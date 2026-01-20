Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tras el trágico accidente ferroviario

Renfe activa los transbordos por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba mientras la vía permanece cortada en Adamuz

Media docena de autobuses aguardan para realizar los traslados en la estación Julio Anguita

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas y reacciones de la tragedia ferroviaria

Pasajeros realizando un transbordo entre bus y tren este martes en la estación de Córdoba-Julio Anguita.

Pasajeros realizando un transbordo entre bus y tren este martes en la estación de Córdoba-Julio Anguita. / Paula Ruiz

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

Renfe ha activado este martes su plan de transporte alternativo para los viajeros que deben trasladarse entre Madrid y Andalucía mientras la línea de alta velocidad permanece cortada tras el trágico accidente de Adamuz.

Mediante varios autobuses, los pasajeros de estos servicios deben hacer transbordo en Córdoba. Quienes vienen de Madrid se apean en Villanueva de Córdoba para realizar el trayecto hasta la capital cordobesa en bus, dado que la vía está cortada entre ambos puntos mientras concluyen las labores de retirada de los trenes siniestrados. Y a la inversa, quienes van hacia la capital española procedentes de Sevilla o Málaga se bajan en Córdoba y van por carretera hasta Villanueva, donde retoman las líneas de alta velocidad.

Media docena de autobuses de gran tamaño de distintas operadoras aguardaban en la mañana de este martes en un lateral de la estación de trenes Julio Anguita. Los transportes que han llegado a media mañana llevaban una veintena de pasajeros, que han sido dirigidos por personal de Renfe o Adif hasta el interior de la estación, donde han abordado sus trenes para ir a Sevilla o Málaga.

Otros pasajeros, por contra, se dirigían a Madrid, algunos de ellos con equipaje de gran tamaño. "Tengo que coger un vuelo internacional en Madrid y la mejor opción que tenía era ésta", aseguraba una mujer joven que viajaba sola. Los traslados entre los autobuses y los trenes se han visto fluidos, con bastante personal de Renfe atendiendo las demandas de los pasajeros. Y los medios puestos a su disposición parecen más que suficientes a tenor de lo que se ha visto durante la mañana de este martes.

Autobuses y taxis

Mientras tanto, en la aledaña estación de autobuses todo permanecía tranquilo. Socibus, la empresa que comercializa los trayectos en bus desde Andalucía a Madrid, ha reforzado sus servicios, aunque los horarios que aparecían en taquilla eran los habituales. No se ha visto más trasiego del habitual.

Autobuses del enlace de Renfe entre Córdoba y Villanueva de Córdoba.

Autobuses del enlace de Renfe entre Córdoba y Villanueva de Córdoba. / Manuel Ruiz Díaz

Los taxis han llenado las paradas tanto en la estación de trenes como en la de buses. Según han indicado algunos conductores consultados por este medio, el colectivo optó por activar a toda la plantilla a petición del Ayuntamiento, en previsión de que habría una mayor demanda de usuarios.

Finalmente no ha ocurrido así, de modo que los taxistas cordobeses esperan que este mismo martes se anule la orden y puedan volver a sus turnos habituales, que mantienen a la mitad de la flota en la calle y el resto descansando.

Por otro lado, los taxistas han tenido un gesto solidario similar a los que ya hicieron durante la pandemia: están realizando traslados de forma completamente gratuita para los familiares de las víctimas del accidente, para lo que han habilitado un número de abonado específico.

