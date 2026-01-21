Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Accidente de trenesRetirada de los trenesIdentificacionesFiscales investigaciónEl bogie, la pieza claveFallecido día cumpleañosLuto y dueloUrgencias
instagramlinkedin

Testimonio

Francisco Torrubia: "Ofrecimos seis viviendas para los heridos y familiares del accidente de Adamuz y ocuparon una"

Socio de Avacor, es uno de los que respondieron a la llamada del Ayuntamiento y han dado alojamiento gratuito a los afectados

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas y reacciones de la tragedia ferroviaria

Francisco Torrubia, responsable de los alojamientos Casa Patio Las Palmeras

Francisco Torrubia, responsable de los alojamientos Casa Patio Las Palmeras

Chencho Martínez

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

Francisco José Torrubia, propietario de la Casa Patio Las Palmeras, recibió el aviso de que se necesitaba alojamiento para las personas heridas leves y para los familiares de los afectados que estaban llegando desde distintos puntos de España la noche del domingo, cuando lo hizo circular la asociación Avacor a la que pertenece. «Viendo la situación tan dramática que estaban viviendo, no dudamos en colaborar y ofrecimos seis apartamentos que era lo que teníamos disponibles en ese momento», explica Torribia. Aunque la política de reserva pasa por recabar los datos de los alojados, «estábamos ante algo muy excepcional y esa noche no se pidió nada, lógicamente», explica, «les dimos instrucciones de cómo podían entrar con el guardallaves en el apartamento y les dijimos que si necesitaban cualquier cosa, que nos avisaran por whatssapp, pero no solicitaron nada».

De sus seis apartamentos, solo fue ocupado uno. «Se quedó una familia y no sé si estaban esperando malas noticias o tenían algún familiar ingresado en el hospital, pero hablaron muy poco, estaban muy abatidos», explica. En el apartamento, durmieron el domingo tres personas. «Les dijimos que se quedaran el tiempo que necesitaran y para no molestar, no hemos vuelto hasta hoy (por ayer) y ya se habían marchado», explica, «nos mandaron una nota de agradecimiento del Ayuntamiento así que supusimos que ya habían salido». Según la persona encargada de la coordinación, de momento, no se requería más viviendas turísticas porque ya había suficientes recursos habitacionales.

En Directo
Ver más

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
  2. Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
  3. El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
  4. Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
  5. Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
  6. Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
  7. Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
  8. El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas

Córdoba une música procesional y solidaridad en el Certamen de Bandas Trinitarios Solidarios

Córdoba une música procesional y solidaridad en el Certamen de Bandas Trinitarios Solidarios

El Palacio de la Merced acoge la representación de 'Napoleón', una reflexión teatral sobre los últimos días del emperador

El Palacio de la Merced acoge la representación de 'Napoleón', una reflexión teatral sobre los últimos días del emperador

Viviendas turísticas y hoteles de Córdoba brindan alojamiento gratis a heridos y familiares del accidente de Adamuz

Viviendas turísticas y hoteles de Córdoba brindan alojamiento gratis a heridos y familiares del accidente de Adamuz

Manuel A. Veloso: "Los clientes que han cancelado su viaje han cediendo sus apartamentos a los afectados por el accidente de Adamuz"

Manuel A. Veloso: "Los clientes que han cancelado su viaje han cediendo sus apartamentos a los afectados por el accidente de Adamuz"

Así respondieron las urgencias de los hospitales privados de Córdoba: "Hablé con el SAS para decirle que teníamos capacidad"

Francisco Torrubia: "Ofrecimos seis viviendas para los heridos y familiares del accidente de Adamuz y ocuparon una"

El cordobés Rafael Pleguezuelos gana el premio internacional Masterprize de Arquitectura en Los Ángeles

El cordobés Rafael Pleguezuelos gana el premio internacional Masterprize de Arquitectura en Los Ángeles

El operativo del accidente de Adamuz entra en su fase final tras retirar los tres vagones del Iryo

El operativo del accidente de Adamuz entra en su fase final tras retirar los tres vagones del Iryo
Tracking Pixel Contents