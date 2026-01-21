Actividad 2025
El Banco de Alimentos de Córdoba atendió en 2025 a más de 20.500 personas en situación de vulnerabilidad
La entidad distribuyó más de 1,6 millones de kilos de alimentos y colaboró con 179 entidades asistenciales de la capital y la provincia
El Banco de Alimentos de Córdoba ha dado a conocer los datos provisionales correspondientes a su actividad durante el año 2025, que reflejan el alcance de la labor solidaria desarrollada a lo largo del ejercicio.
Durante el pasado año, la entidad colaboró con un total de 179 entidades asistenciales y comedores sociales, que prestaron ayuda a 20.520 personas beneficiarias en Córdoba y su provincia. De ellas, 2.731 fueron niños y 912 lactantes, lo que pone de relieve la especial incidencia de la ayuda en familias con menores a su cargo.
Más de 1,6 millones de kilos distribuidos
En cuanto a la gestión de alimentos, el Banco de Alimentos recibió a lo largo de 2025 un total de 1.557.062 kilos de productos. Sumados a las existencias remanentes en almacén, hasta el 31 de diciembre se repartieron 1.608.007 kilos de alimentos, una cifra equivalente a más de 80 camiones tráiler.
Este volumen da muestra del importante esfuerzo logístico y organizativo realizado para garantizar el suministro continuo a las entidades beneficiarias.
Origen de los alimentos
La industria agroalimentaria fue la principal fuente de abastecimiento, con 488.378 kilos, seguida de las empresas de distribución, que aportaron 425.378 kilos. Las colectas solidarias contribuyeron con 151.338 kilos.
A estas cifras se suman las entradas procedentes de la FESBAL, otros Bancos de Alimentos y las compras realizadas, que en conjunto alcanzaron los 239.080 kilos, además del programa FEGA de frutas y hortalizas, con 252.494 kilos.
Estos datos ponen de manifiesto el compromiso solidario de empresas, entidades y ciudadanía, así como la intensa labor del Banco de Alimentos de Córdoba para atender a las personas más vulnerables de la provincia.
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas