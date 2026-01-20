Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La tragedia ferroviaria de Adamuz provoca un récord de donaciones de sangre en Córdoba superando las cifras del 11-M

En el Centro de Transfusiones triplica la cifra habitual en un día con más de 170 donantes nuevos

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas y reacciones de la tragedia ferroviaria

El Centro de Transfusión bate récord para las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz.

El Centro de Transfusión bate récord para las víctimas del accidente ferroviario en Adamuz. / Victor Castro

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

La respuesta de los cordobeses ante la tragedia ferroviaria de Adamuz ha superado todas las expectativas esperadas en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células, tras el llamamiento de urgencia realizado en la noche del domingo 18 de enero instando a donar sangre para el centenar de heridos.

El balance del primer día ha contabilizado más de 400 donaciones de sangre en la provincia de Córdoba y más de 2.900 en toda Andalucía, según las cifras facilitadas por el propio centro a este periódico y el Servicio Andaluz de Salud. Concretamente, en el centro principal de Córdoba se atendieron a 424 personas de las que 348 pudieron donar (138 por primera vez). En Pozoblanco, donde se llevó a cabo una colecta programada, asistieron 125 personas de las que 119 pudieron donar (35 nuevos).

La avalancha de donaciones "triplica" las donaciones de un día habitual, ha asegurado el director del Centro de Transfusión de Córdoba, Rafael Villalba. Especialmente reseñable fue la cifra de nuevos donantes, con más de 170 fichas abiertas durante el día de ayer, ha indicado.

Para hacerse una idea, el número de donaciones efectivas en el centro ronda las 15 al día en sus instalaciones, mientras que con las unidades móviles se contabilizan unas 100 donaciones diarias.

Más que en el 11-M

Las colas vistas ayer no encuentran una comparación semejante desde que se abriera el centro en el año 1991, ni siquiera tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, cuando el centro regional de transfusión sanguínea batió su récord con más de 100 donantes diarios durante los dos primeros días. Así lo han señalado fuentes del centro que llevan los datos y el propio director Rafael Villalba. Dicho mes acabó concluyendo con 3.352 donaciones.

Rafael Villalba, director del Centro de Transfusiones, Tejidos y Células de Córdoba.

Rafael Villalba, director del Centro de Transfusiones, Tejidos y Células de Córdoba. / Lola Ruiz

Entonces, el número de personas que asistió y que no pudo donar —casi 600 personas en total— fue mayor "porque no estábamos preparados", apuntan.

Ampliación de horarios

Durante el resto de la semana, el Centro de Transfusión de Córdoba ampliará sus horarios para favorecer las donaciones de forma escalonada "durante esta semana y la que viene". Su director recalca que "la sangre es perecedera, dura unas semanas y es mejor espaciarlas para que no caduque todo el mismo día".

Los horarios son de lunes a viernes, de 8.30 a 14:30 y 15.00 a 21.30 y el sábado de 8.30 a 14.30.

El objetivo es que "el ritmo continúe", a pesar de que las reservas de sangre estén "garantizadas", subraya Villalba, ya que para el funcionamiento diario del Hospital Reina Sofía se necesitan 150 bolsas de sangre. Esta disponibilidad "hizo posible que se pudieran llevar a cabo hitos como los 13 trasplantes en solo una semana durante el pasado mes de diciembre", recuerdan.

