Concierto solidario
Córdoba une música procesional y solidaridad en el Certamen de Bandas Trinitarios Solidarios
Seis formaciones musicales participarán en este encuentro benéfico que se celebrará el 22 de febrero en el Colegio Trinitarios a favor de proyectos sociales
Córdoba acogerá el próximo domingo 22 de febrero, a partir de las 12.00 horas, el primer Certamen de Bandas Trinitarios Solidarios, una iniciativa que combina música procesional y compromiso social. El evento tendrá lugar en el patio del Colegio Trinitarios y destinará todos los beneficios recaudados a los proyectos sociales impulsados por la familia trinitaria y la Fundación Prolibertas, a través del Comedor Social Trinitarios.
La cita está organizada por el propio Colegio Trinitarios y la Fundación Prolibertas, con la colaboración de distintas entidades locales, y contará con entrada libre, lo que permitirá la asistencia de público general.
Música al servicio de una causa social
El certamen nace con el objetivo de utilizar la música como herramienta de sensibilización y apoyo a iniciativas solidarias que trabajan con colectivos en situación de vulnerabilidad. En este sentido, la recaudación obtenida durante la jornada se destinará íntegramente a financiar programas de acogida, atención e inserción social desarrollados por las entidades organizadoras.
Seis formaciones participantes
El cartel del certamen está compuesto por seis formaciones musicales de la capital y la provincia, que participarán de manera desinteresada:
- Banda de Música La Estrella (Córdoba)
- Agrupación Musical Jesús Caído (Montoro)
- Banda de Cornetas y Tambores Ntra. Sra. de la Salud (Córdoba)
- Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Fe en su Sagrada Cena (Córdoba)
- Banda de Cornetas y Tambores Caído y Fuensanta (Córdoba)
- Agrupación Musical Santísimo Cristo de Gracia (Córdoba)
Barra solidaria y convivencia
Durante el desarrollo del certamen se instalará una barra solidaria con precios populares, cuyos beneficios se sumarán a la recaudación destinada a los proyectos sociales trinitarios. La organización subraya el carácter abierto y participativo de la jornada, concebida como un espacio de convivencia en torno a la música y la solidaridad.
Desde la organización se anima a la ciudadanía a participar en esta primera edición, destacando que cada aportación contribuye a sostener la labor social que se desarrolla diariamente en la ciudad.
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas