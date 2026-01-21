Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Accidente de trenesRetirada de los trenesIdentificacionesFiscales investigaciónEl bogie, la pieza claveFallecido día cumpleañosLuto y dueloUrgencias
instagramlinkedin

Tragedia ferroviaria

Localizan al perro Boro, desaparecido en el accidente de Adamuz, pero todavía no ha sido capturado

Un guarda de campo ha visto al animal bordeando la alambrada en la zona cero del accidente

Boro, el perro desaparecido en el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz.

Boro, el perro desaparecido en el descarrilamiento del tren Iryo en Adamuz. / REDES SOCIALES

EFE

Un guarda de campo ha localizado al perro Boro, desaparecido en el accidente ferroviario del domingo en Adamuz (Córdoba), pero aún no ha podido ser capturado porque ha escapado cuando intentaban cogerlo.

Según han informado a Efe fuentes de la investigación, una patrulla del Seprona de la Guardia Civil, acompañada de miembros del Pacma, una organización en defensa de los animales, han estado buscando a Boro esta mañana junto a su dueña, pero sin éxito.

Esta misma tarde, un guarda de campo lo ha visto bordeando la alambrada en la zona cero del accidente, pero al intentar cogerlo, ha escapado monte a través.

Noticias relacionadas y más

La fuerte lluvia impide proseguir la búsqueda de este perro, ya famoso por las llamadas que su dueña ha hecho para su localización. Mañana lo intentarán otra vez.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
  2. Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
  3. El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
  4. Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
  5. Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
  6. Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
  7. Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
  8. El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas

Bujalance despide en silencio y bajo la lluvia a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz

Bujalance despide en silencio y bajo la lluvia a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz

Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba

Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba

La obra para hacer más accesible la avenida de Carlos III en Córdoba, a punto de empezar

La obra para hacer más accesible la avenida de Carlos III en Córdoba, a punto de empezar

Localizan al perro Boro, desaparecido en el accidente de Adamuz, pero todavía no ha sido capturado

Localizan al perro Boro, desaparecido en el accidente de Adamuz, pero todavía no ha sido capturado

Familias, instituciones y partidos políticos comienzan a personarse en la causa del accidente de Adamuz

Familias, instituciones y partidos políticos comienzan a personarse en la causa del accidente de Adamuz

La interventora del Alvia al control de Atocha tras el accidente de Adamuz: "Tengo sangre en la cabeza, voy a intentar hablar con el maquinista"

La interventora del Alvia al control de Atocha tras el accidente de Adamuz: "Tengo sangre en la cabeza, voy a intentar hablar con el maquinista"

María Eugenia Castro, psicóloga de Cruz Roja que atiende a los familiares: “El duelo se va modificando, ahora viene la parte de asimilarlo”

Obejo homenajeará a los vecinos de Adamuz por su solidaridad tras el accidente ferroviario del domingo

Obejo homenajeará a los vecinos de Adamuz por su solidaridad tras el accidente ferroviario del domingo
Tracking Pixel Contents