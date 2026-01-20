Trabajadores de Hitachi en Córdoba suspenden las movilizaciones en señal de duelo por el accidente de Adamuz

El comité de empresa de Hitachi Energy ha decidido suspender el reinicio de las movilizaciones por el bloqueo de la negociación del convenio colectivo en señal de respeto a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. Estaba previsto retomar el calendario de movilizaciones el próximo día 21, pero ante este trágico siniestro, la representación sindical ha optado por retrasar el comienzo de las movilizaciones, según indico el órgano en una nota de prensa.

El presidente del Comité de Empresa, Álvaro García Leiva (CCOO), explicó que esta misma semana habrá una reunión del comité de empresa para decidir el nuevo calendario de movilizaciones. Cabe recordar que el comité decidió el pasado noviembre suspender temporalmente las acciones de protesta en señal de buena voluntad hacia la negociación del convenio colectivo, pero dada la "actitud inmovilista y antisindical de la empresa -tiene sancionados a 6 de los 13 miembros de la comisión negociadora, casualmente todos representantes de CCOO-, se ha optado por retomar el calendario de movilizaciones".

La movilización se retomará con una huelga de 24 horas y continuará con otras movilizaciones en tanto la empresa no se siente a negociar de forma honesta. “Ya sabemos que las personas trabajadoras que se han adherido al acuerdo de la empresa con UGT, que son 8 de las 76 personas sancionadas por la empresa, no van a poder hacer huelga ni manifestarse ni concentrarse, pero también sabemos que tenemos el respaldo mayoritario de la plantilla, que así lo manifestó en la asamblea celebrada el pasado sábado”, dijo García Leiva.

Concentración de UGT

Por otro lado, UGT salió este martes a las puertas de la sede para mostrar su dolor y solidaridad con las personas afectadas y compartir ese dolor con familiares y allegados de las víctimas de ese dramático suceso.

“UGT Córdoba, como sindicato de clase y mayoritario en la provincia cordobesa, tiene un compromiso social con las personas trabajadoras, pero también con los servicios públicos y con la calidad de vida y derechos del conjunto de la sociedad, por lo que este accidente ha roto de dolor a nuestros delegados y delegadas, así como al conjunto de nuestra organización, sumiéndonos en una profunda impotencia, y por el sentimiento de enorme empatía con familiares y allegados de las víctimas de este trágico episodio en la circulación de los trenes al paso por la provincia de Córdoba”, señaló la secretaria general de UGT Córdoba, Encarna Laguna.

Por su parte, el secretario de Salud Laboral de UGT Córdoba, Jaime Sarmiento, resaltó el hecho de que “estamos hablando de un accidente ferroviario con muchas víctimas entre los pasajeros, pero tampoco podemos olvidar que estamos hablando también de un accidente laboral, producido en un entorno de trabajo y con una víctima, al menos, trabajador, el conductor del Alvia”.

A la concentración asistieron responsables y delegados de las cuatro federaciones que componen UGT Córdoba, que guardaron unos minutos de silencio portando pancartas con un lazo negro en señal de luto y respeto por las víctimas, así como de solidaridad con las personas allegadas a las víctimas del accidente de Adamuz. CCOO, por su parte, estuvo en una concentración frente a la estación de Renfe-Julio Anguita.

Por último, desde la Plataforma Aeropuerto de Córdoba ODB quisieron trasladar en redes sociales "el pésame y mandar un afectuoso saludo de cariño a las familias de las personas fallecidas por el terrible accidente de tren sucedido".