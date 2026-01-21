Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Obituario

Los fallecidos en Córdoba el miércoles 21 de enero

Escultura en un cementerio.

Escultura en un cementerio. / José Antonio Aguilar

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 22 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:

Araceli Calvo Muñoz

La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael

Manuel Tejera Piña

La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de la Fuensanta

