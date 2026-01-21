Francisco Torrubia: "Ofrecimos seis viviendas para los heridos y familiares del accidente de Adamuz y ocuparon una"

Francisco José Torrubia, propietario de la Casa Patio Las Palmeras, recibió el aviso de que se necesitaba alojamiento para las personas heridas leves y para los familiares de los afectados que estaban llegando desde distintos puntos de España la noche del domingo, cuando lo hizo circular la asociación Avacor a la que pertenece. «Viendo la situación tan dramática que estaban viviendo, no dudamos en colaborar y ofrecimos seis apartamentos que era lo que teníamos disponibles en ese momento», explica Torribia. Aunque la política de reserva pasa por recabar los datos de los alojados, «estábamos ante algo muy excepcional y esa noche no se pidió nada, lógicamente», explica, «les dimos instrucciones de cómo podían entrar con el guardallaves en el apartamento y les dijimos que si necesitaban cualquier cosa, que nos avisaran por whatssapp, pero no solicitaron nada».

De sus seis apartamentos, solo fue ocupado uno. «Se quedó una familia y no sé si estaban esperando malas noticias o tenían algún familiar ingresado en el hospital, pero hablaron muy poco, estaban muy abatidos», explica. En el apartamento, durmieron el domingo tres personas. «Les dijimos que se quedaran el tiempo que necesitaran y para no molestar, no hemos vuelto hasta hoy (por ayer) y ya se habían marchado», explica, «nos mandaron una nota de agradecimiento del Ayuntamiento así que supusimos que ya habían salido». Según la persona encargada de la coordinación, de momento, no se requería más viviendas turísticas porque ya había suficientes recursos habitacionales.

Araceli R. Arjona Viviendas turísticas y hoteles de Córdoba brindan alojamiento gratis a heridos y familiares Fuentes de la Asociación de Empresarios de Hospedaje de Córdoba (Aehcor) han informado de que distintos establecimientos hoteleros ofrecieron en un primer momento un centenar de habitaciones para cubrir estas necesidades, una cifra que según la presidenta, Elena Rizos, se ha ido incrementando porque están acudiendo más familiares para dar apoyo a los que están aquí, dadas las circunstancias.

La cronología completa del accidente de Adamuz La tragedia de Adamuz, uno de los peores accidentes ferroviarios de la historia de España y el primero realmente grave de la alta velocidad en nuestro país, deja un balance de 43 víctimas mortales y más de un centenar de heridos. De lo que se tiene certeza es de los hechos acaecidos: el descarrilamiento del Iryo, que produjo una invasión de la vía contigua por la que circulaba el Alvia. A raíz del incidente del Iryo, y pocos segundos después, el Alvia chocó contra los últimos vagones del Iryo y se llevó la parte del accidente, ya que salió despedido, descarriló y cayó por un terraplén. ¿Qué es lo que se sabe y qué es lo que no, sobre el descarrilamiento y sus causas? Esta es la cronología del accidente.

Identificadas 42 de las 43 víctimas localizadas tras el accidente de Adamuz El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha finalizado la autopsia del último cuerpo recibido este miércoles, con lo que ya se ha realizado la autopsia a 43 personas, todos los fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz que han sido encontrados hasta el momento. Junto a ello, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha concluido los trabajos de identificación de 42 víctimas, por lo que tan sólo quedaría una persona por identificar. Todas las víctimas fallecidas identificadas por el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil lo han sido a través de las huellas dactilares. Así se recoge en la estadística del Centro Integrado de Datos (CID) constituido para hacer frente a esta emergencia conforme a lo que establece el Real Decreto 32/2009, por el que se aprueba el Protocolo nacional de Actuación Médico-forense y de Policía Científica en sucesos con múltiples víctimas, que se puso en marcha el domingo a las diez de la noche.