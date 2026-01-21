Rescatistas de Pacma acceden a la zona cero del accidente de Adamuz, escoltados por la Guardia Civil, para buscar al perro Boro

“Esta mañana nos disponemos a acceder a la zona del accidente ferroviario en Adamuz tras recibir el permiso por parte del Ministerio del Interior. Solo tres rescatistas, escoltados y de forma estrictamente controlada, acudiremos a buscar a Boro donde fue visto por última vez”. Con este mensaje en sus redes sociales, Pacma ha anunciado que este miércoles accederán a la zona cero del accidente para proceder a la búsqueda del perro de Ana, una de las víctimas del accidente, que viajaba en el tren Iryo descarrilado junto con su hermana embarazada, que se encuentra ingresada en el hospital Reina Sofía.

La autorización permite el acceso escoltado a la zona de las vías del tren, en las inmediaciones donde el animal fue visto por última vez, un área que hasta ahora no había sido accesible para otros equipos de rescate, según infoma Europa Press. Desde Pacma han indicado que este permiso supone un "avance clave" en las labores de búsqueda y ha justificado la decisión de no realizar batidas o movilizaciones amplias que podrían asustar al animal. Al dispositivo se ha sumado, además, la portavoz de la familia que ha denunciado la desaparición del perro.

La entidad animalista ha destacado la "colaboración absoluta con la Guardia Civil y el Ministerio del Interior" y ha adelantado su intención de pedir autorización para continuar la búsqueda durante más días en el caso de que hoy sea infructuosa. "De momento los permisos que disponemos son para esta mañana y ampliar las posibilidad de encontrar el animal", ha comentado una portavoz de la organización.

Sara Fernández

El perro de Ana, una de las víctimas

'Boro', un perro mestizo mezcla de Schnauzer y perro de agua, viajaba en el tren Iryo que hacía el trayecto Málaga-Madrid con su dueña, Ana, y la hermana de ésta, embarazada de cinco meses. La primera pudo escapar con heridas, mientras que su hermana tuvo que ser rescatada por los bomberos y permanece ingresada en el hospital Reina Sofía.

La propia Ana, daba testimonio de lo ocurrido a la vez que hacía un llamamiento para localizar a su perro, “que también es familia”. Ambas hermanas residen en Madrid, aunque son naturales de Málaga y se habían desplazado a la capital de la Costa del Sol para pasar el fin de semana con la familia.

En Directo

Noelia Santos María Eugenia Castro, psicóloga de Cruz Roja, atiende a los medios de comunicación. / Chencho Martínez Psicóloga de Cruz Roja, tras el accidente de Adamuz: “El duelo se va modificando, ahora viene la parte de asimilarlo” María Eugenia Castro, psicóloga de Cruz Roja que participa en el acompañamiento a familiares de víctimas del accidente ferroviario de Adamuz, ha explicado esta mañana cómo está el ambiente en el centro cívico Poniente Sur. Ha detallado que el duelo “se va modificando” y se va pasando “del shock” al “no me ha pasado a mí”. Ahora, ha apuntado Castro, “ya están un poco apaciguadas esas sensaciones” y viene “la parte de asimilarlo, de cerrarlo” y también “de buscar explicaciones”. En todo ese proceso es en el que participan los psicólogos de Cruz Roja, los de la Diputación de Córdoba (a través del IPBS) o los del Colegio Andaluz de Psicología. Los profesionales, recuerda Castro, “somos intervinientes en los que también hay que intervenir”, no solo los psicólogos, sino los bomberos, los sanitarios o los policías. “Hacemos técnicas para ese trabajo, después, de desconexión”.

Óscar Puente reconoce que al menos "dos o tres trenes" tenían marcas similares a las del tren Iryo "Se está apuntado a esta hipótesis como se podría apuntar a otras 27", dijo ayer el Ministro de Transportes, Oscar Puente. Lo hacía tras ser peguntado sobre la posibilidad de que fuese la vía de tren en la que tuvo lugar el accidente de Adamuz (Córdoba) la que estuviese en mal estado, una infrastructura a cargo de Adif y, por lo tanto, de la Administración central. "No me voy a posicionar en esa hipótesis. No estoy en eso ahora” zanjó. Esta mañana, a penas 24 horas después, Puente ha reconocido en una entrevista realizada por Telecinco, que “dos o tres trenes” que circularon antes del Iryo accidentado presentaban marcas similares a las detectadas en los bogies del convoy siniestrado en Adamuz. "La cuestión es por qué se han producido estas marcas, si había algo en la vía o si era la propia vía que estaba empezando a romperse. En este momento no es posible establecer una conclusión", ha dicho. [Lea aquí la noticia al completo]

Fabiola Mouzo De nombrar una calle al Princesa de Asturias a la Concordia: el reconocimiento que reclama la ciudadanía para Adamuz Las iniciativas y recogidas de firmas para premiar la solidaridad y la actuación de los vecinos de Adamuz ya están empezando a aparecer. Desde nombrar una calle hasta conceder el Premio Princesa de Asturias a la Concordia, los cordobeses y todos los españoles sienten que el pueblo merece un reconocimiento y están dispuestos a pedirlo a las instituciones y autoridades por todas las vías. [Lea aquí la noticia al completo]

Voluntarios de Pacma ayudan en la búsqueda de 'Boro', el perro perdido en Adamuz La búsqueda de 'Boro', el perro que se perdió tras el accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) se ha iniciado en la mañana de este miércoles con la incorporación de tres miembros del colectivo animalista Pacma que han sido autorizados por el Ministerio del Interior para acceder a la zona del siniestro. Al dispositivo se ha sumado, además, la portavoz de la familia que ha denunciado la desaparición del animal. [Lea aquí la noticia al completo]