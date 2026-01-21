Identificadas 42 de las 43 víctimas mortales contabilizadas hasta ahora en el accidente de Adamuz (Córdoba)

El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha finalizado ya la autopsia del último cuerpo recibido este miércoles, con lo que ya se ha realizado la autopsia a 43 personas, todos los fallecidos encontrados hasta el momento tras el accidente ferroviario de Adamuz.

Según la información facilitada por el Centro Integrado de Datos (CID) constituido tras el accidente, el servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha concluido los trabajos de identificación de 42 víctimas, por lo que tan solo quedaría una persona por identificar. El CID precisa que todas las víctimas fallecidas identificadas por la Guardia Civil lo han sido a través de las huellas dactilares.

43 levantamientos de cadáveres tras el accidente de Adamuz y 45 denuncias de desaparecidos

Desde el domingo y hasta este miércoles a las ocho de la tarde, se han realizado un total de 43 levantamientos de cadáveres de fallecidos en el accidente ferroviario. Si el número de denuncias presentadas asciende a 45, aún queda la posibilidad de que resten "dos desaparecidos por recuperar", como ha señalado también este miércoles el general de División Jefe de la 4ª Zona de la Guardia Civil (Andalucía), Luis Ortega. El general lo ha dicho en una comparecencia ante los medios de comunicación en el lugar del accidente, junto a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, durante una visita a la zona.

Acerca de las 45 denuncias presentadas en las comandancias de la Guardia Civil de distintas ciudades, el CID informa de que la mayoría son de ciudadanos españoles, excepto tres que son de ciudadanos de Marruecos, Rusia y Alemania. Y entre esas mismas denuncias, hay una que corresponde a un menor de edad. Respecto al sexo, 22 corresponden a mujeres y 23 a hombres.

Las denuncias han sido presentadas en las comandancias de Madrid (2), Málaga (1), Córdoba (26), Sevilla-Córdoba (1), Huelva-Córdoba (10) y Huelva (5). Cuando hay dos ciudades significa que la misma denuncia se ha interpuesto en ambas ciudades, precisa la nota del CID.

Trabajos junto al tren de Iryo, este miércoles. / Manuel Murillo

Había fallecidos en ambos trenes y en las vías

Del total de fallecidos trasladados al Instituto de Medicina Legal, 28 se encontraban en el tren Alvia que hacía la ruta entre Madrid y Huelva; seis se encontraban en las vías del Alvia, mientras que otras seis lo hacían en el interior del Iryo que iba hacia Madrid desde Málaga. Tres cuerpos se encontraban entre ambos trenes.

Una vez identificados los cuerpos, las familias son informadas y a partir de ese momento, deben contactar con una funeraria para que ésta realice los trámites necesarios con el Registro Civil de Montoro y reciban la licencia de enterramiento.

Todas las familias de las víctimas identificadas ya han sido informadas

Todas las familias han sido ya informadas del fallecimiento de sus allegados por parte de la Guardia Civil acompañada de equipos de psicólogos, excepto la de la víctima que queda por identificar. Hasta el momento, se han entregado 20 cuerpos a las familias, hay otros 13 en el Instituto de Medicina Legal a disposición de las familias y pendientes de que lleguen las funerarias, y en otros siete casos, ninguna funeraria se ha puesto en contacto con el juzgado de Montoro para poder entregar los cuerpos. En otros dos casos, el tribunal de Instancia está finalizando los trámites.

Balance de heridos: 31 personas siguen hospitalizadas y 92 han sido dadas de alta

En cuanto a los datos de los heridos, facilitados por la Junta de Andalucía, hasta las 19.00 horas de este miércoles había 31 personas ingresadas, de las que 28 son adultos y tres niños. El total de personas atendidas estos días es de 123 (118 adultos y cinco niños), de las que 92 han sido dadas de alta.

Seis de los pacientes ingresados están en la uci: tres en el hospital Reina Sofía de Córdoba, de la que una es un menor; una en Cruz Roja Córdoba, y dos en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba.

De los 25 heridos que están en planta, hay nueve en el hospital Reina Sofía, dos son menores, tres en Cruz Roja, dos en Quirónsalud de Córdoba y seis en el Hospital San Juan de Dios de Córdoba. Además, dos de los heridos han sido trasladados al Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva desde el Reina Sofía de Córdoba y el Quirón de Córdoba. Otros dos están ingresados en el Hospital Comarcal Infanta Elena de Huelva.

Cabe recordar que la información hacerca de los heridos es gestionada y facilitada por la Junta de Andalucía. Por su parte, el CID, que gestiona las cifras de fallecidos, recuerda que su información se circunscribe a los fallecidos que han sido trasladados al Instituto de Medicina Legal y a las personas fallecidas que aún pudiera haber en la zona del siniestro, "puesto que no hay constancia de cuántas son".

