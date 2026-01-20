Renfe activa los transbordos por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba mientras la vía permanece cortada en Adamuz

Renfe ha activado este martes su plan de transporte alternativo para los viajeros que deben trasladarse entre Madrid y Andalucía mientras la línea de alta velocidad permanece cortada tras el trágico accidente de Adamuz.

Mediante varios autobuses, los pasajeros de estos servicios deben hacer transbordo en Córdoba. Quienes vienen de Madrid se apean en Villanueva de Córdoba para realizar el trayecto hasta la capital cordobesa en bus, dado que la vía está cortada entre ambos puntos mientras concluyen las labores de retirada de los trenes siniestrados. Y a la inversa, quienes van hacia la capital española procedentes de Sevilla o Málaga se bajan en Córdoba y van por carretera hasta Villanueva, donde retoman las líneas de alta velocidad.

Media docena de autobuses de gran tamaño de distintas operadoras aguardaban en la mañana de este martes en un lateral de la estación de trenes Julio Anguita. Los transportes que han llegado a media mañana llevaban una veintena de pasajeros, que han sido dirigidos por personal de Renfe o Adif hasta el interior de la estación, donde han abordado sus trenes para ir a Sevilla o Málaga.

Otros pasajeros, por contra, se dirigían a Madrid, algunos de ellos con equipaje de gran tamaño. "Tengo que coger un vuelo internacional en Madrid y la mejor opción que tenía era ésta", aseguraba una mujer joven que viajaba sola. Los traslados entre los autobuses y los trenes se han visto fluidos, con bastante personal de Renfe atendiendo las demandas de los pasajeros. Y los medios puestos a su disposición parecen más que suficientes a tenor de lo que se ha visto durante la mañana de este martes.

Autobuses y taxis

Mientras tanto, en la aledaña estación de autobuses todo permanecía tranquilo. Socibus, la empresa que comercializa los trayectos en bus desde Andalucía a Madrid, ha reforzado sus servicios, aunque los horarios que aparecían en taquilla eran los habituales. No se ha visto más trasiego del habitual.

Autobuses del enlace de Renfe entre Córdoba y Villanueva de Córdoba. / Manuel Ruiz Díaz

Los taxis han llenado las paradas tanto en la estación de trenes como en la de buses. Según han indicado algunos conductores consultados por este medio, el colectivo optó por activar a toda la plantilla a petición del Ayuntamiento, en previsión de que habría una mayor demanda de usuarios.

Finalmente no ha ocurrido así, de modo que los taxistas cordobeses esperan que este mismo martes se anule la orden y puedan volver a sus turnos habituales, que mantienen a la mitad de la flota en la calle y el resto descansando.

Por otro lado, los taxistas han tenido un gesto solidario similar a los que ya hicieron durante la pandemia: están realizando traslados de forma completamente gratuita para los familiares de las víctimas del accidente, para lo que han habilitado un número de abonado específico.

Noelia Santos Javier, familiar de uno de los desaparecidos en el accidentede Adamuz: "Estamos desesperados, necesitamos tener noticias" La desesperación se hace patente entre los familiares de los desaparecidos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz. El centro cívico de Poniente Sur, en Córdoba capital, es el lugar en el que madres, padres, hermanos o cuñados esperan, y desesperan, aguardando a tener noticias de sus familiares. Uno de ellos es Javier, cuñado de Agustín Fadón, trabajador del Alvia siniestrado y del que todavía no tienen noticias. [Lea aquí la noticia al completo]

Araceli R. Arjona Los Reyes de España, en la zona cero del accidente en Adamuz. / Manuel Murillo Los Reyes de España, en la zona cero de Adamuz Los Reyes don Felipe y doña Letizia, vestidos de negro, acaban de llegar a la zona cero del accidente de trenes ocurrido el domingo en Adamuz y lo hacen acompañados por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Silencio absoluto y ambiente de solemnidad en un lugar, junto a los vagones del Iryo, en el que está misma mañana fue localizado un cadáver, el número 41. Con semblantes muy serios, los reyes están saludando a la comitiva de autoridades, entre ellos Óscar Puente y Juanma Moreno, que les están informando de la situación.

Noelia Santos Familiares de 41 desaparecidos aguardan noticias en el centro cívico Poniente Sur La Junta de Andalucía acaba de informar de que, en estos momentos, en el centro cívico Poniente Sur hay familiares de 41 desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz. De momento, las noticias no corren con la celeridad que desearían estos familiares, que reconocen estar "desesperados" ante la falta de noticias.