Córdoba une música procesional y solidaridad en el Certamen de Bandas Trinitarios Solidarios

Córdoba acogerá el próximo domingo 22 de febrero, a partir de las 12.00 horas, el primer Certamen de Bandas Trinitarios Solidarios, una iniciativa que combina música procesional y compromiso social. El evento tendrá lugar en el patio del Colegio Trinitarios y destinará todos los beneficios recaudados a los proyectos sociales impulsados por la familia trinitaria y la Fundación Prolibertas, a través del Comedor Social Trinitarios.

La cita está organizada por el propio Colegio Trinitarios y la Fundación Prolibertas, con la colaboración de distintas entidades locales, y contará con entrada libre, lo que permitirá la asistencia de público general.

Música al servicio de una causa social

El certamen nace con el objetivo de utilizar la música como herramienta de sensibilización y apoyo a iniciativas solidarias que trabajan con colectivos en situación de vulnerabilidad. En este sentido, la recaudación obtenida durante la jornada se destinará íntegramente a financiar programas de acogida, atención e inserción social desarrollados por las entidades organizadoras.

Seis formaciones participantes

El cartel del certamen está compuesto por seis formaciones musicales de la capital y la provincia, que participarán de manera desinteresada:

Banda de Música La Estrella (Córdoba)

Agrupación Musical Jesús Caído (Montoro)

Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Sra. de la Salud (Córdoba)

Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Fe en su Sagrada Cena (Córdoba)

Banda de Cornetas y Tambores Caído y Fuensanta (Córdoba)

Agrupación Musical Santísimo Cristo de Gracia (Córdoba)

Barra solidaria y convivencia

Durante el desarrollo del certamen se instalará una barra solidaria con precios populares, cuyos beneficios se sumarán a la recaudación destinada a los proyectos sociales trinitarios. La organización subraya el carácter abierto y participativo de la jornada, concebida como un espacio de convivencia en torno a la música y la solidaridad.

Desde la organización se anima a la ciudadanía a participar en esta primera edición, destacando que cada aportación contribuye a sostener la labor social que se desarrolla diariamente en la ciudad.