¿Qué es el Centro Integrado de Datos (CID)? El CID es un órgano técnico que está integrado por una Oficina Forense y una Oficina de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con agentes especializados de la Guardia Civil del Servicio de Criminalística, y tiene como función principal reunir y supervisar los diferentes informes de identificación que se realicen por las distintas instituciones. El CID se puso en marcha el domingo a las diez de la noche. Equipo forense Para la realización de las autopsias se han desplazado hasta Córdoba médicos forenses y técnicos forenses de Jaén, Granada, Sevilla y Málaga. Junto con los médicos forenses de Córdoba, han trabajado desde la madrugada del domingo 27 forenses, tanto en levantamientos como en la realización de autopsias. Por parte de la Guardia Civil, se han desplazado desde su órgano central 32 miembros del servicio de criminalística expertos en identificación lofoscópica y genética, permaneciendo actualmente en la zona 14.

En Directo

IU llama "indecente" a Abascal por sembrar "odio y veneno" con la tragedia de Adamuz El coordinador Federal de IU, Antonio Maíllo, ha tildado este miércoles de "indecentes" al líder de Vox, Santiago Abascal, y a los que califica como sus "secuaces" en medios, por sembrar "bulo, odio y veneno" en medio de la tragedia del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y ha llamado a construir una alternativa para la confianza ciudadana. En redes sociales, Maíllo ha destacado que mientras Adamuz da un "ejemplo de solidaridad y generosidad" y los servicios de emergencias "se dejan el alma", otros como Abascal junto a Vito Quiles o Bertrand Ndongo, "vuelven a aprovecharse de una tragedia". Ha criticado que esparzan "odio y veneno" al igual que lo hicieron durante la dana de Valencia con el objetivo, ha denunciado, de "sembrar la desconfianza" entre los ciudadanos.

Roberto Bécares Velas, crespones negros y condolencias en el pabellón de Andalucía: "Se ha anulado casi todo, es el Fitur más triste" "Esto otros años estaba lleno de gente, de actividad, pero este año se ha decidido desde la Consejería de Andalucía anular todos los actos institucionales. La agenda empresarial sigue, pero está siendo el Fitur más triste". A una técnica de turismo de Andalucía se le aguan los ojos frente al libro de condolencias que se ha colocado a la entrada del pabellón 5 de Ifema, el de Andalucía, donde decenas de personas han escrito este miércoles mensajes de condolencias tras el accidente de tren de Adamuz que se ha cobrado la vida de al menos 43 personas, además de provocar decenas de heridos. “Lo único que estamos haciendo es agenda técnica y atención en mostradores”, dice una técnico de turismo de Cádiz, donde hay tres personas informando sobre destinos turísticos y repartiendo folletos, pero las mesas están vacías. Así ocurre en el resto. Granada, Almería, Jaén. “En Huelva ni han venido; muchas de las víctimas eran de allí: de hecho hay una técnico de un ayuntamiento que iba en el tren. Otros años esto estaría petado, no cabríamos aquí”, señala una trabajadora del pabellón de Cordoba. Lee la noticia completa aquí

Un goteo de malas noticias que va poniendo fin a la agónica espera de muchas familias Cae la noche en el centro cívico Poniente Sur de Córdoba, que lleva tres jornadas siendo el refugio de muchas familias que buscan noticias de sus seres queridos desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Una espera demasiado larga que poco a poco va a llegando a su fin. Son ya pocas las familias que quedan en este centro cívico situado frente a la plaza de toros de la ciudad, que fue habilitado desde el lunes para ofrecerles información y acompañamiento tras el siniestro ocurrido por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad el pasado domingo, en el que por el momento se han contabilizado 43 víctimas mortales. A lo largo de la jornada de este miércoles, marcado por la intensa lluvia y el frío, un goteo de familiares ha ido saliendo del centro, sobre todo por la mañana. La mayoría lo hacían con la cabeza baja y un gesto que indicaba que no querían hablar con nadie. No era el momento.

Aljaraque, en vilo, espera la llegada de los féretros de la familia fallecida en Córdoba Cientos de personas se congregan desde esta tarde en el pabellón polideportivo de Aljaraque (Huelva) a la espera de que lleguen los restos mortales de los miembros de la familia Zamorano-Álvarez, fallecidos el pasado domingo en el accidente ferroviario que tuvo lugar en Adamuz (Córdoba). Se trata del matrimonio formado por Pepe Zamorano y Cristina Álvarez, su hijo Pepe, de 12 años, y su sobrino Félix, de 23, Los cuatro viajaban en el Alvia con destino Huelva junto con Cristina la hija de 6 años de la pareja, única superviviente de este grupo familiar. El alcalde del municipio, Adrián Cano, ha atendido a los medios de comunicación desde las instalaciones deportivas, donde ya está todo dispuesto para la instalación de la capilla ardiente.