tracking Pixel Contents