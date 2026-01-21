El operativo del accidente de Adamuz entra en su fase final tras retirar los tres vagones del Iryo

Las grúas han completado este miércoles la retirada de los tres vagones del tren Iryo que descarrilaron en el accidente ferroviario de Adamuz y el operativo entra ahora en su fase final, con la previsión de concluir los trabajos en las próximas horas.

Según explican fuentes de la empresa Grúas Alhambra a este periódico, a primera hora de la mañana se retiró y cargó en una góndola —camión de transporte especial— el octavo y último vagón del convoy Iryo afectado por el siniestro. A lo largo de la mañana y la tarde se procedió también a la retirada de los vagones seis y siete, que quedaron igualmente fuera de la vía tras el accidente. Durante la noche, los operarios continuarán trabajando para cargarlos en las góndolas, de modo que puedan ser trasladados durante la mañana del jueves.

Los vagones restantes del tren Iryo, del uno al cinco, que no llegaron a descarrilar, permanecerán en la vía a la espera de ser remolcados una vez se normalicen las condiciones de la infraestructura.

Manuel Murillo

La lluvia afecta

El temporal ha condicionado el desarrollo del operativo durante la jornada. Fuentes presentes en la zona explican que los trabajos se aceleraron “todo lo posible” antes de que la lluvia comenzara a caer con relativa intensidad pasado el mediodía. Aunque las precipitaciones no han obligado a suspender las labores, sí han ralentizado el ritmo y han obligado a extremar las precauciones. “Se puede seguir trabajando, pero más despacio y con mayor cuidado. Están siendo jornadas muy intensas”, señalan.

Acceso al Alvia

Estas maniobras han permitido, además, avanzar en el acceso al segundo tren implicado, el Alvia. Así lo explicó el consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, quien detalló que la retirada del material del Iryo ha abierto una vía de comunicación entre las dos zonas donde se encuentran los convoyes siniestrados. “Por primera vez existe un acceso que permite el paso de vehículos y maquinaria pesada entre ambos puntos”, subrayó.

El objetivo, añadió Sanz, es apartar completamente el tren Iryo a una zona que no interfiera en las tareas de emergencia y recuperación, lo que facilita la utilización de nuevos recursos técnicos si fuera necesario.

Grúas trabajando en el tren Iryo siniestrado. / Manuel Murillo

En cuanto al Alvia, el consejero explicó que Adif intentó inicialmente elevar los vagones situados en el terraplén mediante maquinaria pesada, pero los técnicos comprobaron que el tamaño de los equipos requería un espacio de maniobra incompatible con las características del terreno. Ante esta dificultad, se optó por modificar la estrategia.

Actualmente, el operativo ha acondicionado el terreno para proceder al troceado de la segunda mitad del vagón número dos del Alvia, donde se encontraba la cafetería, tal y como explicó el martes el ministro de Transportes, Óscar Puente. Por su parte, ya han sido troceados el vagón número uno y la primera mitad del segundo, dentro de un proceso complejo que continúa condicionado por la orografía y la meteorología.

En Directo

Araceli R. Arjona Viviendas turísticas y hoteles de Córdoba brindan alojamiento gratis a heridos y familiares Fuentes de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor) han informado de que distintos establecimientos hoteleros ofrecieron en un primer momento un centenar de habitaciones para cubrir estas necesidades, una cifra que según la presidenta, Elena Rizos, se ha ido incrementando porque están acudiendo más familiares para dar apoyo a los que están aquí, dadas las circunstancias.

La cronología completa del accidente de Adamuz La tragedia de Adamuz, uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia de España y el primero realmente grave de la alta velocidad en nuestro país, deja un balance de 43 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. De lo que se tiene certeza es de los hechos acaecidos: el descarrilamiento del Iryo, que produjo una invasión de la vía contigua por la que circulaba el Alvia. A raíz del incidente del Iryo, y pocos segundos después, el Alvia chocó contra los últimos vagones del Iryo y se llevó la parte del accidente, ya que salió despedido, descarriló y cayó por un terraplén. ¿Qué es lo que se sabe y qué es lo que no, sobre el descarrilamiento y sus causas? Esta es la cronología del accidente.

Identificadas 42 de las 43 víctimas localizadas tras el accidente de Adamuz El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha finalizado la autopsia del último cuerpo recibido este miércoles, con lo que ya se ha realizado la autopsia a 43 personas, todos los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz que han sido encontrados hasta el momento. Junto a ello, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha concluido los trabajos de identificación de 42 víctimas, por lo que tan sólo quedaría una persona por identificar. Todas las víctimas fallecidas identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil lo han sido a través de las huellas dactilares. Así se recoge en la estadística del Centro Integrado de Datos (CID) constituido para hacer frente a esta emergencia conforme a lo que establece el Real Decreto 32/2009, por el que se aprueba el Protocolo nacional de Actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas, que se puso en marcha el domingo a las diez de la noche.

