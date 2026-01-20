Tercer día tras la tragedia ferroviaria de Adamuz: 42 fallecidos, avanza la investigación y los Reyes visitan Córdoba

El tercer día tras el accidente ferroviario de Adamuz ha seguido marcado por las labores de rescate y la atención a las víctimas, pero también por las noticias en torno a las posibles causas y la investigación, o las explicaciones de Adif sobre sus recientes actuaciones en el tramo donde se registró el accidente.

La visita de los Reyes de España al lugar del siniestro y su encuentro con las familias de las víctimas y los heridos también forma parte de la crónica de este martes.

Actuaciones en la vía durante los dos meses previos al accidente

Adif llevó a cabo 38 actuaciones de revisión del tramo donde se registró el accidente ferroviario del domingo Adamuz, durante los dos meses previos al accidente, aunque la línea de alta velocidad había sido renovada en mayo. Los trabajos, considerados leves, se centraron principalmente en la vía entre los kilómetros 317 y 321, incluido el punto exacto del choque entre un tren de Iryo y un Alvia.

Adif ha informado en un comunicado, estas comprobaciones sirvieron para constatar que "el carril se encontraba en condiciones adecuadas". En ese sentido, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias, insiste en que cumple "escrupulosamente" la normativa sobre inspección y conservación de las infraestructuras ferroviarias, "con protocolos y procedimientos que prestan especial atención al mantenimiento predictivo y preventivo".

Mientras tanto, tres días después del accidente la investigación pone ahora el foco en el tren de Iryo. Si bien la recuperación de las víctimas que aún podrían quedar bajo el amasijo de hierros de los vagones a los que no se ha podido acceder es prioritaria, buscar vestigios en el coche 6, el primero que supuestamente descarriló, se antoja determinante, según ha asegurado el ministro de Transportes, Óscar Puente. El ministro ha explicado que la Guardia Civil ha reclamado expresamente que no se mueva esa parte del tren porque todavía deben recabar pruebas en ese lugar.

La Junta espera que la cifra de 42 fallecidos no aumente

Pero si la investigación de las causas del accidente es importante, todos los esfuerzos siguen estando en los trabajos de rescate de las posibles víctimas mortales que aún podrían estar en los vagones del Alvia a los que, convertidos en un amasijo de hierros, aún no se ha podido llegar completamente.

Hasta el momento, el balance de fallecidos asciende a 42 una cifra que la Junta de Andalucía cree que se aproxima a la que podía ser el número final, según el consejero andaluz de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. Sanz ha señalado que el hallazgo en los bajos del Alvia de la última víctima hasta el momento aproxima la cifra, 42, a lo que podría ser el resultado final, teniendo en cuenta que se han presentado 43 denuncias por desaparición, aunque ha abogado por no descartar ningún escenario. La prioridad se centra ahora en "cerrar el capítulo" de información a las familias, en lo que se va a seguir trabajando durante toda noche.

Por su parte, el Servicio de Criminalística de la Guardia Civil ha identificado ya a 25 víctimas mortales del accidente, todas ellas mediante huellas dactilares. Una vez identificados los cuerpos, las familias son informadas y a partir de ese momento, deben contactar con una funeraria para que ésta realice los trámites necesarios con el Registro Civil de Montoro y reciban la licencia de enterramiento.

Una grúa pesada trabaja en la retirada de la máquina y los vagones del tren de Iryo accidentado en Adamuz. / Associated Press

Dos cordobeses entre las víctimas ya identificadas

A la espera de conocer el listado definitivo, entre los fallecidos ya identificados hay dos cordobeses, Mari Carmen Abril, natural de Bujalance y profesora de instituto, y Samuel R.S., agente de la Policía Nacional que ejercía en una comisaría madrileña.

En cuanto a los heridos, en los distintos hospitales de Córdoba, la mayoría en el Reina Sofía, continúan ingresadas 37 personas, 33 adultos y cuatro niños.

Durante la madrugada de este miércoles está previsto que se complete la retirada del tren de alta velocidad Iryo, un paso clave para poder avanzar a la siguiente fase del operativo. Los trabajos de las grúas comenzó al mediodía, una vez que las autoridades abandonaron la zona cero y quedó libre el espacio para la entrada de grúas de gran tonelaje, de 300 y 400 toneladas.

Visita de los Reyes de España al lugar de la tragedia

Porque este martes, los Reyes de España han visitado Córdoba para conocer de primera mano las consecuencias del accidente ferroviario. Felipe VI y la reina Letizia estuvieron en el lugar del siniestro, donde recibieron información sobre el rescate y la investigación, saludaron a los equipos de emergencia y a varios vecinos de Adamuz. Uno de ellos, el joven de 16 años Julio Rodríguez, quien junto a su amigo Jose y su madre fueron de los primeros en llegar y ayudar a las personas atrapadas en los vagones de los trenes siniestrados.

Lucía Feijoo Viera

Los Reyes también han visitado el centro cívico con las familias de los desaparecidos, y cerraron la visita en el hospital Reina Sofía, donde se interesaron por el estado de los heridos y el trabajo del personal sanitario.

En Adamuz, los vecinos afrontan el tercer día tras la tragedia pensando en el regreso a la normalidad, tras una pesadilla que no olvidarán. Un pueblo convertido, de forma fatal, en el epicentro de una noticia que ha dado la vuelta al mundo, como su ejemplo de solidaridad.

Una solidaridad que también se ha reflejado en la respuesta de los cordobeses al llamamiento de urgencia realizado en la noche del domingo 18 de enero instando a donar sangre para el centenar de heridos.