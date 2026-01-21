El Banco de Alimentos de Córdoba atendió en 2025 a más de 20.500 personas en situación de vulnerabilidad

El Banco de Alimentos de Córdoba ha dado a conocer los datos provisionales correspondientes a su actividad durante el año 2025, que reflejan el alcance de la labor solidaria desarrollada a lo largo del ejercicio.

Durante el pasado año, la entidad colaboró con un total de 179 entidades asistenciales y comedores sociales, que prestaron ayuda a 20.520 personas beneficiarias en Córdoba y su provincia. De ellas, 2.731 fueron niños y 912 lactantes, lo que pone de relieve la especial incidencia de la ayuda en familias con menores a su cargo.

Más de 1,6 millones de kilos distribuidos

En cuanto a la gestión de alimentos, el Banco de Alimentos recibió a lo largo de 2025 un total de 1.557.062 kilos de productos. Sumados a las existencias remanentes en almacén, hasta el 31 de diciembre se repartieron 1.608.007 kilos de alimentos, una cifra equivalente a más de 80 camiones tráiler.

Este volumen da muestra del importante esfuerzo logístico y organizativo realizado para garantizar el suministro continuo a las entidades beneficiarias.

Origen de los alimentos

La industria agroalimentaria fue la principal fuente de abastecimiento, con 488.378 kilos, seguida de las empresas de distribución, que aportaron 425.378 kilos. Las colectas solidarias contribuyeron con 151.338 kilos.

A estas cifras se suman las entradas procedentes de la FESBAL, otros Bancos de Alimentos y las compras realizadas, que en conjunto alcanzaron los 239.080 kilos, además del programa FEGA de frutas y hortalizas, con 252.494 kilos.

Estos datos ponen de manifiesto el compromiso solidario de empresas, entidades y ciudadanía, así como la intensa labor del Banco de Alimentos de Córdoba para atender a las personas más vulnerables de la provincia.