Testimonio

Manuel A. Veloso: "Los clientes que han cancelado su viaje han cediendo sus apartamentos a los afectados por el accidente de Adamuz"

Propietario de un número importante de viviendas turísticas y de una pensión, cada día contacta con el Ayuntamiento de Córdoba para ofrecer las plazas que tiene libres de forma gratuita

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas y reacciones de la tragedia ferroviaria

Manuel Ángel Veloso, propietario de M&M Hosped

Manuel Ángel Veloso, propietario de M&M Hosped

Manuel Murillo

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

La empresa de Manuel Ángel Veloso (M&M Hosped) tiene viviendas turísticas en distintos puntos de Córdoba (calles Alfonso XIII, Platero Pedro de Bares, San Fernando) y una pensión con 11 habitaciones. Según relata, un amigo de Avacor le contó que el Ayuntamiento estaba buscando alojamiento para ayudar a las familias afectadas por el accidente ferroviario. «Mi mujer trabaja en Cruz Roja, es muy solidaria y siempre me anima a colaborar con estas causas, así que el lunes por la mañana ofrecí todo lo que tenía libre», explica. «Además de los que nos deriva el Ayuntamiento, hemos alojado a una mujer de Canarias con una costilla rota que nos contactó directamente», asegura.

Sus clientes también han colaborado con la causa. «Hemos tenido diez o quince cancelaciones de última hora de personas que no podían viajar y hemos llegado a acuerdos para que cedieran sus apartamentos a las familias que lo necesitaban y todos, el cien por cien, ha dicho que sí». Desde el domingo, el contacto con el Ayuntamiento es diario, explica Manuel Ángel. «Cada día, les informo de lo que tengo libre por si quieren usarlo de forma gratuita», comenta, «este viernes y sábado estamos llenos».

Las personas o familias que han ocupado los alojamientos «solo han estado una noche, aunque hemos alargado el horario de salida porque algunos están heridos y no queríamos que salieran corriendo a primera hora de la mañana». Según Veloso, «mientras nos necesiten, intentaremos ayudar».

