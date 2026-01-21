Un Fitur anómalo, pero “útil” para los empresarios cordobeses

Los empresarios cordobeses afrontan un inicio atípico pero igualmente relevante de la Feria Internacional del Turismo (Fitur). La ausencia de presentaciones por parte del Ayuntamiento y la Diputación de Córdoba, como muestra de respeto por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz, ha marcado el arranque de la cita turística, cuyo estand luce un lazo negro en señal de luto.

Pese a ello, el espacio de Córdoba ha servido para mantener reuniones técnicas y encuentros profesionales entre agentes del sector turístico. Francisco Gordejo, presidente de la Asociación de Organizadores de Congresos de Córdoba —un ámbito clave en la promoción turística de la ciudad—, explica que muchos encuentros «se han cancelado» al estar previstos con operadores andaluces que no han podido desplazarse hasta Madrid. Aun así, defiende la importancia de Fitur incluso en circunstancias excepcionales como estas.

Las reuniones deben mantenerse

En el sector de congresos, una docena de profesionales concentraban su agenda de reuniones entre el miércoles y el jueves. Gordejo, por ejemplo, ha mantenido encuentros con operadores de México y Francia que no se han suspendido. «Son reuniones que deben mantenerse», subraya. No obstante, considera «lógica» la cancelación de las presentaciones institucionales y apunta a la necesidad de repensar fórmulas alternativas. «Habrá que buscar un modelo que permita alcanzar los objetivos que se perseguían con Fitur», señala, aunque reconoce que aún es pronto para concretar propuestas.

Imagen del estand de Fitur en Córdoba. / JOSÉ LUIS ROCA

Otro de los ámbitos que tenía esta cita marcada en rojo en el calendario es el de los alojamientos turísticos. Juanjo García, presidente de Emcotur, confirma que se percibe “mucha menos afluencia” tanto en el estand de Córdoba como en el de Andalucía. En su caso, logró mantener cuatro reuniones profesionales durante la jornada, y defiende que, pese a las circunstancias, «Fitur sigue siendo útil», aunque admite que no se está desarrollando en las condiciones habituales.

Sin encuentros informales

«Podemos explicar nuestras novedades, pero no de la misma manera que en una presentación», apunta García. Aun así, destaca el valor de los encuentros informales que surgen de manera espontánea con empresarios que no tenían cita previa, así como la posibilidad de recorrer otros pabellones para conocer las propuestas de destinos y profesionales del sector.

La actividad continúa este viernes, aunque los empresarios asumen que este Fitur se desarrolla de forma distinta, condicionado por un contexto excepcional que ha reducido el ritmo habitual de la feria, pero no ha frenado del todo la actividad profesional.