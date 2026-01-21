Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Testimonio

Giuliana de Vivos, de Sky News: «Con la cumbre de Davos y Trump, el interés por la tragedia de Adamuz ha caído»

Ella y su compañero cámara viajaron el lunes por la mañana durante horas para llegar a Córdoba de madrugada para cubrir la noticia

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Giuliana de Vivo es una de las pocas enviadas especiales que ayer permanecía en Córdoba con su compañero. «Mañana (por hoy) nos vamos», decía, «venimos de Milán, de una división italiana de Sky News, llegamos el lunes por la mañana, nos enteramos el domingo por la tarde de lo que había pasado y ya se veía que era muy grave», recuerda, «el lunes a las ocho y media de la mañana, mi jefa me llamó y me dijo ‘vamos a ir’». Cuando le preguntó que cuándo tenía el avión, le respondieron: «En dos horas».

Tuvo que coger un vuelo a Barcelona, otro a Málaga y conducir desde allí a Córdoba. Llegaron de madrugada. «Nos vamos ya porque al principio pensamos que podía haber víctimas italianas, pero, por suerte, no hay ». Según Giuliana, «en Italia hay mucho interés por lo que pasa en España, somos casi primos y cuanto más cerca te toca un suceso, más interés genera». Además, recuerda, «IRYO es una compañía con participación italiana y para nosotros, eso es relevante».

Córdoba. Paula Ruiz. Accidente ferroviario Adamuz. medios internacionales cubren la tragedia del descarrilamiento de los trenes, como en Sky TG24 Italia con Giuliana De Vivo

Giuliana de Vivos y su compañero, de Sky News, en el centro cívico de Poniente. / Paula Ruiz

Lo ocurrido ha acaparado la atención «hasta hoy, con la Cumbre de Davos y Trump, ha bajado bastante». Sobre la cobertura, más allá del recuento de víctimas, ha echado de menos «una rueda de prensa de la Fiscalía o del juzgado competente explicando cómo va la investigación», asegura, «no sé cómo funcionan las cosas aquí, pero esperaba alguna comparecencia en Córdoba para aclarar en qué punto está la investigación y cuáles son las líneas que se están siguiendo, me parece un poco extraño ese silencio oficial». Le hubiera gustado preguntar, entre otras cosas, sobre «cuestiones como los vídeos que circulan en las redes sociales diciendo que se sabía que esto iba a pasar porque el tren vibraba mucho».

