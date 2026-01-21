La identificación y el anuncio a los familiares de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), un trabajo con certezas absolutas

Sucesos
La diputada delegada de Derechos Sociales de la Diputación de Córdoba, Irene Aguilera, ha sido la encargada en la mañana de este miércoles de informar sobre la situación, el trabajo y el ambiente que se desarrolla en el centro cívico Poniente Sur de la ciudad, donde se encuentran familiares de los desaparecidos en el terrible accidente ferroviario de Adamuz. Es en este espacio municipal junto a la plaza de toros donde se informa a los familiares de los reconocimientos de las víctimas, de ahí que equipos de psicólogos de Cruz Roja, del Colegio de Psicólogos de Andalucía o de la propia Diputación estén en todo momento acompañándolos.
Sobre cómo se procede a la hora de informar a estos familiares, Aguilera ha explicado que se hace exclusivamente cuando se tiene la certeza máxima y tras haber realizado un trabajo “minucioso”. Ayer, los familiares denunciaban la desesperación que estaban atravesando por cómo se estaban alargando los trabajos. Aguilera ha reconocido que “hay que entender su desesperación y su frustración en los momentos de espera”, pero, ha añadido, “todo es porque sea un proceso meticulosamente terminado y perfectamente hecho”.
Dentro del trabajo de acompañamiento que se realiza, la delegada provincial de Derechos Sociales ha reconocido que “sosteniendo y a veces canalizando ese dolor”, un dolor, ha añadido, que “podemos amortiguar, pero no quitar, ojalá pudiéramos”.
Reuniones de coordinación
Junta de Andalucía, Ayuntamiento, emergencias o representantes de Adif e Iryo también utilizan este centro cívico para las reuniones de coordinación. Los encuentros se suceden varias veces al día, el primero, a primera hora de la mañana. En estos encuentros, según ha informado Aguilera, donde se sientan las bases de atención a los familiares y se determinan qué pasos dar dentro de este centro cívico, uno de los lugares que más miradas concentra desde el fatal accidente del pasado domingo.
Noelia Santos
Psicóloga de Cruz Roja, tras el accidente de Adamuz: “El duelo se va modificando, ahora viene la parte de asimilarlo”
María Eugenia Castro, psicóloga de Cruz Roja que participa en el acompañamiento a familiares de víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, ha explicado esta mañana cómo está el ambiente en el centro cívico Poniente Sur. Ha detallado que el duelo “se va modificando” y se va pasando “del shock” al “no me ha pasado a mí”. Ahora, ha apuntado Castro, “ya están un poco apaciguadas esas sensaciones” y viene “la parte de asimilarlo, de cerrarlo” y también “de buscar explicaciones”.
En todo ese proceso es en el que participan los psicólogos de Cruz Roja, los de la Diputación de Córdoba (a través del IPBS) o los del Colegio Andaluz de Psicología. Los profesionales, recuerda Castro, “somos intervinientes en los que también hay que intervenir”, no solo los psicólogos, sino los bomberos, los sanitarios o los policías. “Hacemos técnicas para ese trabajo, después, de desconexión”.
Óscar Puente reconoce que al menos "dos o tres trenes" tenían marcas similares a las del tren Iryo
"Se está apuntado a esta hipótesis como se podría apuntar a otras 27", dijo ayer el Ministro de Transportes, Oscar Puente. Lo hacía tras ser peguntado sobre la posibilidad de que fuese la vía de tren en la que tuvo lugar el accidente de Adamuz (Córdoba) la que estuviese en mal estado, una infrastructura a cargo de Adif y, por lo tanto, de la Administración central. "No me voy a posicionar en esa hipótesis. No estoy en eso ahora” zanjó.
Esta mañana, a penas 24 horas después, Puente ha reconocido en una entrevista realizada por Telecinco, que “dos o tres trenes” que circularon antes del Iryo accidentado presentaban marcas similares a las detectadas en los bogies del convoy siniestrado en Adamuz. "La cuestión es por qué se han producido estas marcas, si había algo en la vía o si era la propia vía que estaba empezando a romperse. En este momento no es posible establecer una conclusión", ha dicho.
Fabiola Mouzo
De nombrar una calle al Princesa de Asturias a la Concordia: el reconocimiento que reclama la ciudadanía para Adamuz
Las iniciativas y recogidas de firmas para premiar la solidaridad y la actuación de los vecinos de Adamuz ya están empezando a aparecer. Desde nombrar una calle hasta conceder el Premio Princesa de Asturias a la Concordia, los cordobeses y todos los españoles sienten que el pueblo merece un reconocimiento y están dispuestos a pedirlo a las instituciones y autoridades por todas las vías.
Voluntarios de Pacma ayudan en la búsqueda de 'Boro', el perro perdido en Adamuz
La búsqueda de 'Boro', el perro que se perdió tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) se ha iniciado en la mañana de este miércoles con la incorporación de tres miembros del colectivo animalista Pacma que han sido autorizados por el Ministerio del Interior para acceder a la zona del siniestro. Al dispositivo se ha sumado, además, la portavoz de la familia que ha denunciado la desaparición del animal.
Noelia Santos
