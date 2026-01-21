Mario Jara, el cordobés de 42 años afincado en Huelva que murió en el accidente de Adamuz el día de su cumpleaños

La familia de Mario Jara, desaparecido en el accidente ferroviario de Adamuz, ha llegado a primera hora de este miércoles al centro cívico Poniente Sur de Córdoba. Poco después, llegaba la triste confirmación del fallecimiento de Mario, de 42 años, natural de Córdoba, pero que llevaba residiendo toda su vida en Huelva. Ha sido la pareja de su madre, Miguel Cotán, quien ha hablado con los medios de comunicación para contar que Mario “era una persona enormemente buena”.

El destino o la mala suerte han querido que Mario falleciera el día de su cumpleaños y en la misma provincia en la que vino al mundo. Nació un 18 de enero en Córdoba y murió en la misma provincia también un 18 de enero, el de 2026, una fecha que ya quedará marcada para siempre en uno de los calendarios más tristes de esta provincia y de todo el país.

Había hecho el examen de prisiones en Madrid

Como ha relatado Miguel, Mario formaba parte del grupo de estudiantes y profesores que viajaron el fin de semana a Madrid para presentarse a las oposiciones de funcionario de prisiones. Él era opositor y en un momento del viaje desde Madrid a Huelva se levantó junto a unos profesores para ir al vagón cafetería, fue por esto, cree Miguel, que terminó perdiendo la vida.

En estos momentos complicados, el padre político de Mario ha cargado duramente contra Renfe, empresa a la que ha calificado como “lo peor de lo peor” y contra la que piensan emprender acciones judiciales. En el lado positivo de su experiencia ha nombrado tanto a Cruz Roja como a Protección Civil, que “han estado sufriendo a la misma vez que nosotros”.

La pieza fotografiada por el NYT El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha explicado este miércoles que la pieza del tren Iryio hallada sumergida parcialmente en un arroyo fue encontrada por personal de Adif el lunes, que él mismo fue testigo y que nadie se la puede llevar del lugar porque pesa 20 toneladas. Puente ha explicado que se dieron cuenta de que faltaban los 'bogies' delanteros del coche 8 y que pidieron un dron para intentar localizarlos en el entorno, pero no hizo falta porque en ese momento un agente de la Guardia Civil les comunicó que creía haber visto "unas ruedas" debajo de un terraplén.

Los trenes que pasaron al menos una hora antes no tienen muescas Los trenes que pasaron más de una hora antes del accidente de Adamuz (Córdoba) por el tramo de la vía en el que se cree que se produjo el descarrilamiento del Iryo no muestran en sus ruedas las muescas que sí presentan los que pasaron después por allí, incluido el siniestrado. Así lo ha detallado este miércoles el ministro de Transportes, Óscar Puente, en una entrevista en TVE, en la que ha detallado que en los 'bogies' (plataforma de eje y ruedas) de los vagones delanteros del Iryo siniestrado sí que se ha descubierto "una muesca de un milímetro de espesor y una cierta anchura de varios centímetros".

La ministra Robles pide prudencia La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha pedido "prudencia y discreción" hasta concluir las investigaciones sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) y ha agradecido el papel de la Unidad Militar de Emergencias (UME), encargada de las labores de rescate y que también custodia los cadáveres en el Instituto de Medicina Legal de Córdoba. También ha recordado a las víctimas de los accidentes entre las que hay dos capitanes enfermeros, uno de ellos en la UCI y el otro aún desaparecido.

Adrián Ramírez Un agente, con uno de los perros de la Unidad Cinológica de la Guardia Civil, en la zona cero del accidente de Adamuz. / Manuel Murillo Cuatro perros participan en la búsqueda de restos mortales en Adamuz Un total de cuatro perros de la Unidad Cinológica de la Guardia Civil de Madrid trabajan desde ayer martes en la búsqueda de restos cadavéricos y biológicos en la zona cero de la tragedia de Adamuz. Así lo ha explicado Jorge Liñán, agente de esta unidad, quien ha detallado que los animales rastrean un área especialmente compleja para este tipo de labores. Liñán no ha precisado si los perros han localizado algún cadáver o resto biológico relevante para la investigación, aunque sí ha subrayado que se trata de una zona con “muchos olores diferentes” y que la lluvia “dificulta considerablemente las tareas”. “Es un entorno complicado”, ha resumido el cabo. Los perros cuentan con distintos niveles de experiencia y reaccionan de manera diferente cuando detectan algún indicio útil, ya sea ladrando, deteniéndose o rascando el suelo. Además, los animales realizan periodos de descanso programados para evitar la saturación de su olfato y mantener la eficacia del rastreo. Noticias relacionadas y más María Castro, psicóloga que atiende a los familiares del accidente de Adamuz (Córdoba): “El duelo se va modificando, ahora viene la parte de asimilarlo”

Tres fiscales de Córdoba investigan las causas del accidente ferroviario de Adamuz

La identificación y el anuncio a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), un trabajo con certezas absolutas Un agente con uno de los perros especializados que trabajan en la zona cero del accidente de Adamuz. / Manuel Murillo