Movilidad
Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba
Los accesos al Figueroa y a San Rafael de la Albaida, los más afectados
Los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba han comenzado esta semana. Carteles con los indicativos de accesos y prohibiciones, pasos de peatones pintados de amarillo y elementos de obra ya se localizan en el entorno de la rotonda del Hipercor, por donde han comenzado los trabajos de reforma. Estos cortes de tráfico se prolongarán, según informó el Ayuntamiento la semana pasada, unos nueve meses.
La circulación por el vial principal no se ve alterada, de modo que se puede transitar con normalidad por la carretera de Trassierra y por la A-3050 (que discurre entre la glorieta de la gasolinera de Hipercor y la glorieta Académica García Navarro). Sí se ven afectadas las entradas y salidas hacia los barrios del Parque Figueroa y San Rafael de la Albaida.
Cambios en los accesos al Figueroa y San Rafael de la Albaida
En el caso del Figueroa, los dos accesos directos al barrio desde la A-3050 están cerrados por lo que hay que entrar haciendo un giro desde la carretera de Trassierra (a la altura de la farmacia). Esa calle, que es Soprano Victoria de los Ángeles, ha cambiado el sentido de la marcha y ha quedado para sentido único de la circulación.
En cuanto a San Rafael de la Albaida, se han cerrado las entradas por la plaza Benigno Lacort (supermercado Lidl) y por la A-3050. Ahora, el acceso hay que hacerlo por las calles perpendiculares a la avenida de Trassierra, desde la glorieta del canal (la calle del Canal tendrá doble sentido) o desde la calle Representación.
