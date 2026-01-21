Tragedia ferroviaria
Localizan al perro Boro, desaparecido en el accidente de Adamuz, pero todavía no ha sido capturado
Un guarda de campo ha visto al animal bordeando la alambrada en la zona cero del accidente
EFE
Un guarda de campo ha localizado al perro Boro, desaparecido en el accidente ferroviario del domingo en Adamuz (Córdoba), pero aún no ha podido ser capturado porque ha escapado cuando intentaban cogerlo.
Según han informado a Efe fuentes de la investigación, una patrulla del Seprona de la Guardia Civil, acompañada de miembros del Pacma, una organización en defensa de los animales, han estado buscando a Boro esta mañana junto a su dueña, pero sin éxito.
Esta misma tarde, un guarda de campo lo ha visto bordeando la alambrada en la zona cero del accidente, pero al intentar cogerlo, ha escapado monte a través.
La fuerte lluvia impide proseguir la búsqueda de este perro, ya famoso por las llamadas que su dueña ha hecho para su localización. Mañana lo intentarán otra vez.
Bujalance despide a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz
Familiares, vecinos y amigos abarrotan la parroquia de La Asunción para despedir a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz.
Puente: "No compartimos que la huelga sea la mejor manera de vehicular las reivindicaciones de los maquinistas"
"Entendemos el estado de ánimo de los maquinistas y sus reivindicaciones, pero no compartimos que una huelga general sea la mejor forma de vehicularlas", responde Puente al ser preguntado por la huelga de maquinistas convocada para febrero. El ministro ha añadido que espera que la huelga "se llegue a convocar o lograr que se desconvoque".
Hay marcas "en los tres trenes que pasan antes que el Iryo"
"Hemos detectado marcas en los bogies del lado izquierdo en los tres trenes que pasan antes que el Iryo", vuelve a indicar Puente, que se niega a asegurar que estas marcas tengan que algo que ver con el accidente.
"No es sencillo establecer una conclusión ante un solo indicio de prueba", ha añadido el ministro"
Puente: "No me voy a esconder"
"No me voy a esconder. Nunca ha sido mi estilo", ha retomado Puente tras las intervenciones del director de Operaciones de Renfe y del director de Tráfico de Adif.
Los maquinistas ferroviarios convocan tres días de huelga del 9 al 11 de febrero
El Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) ha convocado una huelga sectorial de tres días, para el 9, 10 y 11 de febrero, con el fin de reclamar medidas que garanticen la seguridad ferroviaria tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), que se han cobrado la vida de numerosas personas, entre ellas "tres maquinistas".
Según han informado en un comunicado, la huelga se convoca al considerar que es "la única vía legal que se ha dejado a los trabajadores para reivindicar la recuperación de los estándares de seguridad del sistema ferroviario y, con ello, garantizar la integridad de los profesionales y de los usuarios del ferrocarril".
La huelga afectará a todos los maquinistas de las diferentes empresas del sector, que serán llamados a secundar los paros.
