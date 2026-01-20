Tragedia en Adamuz: las noticias más importantes del accidente ferroviario en Córdoba

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La crónica informativa sigue marcada por la tragedia ferroviaria que ha conmocionado a la provincia de Córdoba y a todo el país. El accidente ocurrido en Adamuz el pasado domingo tras descarrilar un tren y chocar con otro convoy sigue dejando testimonios desoladores, cifras de víctimas que van en aumento y un enigma sin resolver: la causa del terrible suceso. Hasta el momento, se han contabilizado 40 fallecidos, 122 heridos y decenas de desaparecidos -no hay cifra exacta-. En la otra cara, te contamos el ldo más solidario del pueblo para ayudar a afectados y familiares y los planes puestos en marcha desde las instituciones para paliar los daños. Estas son las novedades con las que amanece Córdoba este martes.

