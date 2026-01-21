Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
En directo | Accidente de trenesRetirada de los trenesIdentificacionesFiscales investigaciónEl bogie, la pieza claveFallecido día cumpleañosLuto y dueloUrgencias
instagramlinkedin

Último adiós

Bujalance despide en silencio y bajo la lluvia a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz

Familiares, vecinos y amigos abarrotan la parroquia de La Asunción para despedirla

Despiden en Bujalance a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz.

Despiden en Bujalance a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz. / Victor Castro

Fabiola Mouzo

Fabiola Mouzo

CÓRDOBA

Las campanas de la parroquia de La Asunción anunciaban el adiós. La lluvia caía sobre Bujalance, un pueblo desolado, frío y en silencio este miércoles, mientras despedía a una de sus vecinas en las circunstancias más trágicas e inimaginables.

Rostros marcados por el dolor y el llanto, y una multitud de personas acompañaron a la familia para decir adiós a Mari Carmen Abril, que falleció en el accidente de trenes de Adamuz. Vecinos, amigos, antiguos alumnos y personas que la querían profundamente estuvieron con ella hasta el final. La iglesia se quedó pequeña: muchos asistentes permanecieron de pie y otros incluso se quedaron en el exterior, bajo una lluvia persistente. La afluencia fue tal que se formó una larga fila para trasladar el pésame a los familiares.

El silencio era sobrecogedor. Y, entre los murmullos, todas las conversaciones regresaban al mismo punto: el accidente, sus víctimas y una pérdida que ha dejado al pueblo sumido en el duelo. El cura reconoció no tener respuestas humanas ante esta tragedia e invitó a la familia y sus propios vecinos a buscar consuelo y fortaleza en este momento de dolor.

Entierro en Bujalance a una de las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz

Entierro en Bujalance de Mari Carmen, una de las víctimas del accidente ferroviario. / Victor Castro

Mari Carmen Abril tenía 50 años de edad, era natural de Bujalance y profesora en el instituto de Secundaria Los Castillos de Alcorcón en Madrid, donde llevaba ejerciendo un par de años. Previamente, había estado trabajando como técnica socióloga en el IESA-CSIC, como creadora de contenido para una empresa y como administrativa en un estudio de arquitectura.

También era amante de la música, de modo que a los 11 años entró a formar parte de la banda de música de la Asociación Músico-Cultural Pedro Lavirgen de Bujalance tocando la flauta travesera. Y permaneció en la banda hasta los 25 años, cuando comenzó con sus primeros trabajos. Le gustaban la fotografía y la naturaleza, gracias a cuya afición pudo realizar infinidad de instantáneas de plantas y flores en sus caminatas, viajes y excursiones, que posteriormente solía subir a sus redes sociales.

Noticias relacionadas

Alcorcón organizará un acto en recuerdo del maquinista del Alvia y la profesora fallecida en Adamuz. De momento, se conocen pocos detalles del acto, más allá del lugar (Teatro Buero Vallejo) y de que se hará de la mano de la Escuela Municipal de Música de Alcorcón y la Concejalía de Cultura, según ha detallado la primera edil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
  2. Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
  3. El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
  4. Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
  5. Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
  6. Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
  7. Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
  8. El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas

Bujalance despide en silencio y bajo la lluvia a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz

Bujalance despide en silencio y bajo la lluvia a Mari Carmen Abril, víctima del accidente de Adamuz

Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba

Comienzan los cortes y desvíos de tráfico por las obras de la ronda Norte de Córdoba

La obra para hacer más accesible la avenida de Carlos III en Córdoba, a punto de empezar

La obra para hacer más accesible la avenida de Carlos III en Córdoba, a punto de empezar

Localizan al perro Boro, desaparecido en el accidente de Adamuz, pero todavía no ha sido capturado

Localizan al perro Boro, desaparecido en el accidente de Adamuz, pero todavía no ha sido capturado

Familias, instituciones y partidos políticos comienzan a personarse en la causa del accidente de Adamuz

Familias, instituciones y partidos políticos comienzan a personarse en la causa del accidente de Adamuz

La interventora del Alvia al control de Atocha tras el accidente de Adamuz: "Tengo sangre en la cabeza, voy a intentar hablar con el maquinista"

La interventora del Alvia al control de Atocha tras el accidente de Adamuz: "Tengo sangre en la cabeza, voy a intentar hablar con el maquinista"

María Eugenia Castro, psicóloga de Cruz Roja que atiende a los familiares: “El duelo se va modificando, ahora viene la parte de asimilarlo”

Obejo homenajeará a los vecinos de Adamuz por su solidaridad tras el accidente ferroviario del domingo

Obejo homenajeará a los vecinos de Adamuz por su solidaridad tras el accidente ferroviario del domingo
Tracking Pixel Contents