Ayuntamiento
La obra para hacer más accesible la avenida de Carlos III en Córdoba, a punto de empezar
Se actuará sobre diez pasos de peatones y se instalará pavimento podotácil para personas con discapacidad visual
El Ayuntamiento de Córdoba ha formalizado ya el contrato para ejecutar la obra que hará más accesible la avenida de Carlos III. La empresa que se ha hecho con los trabajos ha sido J. Campoamor S. A., que ahora tendrá cuatro meses para realizar la reforma. El Ayuntamiento licitó el contrato por 257.880,94 euros (con impuestos) y finalmente se hará por 256.991,9 euros.
Como se recoge en la memoria del contrato, los trabajos consistirán, principalmente, en la reforma de la pavimentación y señalización de diez pasos de peatones de la avenida. La razón de que el Ayuntamiento acometa las obras tiene que ver con el grado de deterioro de algunas zonas, un deterioro que ya supone "una barrera arquitectónica que dificulta el tránsito accesible".
En concreto, se llevarán a cabo trabajos de albañilería, de demolición de pavimento de adoquín y de solerías en mal estado existentes en los ámbitos alrededor de los pasos de peatones y la reposición de estas con baldosas tras un nuevo pavimento podotáctil. Esto último supondrá no solo hacer la vía más accesible para las personas con movilidad reducida, sino también para aquellas que tengan alguna discapacidad visual.
La empresa deberá también ejecutar algunos trabajos complementarios, como la corrección de los encuentros de pavimentos y calzadas, pendientes y bordillos, la sustitución o eliminación de alcorques, la eliminación de bolardos y pintura, la señalización de vías ciclistas confrontadas y la adaptación de semáforos.
Reforma de Escriba Lubna
Otro contrato formalizado y que también podrá empezar en breves es el de la reforma de la calle Escriba Lubna, cuya rehabilitación también será para mejorar la accesibilidad. Este contrato se ha adjudicado a la misma empresa, J. Campoamor S. A. por 191.958,84 euros (salió por 191.958,84) y tendrá algo más de dos meses para ejecutarla.
En el caso de Escriba Lubna, las obras serán similares a las de Carlos III, con la generación de itinerarios accesibles que permitan seguir caminando hacia una ciudad plenamente inclusiva y que garantice la accesibilidad universal y la no discriminación de las personas con discapacidad.
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas