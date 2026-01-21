Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La obra para hacer más accesible la avenida de Carlos III en Córdoba, a punto de empezar

Se actuará sobre diez pasos de peatones y se instalará pavimento podotácil para personas con discapacidad visual

Tráfico de coches por la avenida Carlos III.

Tráfico de coches por la avenida Carlos III. / A. J. GONZÁLEZ

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

El Ayuntamiento de Córdoba ha formalizado ya el contrato para ejecutar la obra que hará más accesible la avenida de Carlos III. La empresa que se ha hecho con los trabajos ha sido J. Campoamor S. A., que ahora tendrá cuatro meses para realizar la reforma. El Ayuntamiento licitó el contrato por 257.880,94 euros (con impuestos) y finalmente se hará por 256.991,9 euros.

Como se recoge en la memoria del contrato, los trabajos consistirán, principalmente, en la reforma de la pavimentación y señalización de diez pasos de peatones de la avenida. La razón de que el Ayuntamiento acometa las obras tiene que ver con el grado de deterioro de algunas zonas, un deterioro que ya supone "una barrera arquitectónica que dificulta el tránsito accesible".

Bernardo Jordano, 5º Tte. Alcalde y delegado de Inclusión y accesibilidad, Movilidad del Ayuntamiento de Córdoba.

El delegado de Inclusión y Accesibilidad del Ayuntamiento de Córdoba, Bernardo Jordano. / A. J. GONZÁLEZ

En concreto, se llevarán a cabo trabajos de albañilería, de demolición de pavimento de adoquín y de solerías en mal estado existentes en los ámbitos alrededor de los pasos de peatones y la reposición de estas con baldosas tras un nuevo pavimento podotáctil. Esto último supondrá no solo hacer la vía más accesible para las personas con movilidad reducida, sino también para aquellas que tengan alguna discapacidad visual.

La empresa deberá también ejecutar algunos trabajos complementarios, como la corrección de los encuentros de pavimentos y calzadas, pendientes y bordillos, la sustitución o eliminación de alcorques, la eliminación de bolardos y pintura, la señalización de vías ciclistas confrontadas y la adaptación de semáforos.

Reforma de Escriba Lubna

Otro contrato formalizado y que también podrá empezar en breves es el de la reforma de la calle Escriba Lubna, cuya rehabilitación también será para mejorar la accesibilidad. Este contrato se ha adjudicado a la misma empresa, J. Campoamor S. A. por 191.958,84 euros (salió por 191.958,84) y tendrá algo más de dos meses para ejecutarla.

En el caso de Escriba Lubna, las obras serán similares a las de Carlos III, con la generación de itinerarios accesibles que permitan seguir caminando hacia una ciudad plenamente inclusiva y que garantice la accesibilidad universal y la no discriminación de las personas con discapacidad.

TEMAS

