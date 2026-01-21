Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Accidente de trenesRetirada de los trenesIdentificacionesFiscales investigaciónEl bogie, la pieza claveFallecido día cumpleañosLuto y dueloUrgencias
instagramlinkedin

Movilidad

Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba

Los accesos al Figueroa y a San Rafael de la Albaida, los más afectados

Cortes de tráfico en el acceso al Parque Figueroa desde la rotonda del Hipercor.

Cortes de tráfico en el acceso al Parque Figueroa desde la rotonda del Hipercor. / MANUEL MURILLO

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

Los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba han comenzado esta semana. Carteles con los indicativos de accesos y prohibiciones, pasos de peatones pintados de amarillo y elementos de obra ya se localizan en el entorno de la rotonda del Hipercor, por donde han comenzado los trabajos de reforma. Estos cortes de tráfico se prolongarán, según informó el Ayuntamiento la semana pasada, unos nueve meses.

La circulación por el vial principal no se ve alterada, de modo que se puede transitar con normalidad por la carretera de Trassierra y por la A-3050 (que discurre entre la glorieta de la gasolinera de Hipercor y la glorieta Académica García Navarro). Sí se ven afectadas las entradas y salidas hacia los barrios del Parque Figueroa y San Rafael de la Albaida.

Cortes de tráfico de la Ronda Norte en la Glorieta María de Maeztu

Paso de peatones pintado de amarillo junto a la glorieta del Hipercor. / MANUEL MURILLO

Cambios en los accesos al Figueroa y San Rafael de la Albaida

En el caso del Figueroa, los dos accesos directos al barrio desde la A-3050 están cerrados por lo que hay que entrar haciendo un giro desde la carretera de Trassierra (a la altura de la farmacia). Esa calle, que es Soprano Victoria de los Ángeles, ha cambiado el sentido de la marcha y ha quedado para sentido único de la circulación.

Noticias relacionadas

En cuanto a San Rafael de la Albaida, se han cerrado las entradas por la plaza Benigno Lacort (supermercado Lidl) y por la A-3050. Ahora, el acceso hay que hacerlo por las calles perpendiculares a la avenida de Trassierra, desde la glorieta del canal (la calle del Canal tendrá doble sentido) o desde la calle Representación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
  2. Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
  3. El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
  4. Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
  5. Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
  6. Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
  7. Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
  8. El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas

Bujalance despide en silencio y bajo la lluvia a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz

Bujalance despide en silencio y bajo la lluvia a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz

Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba

Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba

La obra para hacer más accesible la avenida de Carlos III en Córdoba, a punto de empezar

La obra para hacer más accesible la avenida de Carlos III en Córdoba, a punto de empezar

Localizan al perro Boro, desaparecido en el accidente de Adamuz, pero todavía no ha sido capturado

Localizan al perro Boro, desaparecido en el accidente de Adamuz, pero todavía no ha sido capturado

Familias, instituciones y partidos políticos comienzan a personarse en la causa del accidente de Adamuz

Familias, instituciones y partidos políticos comienzan a personarse en la causa del accidente de Adamuz

La interventora del Alvia al control de Atocha tras el accidente de Adamuz: "Tengo sangre en la cabeza, voy a intentar hablar con el maquinista"

La interventora del Alvia al control de Atocha tras el accidente de Adamuz: "Tengo sangre en la cabeza, voy a intentar hablar con el maquinista"

María Eugenia Castro, psicóloga de Cruz Roja que atiende a los familiares: “El duelo se va modificando, ahora viene la parte de asimilarlo”

Obejo homenajeará a los vecinos de Adamuz por su solidaridad tras el accidente ferroviario del domingo

Obejo homenajeará a los vecinos de Adamuz por su solidaridad tras el accidente ferroviario del domingo
Tracking Pixel Contents