El foco internacional cambia la mirada tres días después de la tragedia ferroviaria de Adamuz

La cobertura mediática es un fenómeno que funciona como las mareas. En el mundo, trabajan un número X de medios de comunicación y de profesionales, parte de los cuales se desplazan de un lado a otro para informar a los ciudadanos de sus países sobre los acontecimientos que consideran interesantes. Después de las guerras, tragedias como la DANA o accidentes como el ocurrido en Adamuz el pasado domingo son un foco informativo que habitualmente registra un pico de máxima intensidad pocos días después del siniestro, tras el cual el interés empieza a decaer.

Como la marea que un día inunda la playa, en este caso con multitud de cámaras y micrófonos, de golpe, se retira y deja a la vista a los de siempre. La marea volverá a subir cuando se produzca algún acontecimiento que vuelva a poner el foco en Córdoba y ojalá que la próxima vez sea por algún acontecimiento positivo. Aunque las buenas noticias, lamentablemente, no suelen tener tanta cobertura mediática como las malas.

El pico máximo de atención internacional en torno al accidente ferroviario tuvo lugar este martes, cuando los Reyes de España visitaron la zona cero. El lunes a primerísima hora, Adamuz era un hervidero de televisiones y radios de todo el mundo, intensidad que se sostuvo con la visita del presidente del Gobierno, la rueda de prensa del presidente de la Junta de Andalucía y la visita de los Reyes de España. La plataforma ubicada junto a los vagones del IRYO se convirtió este martes, coincidiendo con la visita de Felipe VI y Letizia, en una torre de Babel con retransmisiones en directo en inglés, francés, portugués, polaco, alemán, italiano y turco. Algo similar ocurrió en el centro cívico de Poniente, donde acuden a diario los familiares de las personas desaparecidas. En ese punto, junto a los medios europeos, hubo incluso periodistas de Japón. Todo el mundo retransmitió en directo las declaraciones de Sus Majestades, las primeras imágenes de los vagones, el recuento de las víctimas y los últimos avances en la investigación.

Rueda de prensa en Adamuz, el pasado lunes. / Manuel Murillo

Un día después, la mayor parte de los medios internacionales han vuelto a casa y los nacionales emprenden la retirada. En la puerta del centro cívico de Poniente quedaban ayer menos de la mitad de los medios del día anterior, la mayoría españoles, junto a todos los locales. «El martes, estaba esto lleno de cámaras, había micrófonos de todos los colores, pero hoy ya se ha notado que ha pegado un bajón», comentaba una compañera de un medio local.

Algunos vecinos de Adamuz respiraban con alivio al ver que la presión mediática empezaba a descender. «Nosotros estamos para ayudar en lo que sea, pero es verdad que tantas preguntas cansan», confesaba sincero un joven de la localidad, deseoso de volver a la normalidad. Mientras la atención mediática empieza a diluirse, la investigación sigue su curso y serán ahora los familiares de las víctimas los más interesados en que el interés no decaiga. Aquello de lo que no se habla no existe.

En Directo

IU llama "indecente" a Abascal por sembrar "odio y veneno" con la tragedia de Adamuz El coordinador Federal de IU, Antonio Maíllo, ha tildado este miércoles de "indecentes" al líder de Vox, Santiago Abascal, y a los que califica como sus "secuaces" en medios, por sembrar "bulo, odio y veneno" en medio de la tragedia del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) y ha llamado a construir una alternativa para la confianza ciudadana. En redes sociales, Maíllo ha destacado que mientras Adamuz da un "ejemplo de solidaridad y generosidad" y los servicios de emergencias "se dejan el alma", otros como Abascal junto a Vito Quiles o Bertrand Ndongo, "vuelven a aprovecharse de una tragedia". Ha criticado que esparzan "odio y veneno" al igual que lo hicieron durante la dana de Valencia con el objetivo, ha denunciado, de "sembrar la desconfianza" entre los ciudadanos.

Roberto Bécares Velas, crespones negros y condolencias en el pabellón de Andalucía: "Se ha anulado casi todo, es el Fitur más triste" "Esto otros años estaba lleno de gente, de actividad, pero este año se ha decidido desde la Consejería de Andalucía anular todos los actos institucionales. La agenda empresarial sigue, pero está siendo el Fitur más triste". A una técnica de turismo de Andalucía se le aguan los ojos frente al libro de condolencias que se ha colocado a la entrada del pabellón 5 de Ifema, el de Andalucía, donde decenas de personas han escrito este miércoles mensajes de condolencias tras el accidente de tren de Adamuz que se ha cobrado la vida de al menos 43 personas, además de provocar decenas de heridos. “Lo único que estamos haciendo es agenda técnica y atención en mostradores”, dice una técnico de turismo de Cádiz, donde hay tres personas informando sobre destinos turísticos y repartiendo folletos, pero las mesas están vacías. Así ocurre en el resto. Granada, Almería, Jaén. “En Huelva ni han venido; muchas de las víctimas eran de allí: de hecho hay una técnico de un ayuntamiento que iba en el tren. Otros años esto estaría petado, no cabríamos aquí”, señala una trabajadora del pabellón de Cordoba. Lee la noticia completa aquí

Un goteo de malas noticias que va poniendo fin a la agónica espera de muchas familias Cae la noche en el centro cívico Poniente Sur de Córdoba, que lleva tres jornadas siendo el refugio de muchas familias que buscan noticias de sus seres queridos desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba). Una espera demasiado larga que poco a poco va a llegando a su fin. Son ya pocas las familias que quedan en este centro cívico situado frente a la plaza de toros de la ciudad, que fue habilitado desde el lunes para ofrecerles información y acompañamiento tras el siniestro ocurrido por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad el pasado domingo, en el que por el momento se han contabilizado 43 víctimas mortales. A lo largo de la jornada de este miércoles, marcado por la intensa lluvia y el frío, un goteo de familiares ha ido saliendo del centro, sobre todo por la mañana. La mayoría lo hacían con la cabeza baja y un gesto que indicaba que no querían hablar con nadie. No era el momento.

Aljaraque, en vilo, espera la llegada de los féretros de la familia fallecida en Córdoba Cientos de personas se congregan desde esta tarde en el pabellón polideportivo de Aljaraque (Huelva) a la espera de que lleguen los restos mortales de los miembros de la familia Zamorano-Álvarez, fallecidos el pasado domingo en el accidente ferroviario que tuvo lugar en Adamuz (Córdoba). Se trata del matrimonio formado por Pepe Zamorano y Cristina Álvarez, su hijo Pepe, de 12 años, y su sobrino Félix, de 23, Los cuatro viajaban en el Alvia con destino Huelva junto con Cristina la hija de 6 años de la pareja, única superviviente de este grupo familiar. El alcalde del municipio, Adrián Cano, ha atendido a los medios de comunicación desde las instalaciones deportivas, donde ya está todo dispuesto para la instalación de la capilla ardiente.