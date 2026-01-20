Boletín de la mañana
Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba
Las novedades de la investigación del siniestro, la cifra actualizada de víctimas y los testimonios de los afectados
La crónica informativa sigue marcada por la tragedia ferroviaria que ha conmocionado a la provincia de Córdoba y a todo el país. El accidente ocurrido en Adamuz el pasado domingo tras descarrilar un tren y chocar con otro convoy sigue dejando testimonios desoladores, cifras de víctimas que van en aumento y un enigma sin resolver: la causa del terrible suceso. Hasta el momento, se han contabilizado 40 fallecidos, 122 heridos y decenas de desaparecidos -no hay cifra exacta-. En la otra cara, te contamos el ldo más solidario del pueblo para ayudar a afectados y familiares y los planes puestos en marcha desde las instituciones para paliar los daños. Estas son las novedades con las que amanece Córdoba este martes.
- Accidente de tren en Adamuz, en directo: suben a 40 los muertos y 122 heridos en la tragedia ferroviaria
- Transportes investiga si unas "roturas de vía" provocaron el accidente de tren de Adamuz
- El accidente de trenes de Adamuz deja al menos 40 muertos y la cifra aún podría crecer
- Renfe establece un plan alternativo de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el accidente de Adamuz (Córdoba)
- La CIAF analizará en laboratorio los carriles del lugar del accidente de Adamuz y la rodadura del tren Iryo
- Cuando todo falló, Adamuz estuvo: la solidaridad en el corazón del accidente ferroviario de Córdoba
- Horas de angustia y dolor para los familiares de los desaparecidos del accidente de Adamuz
- Atención, calor y apoyo psicológico para los heridos leves del accidente ferroviario de Adamuz alojados en Córdoba
- El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha recibido ya los cuerpos de 37 fallecidos en el accidente de Adamuz
- Una niña de 6 años, la única superviviente de una familia de Punta Umbría en el accidente de Córdoba
- Un policía de Córdoba destinado en Madrid, entre los fallecidos en el accidente ferroviario
- Una mujer de Bujalance, entre los fallecidos en el accidente de tren de Adamuz
- Sánchez pide tiempo para saber la causa del accidente y destaca la coordinación institucional: "Vamos a dar con la verdad"
- Juanma Moreno sobre el rescate del Alvia: "Valoramos partir el tren en dos para acceder al interior e identificar a las víctimas"
- Rafael Ángel Moreno, alcalde de Adamuz, tras el accidente de trenes: "El pueblo ha respondido desde el primer minuto y de forma masiva"
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas