Martes Santo
La Hermandad de la Agonía saldrá desde la Fuensanta en la Semana Santa de Córdoba 2026
La decisión está motivada por los nuevos estatutos y por la imposibilidad de usar la Mezquita-Catedral
La Hermandad de la Agonía informó este martes, a través de un comunicado oficial, a todos sus hermanos y devotos de que su Estación de Penitencia el próximo Martes Santo dará comienzo desde el Santuario de Nuestra Señora de la Fuensanta. La decisión se ha adoptado tras la realización de los trámites oportunos y contando con la debida autorización eclesiástica.
Asimismo, la corporación ha convocado un Cabildo General Extraordinario para el próximo 8 de marzo de 2026. En dicha sesión se explicarán de manera detallada las gestiones llevadas a cabo y las motivaciones que han conducido a fijar el Santuario de la Fuensanta como punto de salida para la próxima Semana Santa.
Una decisión motivada por los nuevos estatutos y el Cabildo
Esta novedad responde a uno de los criterios recogidos en los estatutos aprobados el pasado mes de diciembre, en los que se establece que las cofradías no podrán utilizar la Mezquita-Catedral ni como punto de salida ni como final de sus recorridos procesionales.
Este criterio tiene su origen en un documento de orientaciones emitido por el Cabildo Catedralicio, que afectaban directamente a la Hermandad de la Agonía el Martes Santo y a la Hermandad de la Piedad el Miércoles Santo, que en los últimos años concluía su estación en la Catedral.
A esta situación se suma que La Agonía no dispone actualmente de un lugar alternativo desde el que realizar su salida procesional desde su sede canónica, la parrroquia de Santa Victoria, hasta que no se lleve a cabo la reforma prevista en dicho templo, que necesitaría tres años.
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas