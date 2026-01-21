Meteorología
Las lluvias dejan más de diez litros acumulados en Córdoba capital y se quedarán, al menos, hasta el martes
Las precipitaciones serán una constante en la ciudad durante los próximos seis días
Las lluvias dejan ya más de diez litros acumulados en Córdoba capital, según la información recogida por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Según el agua contabilizada en el embalse del Guadanuño, las precipitaciones caídas se acercaron a los 11 litros al final de la tarde, mientras que se quedaron en algo más de nueve según la estación del aeropuerto de Córdoba.
No se espera, además, que la situación vaya a cambiar mucho durante los próximos días. Según la previsión de la Aemet, seguirá lloviendo, mínimo, hasta el martes de la semana que viene (último día que aparece recogida en la web oficial de Meteorología). Además, se espera una caída paulatina de las temperaturas.
Previsiones para este jueves
Para este jueves, a partir de las 12.00 horas, la probabilidad de precipitación será del 80%, y llegará al 100% a partir de las 18.00 horas. Las mínimas serán de cinco grados y las máximas de 13.
Próximos días
Para el viernes se espera un 100% de precipitaciones que vendrán, además, acompañadas de tormentas. Para esta jornada subirán levemente las temperaturas con seis grados de mínima y 14 de máxima.
Será a partir del sábado cuando comience a caer el mercurio, sin que desaparezca la probabilidad de precipitación, que será de entre un 85% y un 90% para la jornada donde las mínimas bajarán hasta los tres grados. La situación será similar para el domingo, con un 90% de probabilidad de lluvia, que ya será de un 75% para el lunes. Será además la jornada del lunes la más fría de todas las que se esperaban, con las mínimas bajando hasta un grado. El martes volverá el 100% de posibilidad de precipitación con temperatura que irán de los ocho a los 14 grados.
