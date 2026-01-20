Boletín de la tarde
Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba
Ultima hora de las causas del descarrilamiento, la cifra actualizada de víctimas y los testimonios de los afectados
Seguimos sin apartar el foco del accidente ferroviario de Adamuz, que ha conmocionado a toda la sociedad. La cifra de fallecidos sigue subiendo mientras que la investigación que se está llevando a cabo en los juzgados de Montoro se centra en el vagón número seis del tren Iryo. Además, en la tercera jornada de la tragedia, los Reyes de España han visitado la zona cero del suceso y se han trasladado también a Córdoba capital para mostrar su apoyo a los familiares de las víctimas y a los heridos ingresados en el hospital. Hasta el momento, según los datos oficiales, se han contabilizado 42 fallecidos y 123 heridos en el accidente. Los ingresados en UCI han descendido a nueve personas. Estas son las principales novedades a esta hora de la tarde.
- Accidente en Adamuz, en directo: los Reyes acuden a la zona cero, aumentan los muertos e investigan el vagón 6 del Iryo
- Recuperados los tres cadáveres atrapados en el tren Alvia accidentado en Adamuz
- Adif realizó 38 actuaciones de revisión en el tramo accidentado de Adamuz en los últimos dos meses
- Los Reyes de España visitan en Adamuz la zona cero del dolor, el lugar donde descarrilaron y chocaron los trenes
- Finalizan las autopsias de todos los cuerpos recibidos tras el accidente de Adamuz e identifican a diez personas
- Los investigadores se centran en el coche 6 descarrilado de Iryo para aclarar la causa del choque de trenes de Córdoba
- Julio Rodríguez, un héroe de 16 años en la tragedia de Adamuz: "No sé cómo pude hacerlo, mi cuerpo era otro"
- Mari Carmen y Samuel, los dos servidores públicos de Córdoba que perdieron la vida en el accidente de Adamuz
- Osiris, mujer de uno de los desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz: "Es una angustia terrible"
- Javier, familiar de uno de los desaparecidos en el accidente de Adamuz: "Estamos desesperados, necesitamos tener noticias"
- La jueza Cristina Pastor estrenará su plaza fija con la investigación del accidente de trenes de Adamuz
- El Registro Civil de Montoro amplía su horario para autorizar traslados y enterramientos de las víctimas del accidente
- Julia Cepas, voluntaria de Protección Civil de Adamuz: "Desde esa noche, duermo mal, tengo muchos nervios y como frío dentro"
- La tragedia ferroviaria de Adamuz provoca un récord de donaciones de sangre en Córdoba superando las cifras del 11-M
- El centro cívico de la plaza de toros de Córdoba, epicentro de la desesperación de los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz
- El médico malagueño Jesús Saldaña, entre los fallecidos del accidente de tren de Adamuz
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas