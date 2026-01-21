Manuel A. Veloso: "Los clientes que han cancelado su viaje han cediendo sus apartamentos a los afectados por el accidente de Adamuz"

La empresa de Manuel Ángel Veloso (M&M Hosped) tiene viviendas turísticas en distintos puntos de Córdoba (calles Alfonso XIII, Platero Pedro de Bares, San Fernando) y una pensión con 11 habitaciones. Según relata, un amigo de Avacor le contó que el Ayuntamiento estaba buscando alojamiento para ayudar a las familias afectadas por el accidente ferroviario. «Mi mujer trabaja en Cruz Roja, es muy solidaria y siempre me anima a colaborar con estas causas, así que el lunes por la mañana ofrecí todo lo que tenía libre», explica. «Además de los que nos deriva el Ayuntamiento, hemos alojado a una mujer de Canarias con una costilla rota que nos contactó directamente», asegura.

Sus clientes también han colaborado con la causa. «Hemos tenido diez o quince cancelaciones de última hora de personas que no podían viajar y hemos llegado a acuerdos para que cedieran sus apartamentos a las familias que lo necesitaban y todos, el cien por cien, ha dicho que sí». Desde el domingo, el contacto con el Ayuntamiento es diario, explica Manuel Ángel. «Cada día, les informo de lo que tengo libre por si quieren usarlo de forma gratuita», comenta, «este viernes y sábado estamos llenos».

Las personas o familias que han ocupado los alojamientos «solo han estado una noche, aunque hemos alargado el horario de salida porque algunos están heridos y no queríamos que salieran corriendo a primera hora de la mañana». Según Veloso, «mientras nos necesiten, intentaremos ayudar».

Araceli R. Arjona Viviendas turísticas y hoteles de Córdoba brindan alojamiento gratis a heridos y familiares Fuentes de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor) han informado de que distintos establecimientos hoteleros ofrecieron en un primer momento un centenar de habitaciones para cubrir estas necesidades, una cifra que según la presidenta, Elena Rizos, se ha ido incrementando porque están acudiendo más familiares para dar apoyo a los que están aquí, dadas las circunstancias.

La cronología completa del accidente de Adamuz La tragedia de Adamuz, uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia de España y el primero realmente grave de la alta velocidad en nuestro país, deja un balance de 43 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. De lo que se tiene certeza es de los hechos acaecidos: el descarrilamiento del Iryo, que produjo una invasión de la vía contigua por la que circulaba el Alvia. A raíz del incidente del Iryo, y pocos segundos después, el Alvia chocó contra los últimos vagones del Iryo y se llevó la parte del accidente, ya que salió despedido, descarriló y cayó por un terraplén. ¿Qué es lo que se sabe y qué es lo que no, sobre el descarrilamiento y sus causas? Esta es la cronología del accidente.

Identificadas 42 de las 43 víctimas localizadas tras el accidente de Adamuz El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha finalizado la autopsia del último cuerpo recibido este miércoles, con lo que ya se ha realizado la autopsia a 43 personas, todos los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz que han sido encontrados hasta el momento. Junto a ello, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha concluido los trabajos de identificación de 42 víctimas, por lo que tan sólo quedaría una persona por identificar. Todas las víctimas fallecidas identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil lo han sido a través de las huellas dactilares.

Así se recoge en la estadística del Centro Integrado de Datos (CID) constituido para hacer frente a esta emergencia conforme a lo que establece el Real Decreto 32/2009, por el que se aprueba el Protocolo nacional de Actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas, que se puso en marcha el domingo a las diez de la noche.