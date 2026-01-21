Testimonio
Giuliana de Vivos, de Sky News: «Con la cumbre de Davos y Trump, el interés por la tragedia de Adamuz ha caído»
Ella y su compañero cámara viajaron el lunes por la mañana durante horas para llegar a Córdoba de madrugada para cubrir la noticia
Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas y reacciones de la tragedia ferroviaria
Giuliana de Vivo es una de las pocas enviadas especiales que ayer permanecía en Córdoba con su compañero. «Mañana (por hoy) nos vamos», decía, «venimos de Milán, de una división italiana de Sky News, llegamos el lunes por la mañana, nos enteramos el domingo por la tarde de lo que había pasado y ya se veía que era muy grave», recuerda, «el lunes a las ocho y media de la mañana, mi jefa me llamó y me dijo ‘vamos a ir’». Cuando le preguntó que cuándo tenía el avión, le respondieron: «En dos horas».
Tuvo que coger un vuelo a Barcelona, otro a Málaga y conducir desde allí a Córdoba. Llegaron de madrugada. «Nos vamos ya porque al principio pensamos que podía haber víctimas italianas, pero, por suerte, no hay ». Según Giuliana, «en Italia hay mucho interés por lo que pasa en España, somos casi primos y cuanto más cerca te toca un suceso, más interés genera». Además, recuerda, «IRYO es una compañía con participación italiana y para nosotros, eso es relevante».
Lo ocurrido ha acaparado la atención «hasta hoy, con la Cumbre de Davos y Trump, ha bajado bastante». Sobre la cobertura, más allá del recuento de víctimas, ha echado de menos «una rueda de prensa de la Fiscalía o del juzgado competente explicando cómo va la investigación», asegura, «no sé cómo funcionan las cosas aquí, pero esperaba alguna comparecencia en Córdoba para aclarar en qué punto está la investigación y cuáles son las líneas que se están siguiendo, me parece un poco extraño ese silencio oficial». Le hubiera gustado preguntar, entre otras cosas, sobre «cuestiones como los vídeos que circulan en las redes sociales diciendo que se sabía que esto iba a pasar porque el tren vibraba mucho».
IU llama "indecente" a Abascal por sembrar "odio y veneno" con la tragedia de Adamuz
El coordinador Federal de IU, Antonio Maíllo, ha tildado este miércoles de "indecentes" al líder de Vox, Santiago Abascal, y a los que califica como sus "secuaces" en medios, por sembrar "bulo, odio y veneno" en medio de la tragedia del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y ha llamado a construir una alternativa para la confianza ciudadana.
En redes sociales, Maíllo ha destacado que mientras Adamuz da un "ejemplo de solidaridad y generosidad" y los servicios de emergencias "se dejan el alma", otros como Abascal junto a Vito Quiles o Bertrand Ndongo, "vuelven a aprovecharse de una tragedia".
Ha criticado que esparzan "odio y veneno" al igual que lo hicieron durante la dana de Valencia con el objetivo, ha denunciado, de "sembrar la desconfianza" entre los ciudadanos.
Roberto Bécares
Velas, crespones negros y condolencias en el pabellón de Andalucía: "Se ha anulado casi todo, es el Fitur más triste"
"Esto otros años estaba lleno de gente, de actividad, pero este año se ha decidido desde la Consejería de Andalucía anular todos los actos institucionales. La agenda empresarial sigue, pero está siendo el Fitur más triste". A una técnica de turismo de Andalucía se le aguan los ojos frente al libro de condolencias que se ha colocado a la entrada del pabellón 5 de Ifema, el de Andalucía, donde decenas de personas han escrito este miércoles mensajes de condolencias tras el accidente de tren de Adamuz que se ha cobrado la vida de al menos 43 personas, además de provocar decenas de heridos.
“Lo único que estamos haciendo es agenda técnica y atención en mostradores”, dice una técnico de turismo de Cádiz, donde hay tres personas informando sobre destinos turísticos y repartiendo folletos, pero las mesas están vacías. Así ocurre en el resto. Granada, Almería, Jaén. “En Huelva ni han venido; muchas de las víctimas eran de allí: de hecho hay una técnico de un ayuntamiento que iba en el tren. Otros años esto estaría petado, no cabríamos aquí”, señala una trabajadora del pabellón de Cordoba.
Un goteo de malas noticias que va poniendo fin a la agónica espera de muchas familias
Cae la noche en el centro cívico Poniente Sur de Córdoba, que lleva tres jornadas siendo el refugio de muchas familias que buscan noticias de sus seres queridos desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Una espera demasiado larga que poco a poco va a llegando a su fin.
Son ya pocas las familias que quedan en este centro cívico situado frente a la plaza de toros de la ciudad, que fue habilitado desde el lunes para ofrecerles información y acompañamiento tras el siniestro ocurrido por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad el pasado domingo, en el que por el momento se han contabilizado 43 víctimas mortales.
A lo largo de la jornada de este miércoles, marcado por la intensa lluvia y el frío, un goteo de familiares ha ido saliendo del centro, sobre todo por la mañana. La mayoría lo hacían con la cabeza baja y un gesto que indicaba que no querían hablar con nadie. No era el momento.
Aljaraque, en vilo, espera la llegada de los féretros de la familia fallecida en Córdoba
Cientos de personas se congregan desde esta tarde en el pabellón polideportivo de Aljaraque (Huelva) a la espera de que lleguen los restos mortales de los miembros de la familia Zamorano-Álvarez, fallecidos el pasado domingo en el accidente ferroviario que tuvo lugar en Adamuz (Córdoba).
Se trata del matrimonio formado por Pepe Zamorano y Cristina Álvarez, su hijo Pepe, de 12 años, y su sobrino Félix, de 23, Los cuatro viajaban en el Alvia con destino Huelva junto con Cristina la hija de 6 años de la pareja, única superviviente de este grupo familiar.
El alcalde del municipio, Adrián Cano, ha atendido a los medios de comunicación desde las instalaciones deportivas, donde ya está todo dispuesto para la instalación de la capilla ardiente.
Óscar Puente no descarta que el estado de la vía pueda ser la causa
Casi tres días después del fatal choque entre dos trenes en Adamuz (Córdoba), el ministro Óscar Puente ha comparecido este miércoles en la sede de Transportes y Movilidad Sostenible durante más de dos horas y, aunque ha dado numerosos detalles sobre las condiciones en las que ha quedado la infraestructura y también el tren de Iryo descarrilado, ha optado por no mojarse expresamente sobre las causas del siniestro. "No sé en qué se está centrando la investigación del accidente, no se descarta absolutamente nada", ha llegado a afirmar, dejando las conclusiones sobre lo que ocurrió solo en manos de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) y la Guardia Civil.
Como las preguntas han sido reiterativas para aclarar el origen del choque, en un momento dado el ministro ha encajado que es "una posibilidad innegable" que el estado de la vía "pueda ser la causa".
