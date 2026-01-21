Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 21 de enero de 2026

Poesía

Nueva edición de versos en al-Andalus en la Biblioteca Viva

En esta ocasión contarán con la intervención de los poetas Matilde Cabello, José Antonio Fernández y Azahara Palomeque. Presentará el acto Rafaela Hames Castillo .

CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus. Cuesta del Bailío, 3. 19.30 horas.

Ciclo Miércoles Flamencos

‘Obras maestras del cante’

El departamento de Flamenco del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba presenta un año más su esperado ciclo de Miércoles Flamencos, una cita imprescindible con el arte jondo en todas sus manifestaciones: guitarra, cante, baile y música de cámara. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. CSM Rafael Orozco. Ángel de Saavedra, 1. 20.00 horas.

Conferencia

‘Margot OP. 11’, de Joaquín Turina

Andrés Moreno Mengíbar, académico de la Real Academia de Bellas Artes Santa _Isabel de Hungría de Sevilla, ofrecerá una conferencia sobre la obra Margot OP. 11, de Joaquín Turina.

CÓRDOBA. Auditorio Conservatorio Profesional de Música Músico Ziryab. Avda. Piconeros, s/n. 19.00 horas.

Exposición

Sigue la muestra sobre la infancia y adolescencia en el antiguo Egipto

Exposición inédita, inmersiva y reveladora sobre Egipto. Un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo. La muestra está comisariada por Esther Pons e Isabel Olbés. La comisaria técnica es Maite Mascort.