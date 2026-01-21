Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Trágica historia

Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños

Viajaba en el Alvia destino Huelva tras haber hecho el examen de oposiciones de prisiones en Madrid

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas y reacciones de la tragedia ferroviaria

Familiares de desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz, en las inmediaciones del centro cívico Poniente Sur.

Familiares de desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz, en las inmediaciones del centro cívico Poniente Sur. / Chencho Martínez

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La familia de Mario Jara, desaparecido en el accidente ferroviario de Adamuz, ha llegado a primera hora de este miércoles al centro cívico Poniente Sur de Córdoba. Poco después, llegaba la triste confirmación del fallecimiento de Mario, de 42 años, natural de Córdoba, pero que llevaba residiendo toda su vida en Huelva. Ha sido la pareja de su madre, Miguel Cotán, quien ha hablado con los medios de comunicación para contar que Mario “era una persona enormemente buena”.

El destino o la mala suerte han querido que Mario falleciera el día de su cumpleaños y en la misma provincia en la que vino al mundo. Nació un 18 de enero en Córdoba y murió en la misma provincia también un 18 de enero, el de 2026, una fecha que ya quedará marcada para siempre en uno de los calendarios más tristes de esta provincia y de todo el país.

Había hecho el examen de prisiones en Madrid

Como ha relatado Miguel, Mario formaba parte del grupo de estudiantes y profesores que viajaron el fin de semana a Madrid para presentarse a las oposiciones de funcionario de prisiones. Él era opositor y en un momento del viaje desde Madrid a Huelva se levantó junto a unos profesores para ir al vagón cafetería, fue por esto, cree Miguel, que terminó perdiendo la vida.

En estos momentos complicados, el padre político de Mario ha cargado duramente contra Renfe, empresa a la que ha calificado como “lo peor de lo peor” y contra la que piensan emprender acciones judiciales. En el lado positivo de su experiencia ha nombrado tanto a Cruz Roja como a Protección Civil, que “han estado sufriendo a la misma vez que nosotros”.

