Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba

Seguimos sin apartar el foco del accidente ferroviario de Adamuz, que ha conmocionado a toda la sociedad. La cifra de fallecidos sigue subiendo mientras que la investigación que se está llevando a cabo en los juzgados de Montoro se centra en el vagón número seis del tren Iryo. Además, en la tercera jornada de la tragedia, los Reyes de España han visitado la zona cero del suceso y se han trasladado también a Córdoba capital para mostrar su apoyo a los familiares de las víctimas y a los heridos ingresados en el hospital. Hasta el momento, según los datos oficiales, se han contabilizado 42 fallecidos y 123 heridos en el accidente. Los ingresados en UCI han descendido a nueve personas. Estas son las principales novedades a esta hora de la tarde.