Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba

Ultima hora de las causas del descarrilamiento, la cifra actualizada de víctimas y los testimonios de los afectados

Los Reyes visitan la zona de la tragedia en Adamuz

Manuel Murillo / Ramón Azañón

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Seguimos sin apartar el foco del accidente ferroviario de Adamuz, que ha conmocionado a toda la sociedad. La cifra de fallecidos sigue subiendo mientras que la investigación que se está llevando a cabo en los juzgados de Montoro se centra en el vagón número seis del tren Iryo. Además, en la tercera jornada de la tragedia, los Reyes de España han visitado la zona cero del suceso y se han trasladado también a Córdoba capital para mostrar su apoyo a los familiares de las víctimas y a los heridos ingresados en el hospital. Hasta el momento, según los datos oficiales, se han contabilizado 42 fallecidos y 123 heridos en el accidente. Los ingresados en UCI han descendido a nueve personas. Estas son las principales novedades a esta hora de la tarde.

Las grúas prevén completar esta noche la retirada del tren Iryo accidentado en Adamuz

Los Reyes de España visitan en Adamuz la zona cero del dolor, el lugar donde descarrilaron y chocaron los trenes

Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba

La llegada de la lluvia a Córdoba podría complicar los trabajos de la maquinaria pesada en Adamuz

Julia Cepas, voluntaria de Protección Civil de Adamuz tras el accidente ferroviario de Córdoba: "Desde esa noche, duermo mal, tengo muchos nervios y como frío dentro"

La Fiscalía pide nueve años de prisión al acusado de apuñalar en el cuello a un conductor de un patinete en Córdoba

Trabajadores de Hitachi en Córdoba suspenden las movilizaciones en señal de duelo por el accidente de Adamuz

Julio Rodríguez, un héroe de 16 años en la tragedia de Adamuz: "No sé cómo pude hacerlo, mi cuerpo era otro"

