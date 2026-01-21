Obituario
Los fallecidos en Córdoba el miércoles 21 de enero
Según ha informado la empresa municipal de cementerios de Córdoba (Cecosam), este jueves, 22 de enero de 2026, están previstas las siguientes inhumaciones:
Araceli Calvo Muñoz
La inhumación está prevista a las 11.00 horas en el cementerio de San Rafael
Manuel Tejera Piña
La inhumación está prevista a las 17.15 horas en el cementerio de la Fuensanta
