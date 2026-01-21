Un nuevo restaurante japonés abre sus puertas en el centro comercial El Arcángel de Córdoba

La oferta de restaurantes de comida asiática sigue creciendo en Córdoba. El ramen, el sushi y distintas especialidades orientales cada día llaman más la atención del público y si antes eran contados los establecimientos que ofrecían este tipo de comida, cada día se suman más negocios a este boom y en la actualidad la oferta es amplia y diversa. Además, no se limita al centro de la ciudad, sino que cada vez se expande por más zonas de la ciudad.

El restaurante de comida japonesa Onakasita, ubicado en el Centro Comercial Zoco, se ha posicionado como uno de los más populares de Córdoba. Ahora, con una trayectoria ya consolidada, tras más de una década instalado en Poniente Sur, la firma sigue apostando por su presencia en los centros comerciales y ha abierto un nuevo restaurante en un punto clave de Córdoba: el centro comercial El Arcángel. Se trata de un espacio que en los últimos años ha expandido su oferta de bares y restaurantes, tras la incorporación de distintas cadenas de hamburgueserías, comida rápida y hasta restaurantes italianos -más allá de los clásicos de siempre- pero que carecía de este tipo de comida.

Onakasita llevaba semanas anunciando esta nueva apertura y ayer mismo desveló que había abierto sus puertas un nuevo local, bajo la firma Onakasita Yatai.

El propio establecimiento ha precisado que "han sido muchos meses de trabajo" ha agradecido el trabajo y la implicación de "todo el equipo que ha hecho posible" que este nuevo espacio sea ya una realidad.

El nuevo restaurante se encuentra ubicado en la segunda planta del centro comercial, entre la firma de moda Celopman y la Peluquería Lowcost.

Imagen compartida en redes sociales en el primer día de apertura del nuevo restaurante de Onakasita. / @ampateelmundo / Onakasita / Instagram

La "calidad de siempre", en un espacio único

¿Qué se puede encontrar en este nuevo espacio gastronómico?

Según ha informado Onakasita en sus redes sociales, la nueva ubicación de la firma mantendrá "la calidad de siempre", aunque ahora, "en un espacio único". Este nuevo restaurante se inspira en los puestos de comida callejera que en la cultura culinaria de Japón se conocen como yatais, ofreciendo una amalgama de platos del país oriental.

La carta de Onakasita incluye distintas especialidades de la gastronomía oriental, clásicas y reinventadas. Desde sushi, distintos tipos de tartar y complementos a sopas y pastas japonesas.

Sushi

El sushi es su buque insignia. De hecho, según Onakasita "es nuestra razón de ser". En las cocinas de ambos restaurantes, se trabaja siempre "con ingredientes de la mejor calidad y en nuestra carta encontrarás un gran surtido, con recetas clásicas, pero también otras con nuestro propio rollo" de este plato que se ha convertido en la obsesión de muchos cordobeses.

Distintas piezas de sushi en Onakasita. / Onakasita / Redes sociales

Woks

Más allá del principal reclamo del restaurante, no te puedes ir de este sitio sin probar sus deliciosos woks. Siempre gustan, "sobre todo porque en Onakasita te los puedes montar como tú quieras. Tú eliges la combinación de ingredientes, la salsa y tanto picante como te atrevas a soportar", explica la firma en su página web. Noodles, udon, tallarines de arroz o arroz combinados con verduras frescas, pollo o gambas. Y aderezo al gusto para darle el toque final.

Atún rojo

Onakasita cocina distintas recetas de atún están elaboradas con atún rojo Balfegó, "considerado el mejor del mundo", según apunta la página web. Onakasita detalla que esta variedad tiene esta catalogación "porque es sostenible, tiene un punto óptimo de grasa… ¡Y está buenísimo!".

Complementos

Y antes de comenzar con los platos principales, en este restaurante podrás catar algunos de los entrantes clásicos y más originales del continente asiático. Ensalada de alga wakame, edamame, gyozas o takoyakis son algunos de los platos más populares de este apartado.

Takoyakis del restaurante Onakasita. / Onakasita

Pokés

Además de la gastronomía propia de Japón, este restaurante no ha querido desaprovechar la oportunidad de incluir en su carta la ensalada hawaiana que triunfa en todo el mundo, con ingredientes propios del sushi. "Dicen que un plato es más nutritivo cuantos más colores tiene, pues nuestros pokés son el arcoiris metido en un gran bol. Por supuesto, con los ingredientes más fresh", detalla el restaurante. Lo puedes pedir de atún, salmón o vegano.

Postres

¡Y casi tan importante como el inicio es el final! En una buena velada no puede faltar el postre. No dejes de probar los mochis, helados artesanos, burritos dulces… "Porque la vida no está hecha para contar calorías", recuerda Onakasita.

Todo ello se puede degustar en el ambiente único de sus dos restaurantes y también a domicilio. El restaurante cuenta con servicio de delivery y take awaypor teléfono, a través de distintas empresas de reparto o en su propia app.