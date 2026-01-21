Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Accidente de trenesRetirada de los trenesIdentificacionesReconocimientosUrgenciasServidores públicosHéroe de 16 añosHuelga de maquinistas
instagramlinkedin

Sucesos

La identificación y el anuncio a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), un trabajo con certezas absolutas

Los seres queridos de los desaparecidos continúan a la espera en el centro cívico Poniente Sur

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas y reacciones de la tragedia ferroviaria

Llegada de familiares de desaparecidos al centro cívico Poniente Sur.

Llegada de familiares de desaparecidos al centro cívico Poniente Sur. / Chencho Martínez

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

La diputada delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera, ha sido la encargada en la mañana de este miércoles de informar sobre la situación, el trabajo y el ambiente que se desarrolla en el centro cívico Poniente Sur de la ciudad, donde se encuentran familiares de los desaparecidos en el terrible accidente ferroviario de Adamuz. Es en este espacio municipal junto a la plaza de toros donde se informa a los familiares de los reconocimientos de las víctimas, de ahí que equipos de psicólogos de Cruz Roja, del Colegio de Psicólogos de Andalucía o de la propia Diputación estén en todo momento acompañándolos.

Sobre cómo se procede a la hora de informar a estos familiares, Aguilera ha explicado que se hace exclusivamente cuando se tiene la certeza máxima y tras haber realizado un trabajo “minucioso”. Ayer, los familiares denunciaban la desesperación que estaban atravesando por cómo se estaban alargando los trabajos. Aguilera ha reconocido que “hay que entender su desesperación y su frustración en los momentos de espera”, pero, ha añadido, “todo es porque sea un proceso meticulosamente terminado y perfectamente hecho”.

Irene Aguilera, responsable de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba.

Irene Aguilera, responsable de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba. / CHENCHO MARTÍNEZ

Dentro del trabajo de acompañamiento que se realiza, la delegada provincial de Derechos Sociales ha reconocido que “sosteniendo y a veces canalizando ese dolor”, un dolor, ha añadido, que “podemos amortiguar, pero no quitar, ojalá pudiéramos”.

Noticias relacionadas y más

Reuniones de coordinación

Junta de Andalucía, Ayuntamiento, emergencias o representantes de Adif e Iryo también utilizan este centro cívico para las reuniones de coordinación. Los encuentros se suceden varias veces al día, el primero, a primera hora de la mañana. En estos encuentros, según ha informado Aguilera, donde se sientan las bases de atención a los familiares y se determinan qué pasos dar dentro de este centro cívico, uno de los lugares que más miradas concentra desde el fatal accidente del pasado domingo.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
  2. Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
  3. El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
  4. Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
  5. Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
  6. Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
  7. Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
  8. El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas

El cordobés Rafael Pleguezuelos gana el premio internacional MasterPrize de Arquitectura en Los Ángeles

La Hermandad de la Agonía saldrá desde la Fuensanta en la Semana Santa de Córdoba 2026

La Hermandad de la Agonía saldrá desde la Fuensanta en la Semana Santa de Córdoba 2026

De nombrar una calle al Princesa de Asturias a la Concordia: el reconocimiento que reclama la ciudadanía para Adamuz

De nombrar una calle al Princesa de Asturias a la Concordia: el reconocimiento que reclama la ciudadanía para Adamuz

Rescatistas de Pacma acceden a la zona cero del accidente de Adamuz, escoltados por la Guardia Civil, para buscar al perro Boro

Rescatistas de Pacma acceden a la zona cero del accidente de Adamuz, escoltados por la Guardia Civil, para buscar al perro Boro

Accidente de tren en Córdoba, en directo: la vía del tren en Adamuz se revisó 38 veces en dos meses

Accidente de tren en Córdoba, en directo: la vía del tren en Adamuz se revisó 38 veces en dos meses

Retiran el primer vagón del tren Iryo accidentado en Adamuz mientras prosiguen los trabajos a contrarreloj

Retiran el primer vagón del tren Iryo accidentado en Adamuz mientras prosiguen los trabajos a contrarreloj

La identificación y el anuncio a los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz, un trabajo con certezas absolutas

La identificación y el anuncio a los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz, un trabajo con certezas absolutas

Continúan los trabajos de emergencia para la retirada de los vagones siniestrados en Adamuz

Continúan los trabajos de emergencia para la retirada de los vagones siniestrados en Adamuz
Tracking Pixel Contents