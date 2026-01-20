La tragedia ferroviaria de Adamuz provoca un récord de donaciones de sangre en Córdoba superando las cifras del 11-M

La respuesta de los cordobeses ante la tragedia ferroviaria de Adamuz ha superado todas las expectativas esperadas en el Centro de Transfusión, Tejidos y Células, tras el llamamiento de urgencia realizado en la noche del domingo 18 de enero instando a donar sangre para el centenar de heridos.

El balance del primer día ha contabilizado más de 400 donaciones de sangre en la provincia de Córdoba y más de 2.900 en toda Andalucía, según las cifras facilitadas por el propio centro a este periódico y el Servicio Andaluz de Salud. Concretamente, en el centro principal de Córdoba se atendieron a 424 personas de las que 348 pudieron donar (138 por primera vez). En Pozoblanco, donde se llevó a cabo una colecta programada, asistieron 125 personas de las que 119 pudieron donar (35 nuevos).

La avalancha de donaciones "triplica" las donaciones de un día habitual, ha asegurado el director del Centro de Transfusión de Córdoba, Rafael Villalba. Especialmente reseñable fue la cifra de nuevos donantes, con más de 170 fichas abiertas durante el día de ayer, ha indicado.

Para hacerse una idea, el número de donaciones efectivas en el centro ronda las 15 al día en sus instalaciones, mientras que con las unidades móviles se contabilizan unas 100 donaciones diarias.

Más que en el 11-M

Las colas vistas ayer no encuentran una comparación semejante desde que se abriera el centro en el año 1991, ni siquiera tras los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, cuando el centro regional de transfusión sanguínea batió su récord con más de 100 donantes diarios durante los dos primeros días. Así lo han señalado fuentes del centro que llevan los datos y el propio director Rafael Villalba. Dicho mes acabó concluyendo con 3.352 donaciones.

Rafael Villalba, director del Centro de Transfusiones, Tejidos y Células de Córdoba. / Lola Ruiz

Entonces, el número de personas que asistió y que no pudo donar —casi 600 personas en total— fue mayor "porque no estábamos preparados", apuntan.

Ampliación de horarios

Durante el resto de la semana, el Centro de Transfusión de Córdoba ampliará sus horarios para favorecer las donaciones de forma escalonada "durante esta semana y la que viene". Su director recalca que "la sangre es perecedera, dura unas semanas y es mejor espaciarlas para que no caduque todo el mismo día".

Los horarios son de lunes a viernes, de 8.30 a 14:30 y 15.00 a 21.30 y el sábado de 8.30 a 14.30.

El objetivo es que "el ritmo continúe", a pesar de que las reservas de sangre estén "garantizadas ", subraya Villalba, ya que para el funcionamiento diario del Hospital Reina Sofía se necesitan 150 bolsas de sangre. Esta disponibilidad "hizo posible que se pudieran llevar a cabo hitos como los 13 trasplantes en solo una semana durante el pasado mes de diciembre", recuerdan.

En Directo

La investigación del descarrilamiento se centra en el tramo de vía y las ruedas del Iryo La investigación del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) se centra ahora en el tramo de vía en que ocurrió el descarrilamiento y en la rodadura del tren de Iryo, al tiempo que se analizarán los tráficos de otros convoyes que pasaron por el mismo sitio en los dos días anteriores. El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha explicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que de momento todas las hipótesis sobre el siniestro están abiertas, aunque ha descartado con contundencia la posibilidad de un sabotaje, y ha asegurado que España tiene un transporte ferroviario "absolutamente robusto y seguro". Ha dicho que hay un tramo de vía en la línea férrea Madrid-Andalucía con fracturas, y se analizan también todos los rodamientos de los trenes, incluidos los de los que hubieran circulado por ese lugar previamente.

Iberia alarga hasta el 2 de febrero la ampliación de sus vuelos entre Madrid y Sevilla y Málaga Iberia añadió este martes más vuelos a su operativa en Andalucía hasta el próximo 2 de febrero, con un vuelo diario más entre Madrid y Sevilla y otro entre Madrid y Málaga. Además, se incorpora un vuelo extra más de Iberia Express entre Madrid y Sevilla los días 27, 28, 29, 31 de enero y 1 de febrero. También se ha aumentado la capacidad de los aviones que operan la ruta a Sevilla y se utilizará un modelo A321 en lugar de un A320. De este modo, Iberia ofrece hasta el 2 de febrero 15.386 plazas adicionales, hasta un total de 36.120 plazas, lo que supone un incremento del 66%.

Adrián Ramírez Las grúas prevén completar esta noche la retirada del tren Iryo accidentado en Adamuz La empresa de grúas encargada de retirar los trenes accidentados en Adamuz prevé completar durante la noche la retirada del tren de alta velocidad Iryo, un paso clave para poder avanzar a la siguiente fase del operativo. Así lo ha explicado a este periódico Rafael Marín, jefe del dispositivo, que detalla que los trabajos comenzaron alrededor del mediodía, una vez que las autoridades abandonaron la zona cero y quedó libre el espacio para la entrada de grúas de gran tonelaje, de 300 y 400 toneladas. [Lea aquí la noticia]

Una grúa pesada trabaja en la retirada de la máquina y los vagones del tren de Iryo accidentado en Adamuz. / Associated Press Las grúas consiguen desplazar el Iryo y abren vía para que la maquinaria llegue al Alvia Las grúas han conseguido levantar y desplazar los vagones del tren Iryo que estaban volcados tras el accidente ferroviario del domingo en las proximidades de Adamuz (Córdoba), por lo que por primera vez se ha abierto una vía que permitirá a la maquinaria pesada llegar hasta el Alvia y levantar los vagones destrozados. Los vagones del Iryo que están bien se van a sacar esta noche y madrugada por la vía y los que están dañados se elevarán con una góndola, con lo que el camino estará despejado para trabajar con todo lo necesario en el Alvia, donde los equipos de rescate seguirán buscando posibles víctimas. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha resaltado a los periodistas que por primera vez haya una vía abierta que comunica los dos trenes para trabajar con toda la maquinaria posible.