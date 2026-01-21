Agenda
Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 21 de enero de 2026
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Poesía
Nueva edición de versos en al-Andalus en la Biblioteca Viva
En esta ocasión contarán con la intervención de los poetas Matilde Cabello, José Antonio Fernández y Azahara Palomeque. Presentará el acto Rafaela Hames Castillo .
CÓRDOBA. Biblioteca Viva de al-Andalus.
Cuesta del Bailío, 3.
19.30 horas.
Ciclo Miércoles Flamencos
‘Obras maestras del cante’
El departamento de Flamenco del Conservatorio Superior de Música Rafael Orozco de Córdoba presenta un año más su esperado ciclo de Miércoles Flamencos, una cita imprescindible con el arte jondo en todas sus manifestaciones: guitarra, cante, baile y música de cámara. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. CSM Rafael Orozco.
Ángel de Saavedra, 1.
20.00 horas.
Conferencia
‘Margot OP. 11’, de Joaquín Turina
Andrés Moreno Mengíbar, académico de la Real Academia de Bellas Artes Santa _Isabel de Hungría de Sevilla, ofrecerá una conferencia sobre la obra Margot OP. 11, de Joaquín Turina.
CÓRDOBA. Auditorio Conservatorio Profesional de Música Músico Ziryab.
Avda. Piconeros, s/n.
19.00 horas.
Exposición
Sigue la muestra sobre la infancia y adolescencia en el antiguo Egipto
Exposición inédita, inmersiva y reveladora sobre Egipto. Un proyecto que reúne más de 190 piezas originales, experiencias sensoriales y un recorrido único por las primeras etapas de la vida en el país del Nilo. La muestra está comisariada por Esther Pons e Isabel Olbés. La comisaria técnica es Maite Mascort.
CÓRDOBA. Sala Orive y Sala Vimcorsa.
Plaza de Orive y Ángel de Saavedra, 9.
De 10.30 a 20.30 horas.
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas