Psicólogos de la Diputación de Córdoba colaboran en la atención a los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz

La Diputación de Córdoba ha puesto a disposición de los familiares de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz, “un equipo de ocho psicólogos expertos en duelo y emergencias que forman parte de la plantilla del Instituto Provincial de Bienestar Social. Estos profesionales acompañarán a los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Judicial durante la comunicación con las familias”.

Así lo ha indicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha destacado que “los profesionales, que están acompañando a las víctimas desde los primeros momentos posteriores al accidente, se han distribuido en cuatro equipos integrados por dos psicólogos y un sanitario y en estos momentos están realizando sus labores de asistencia en el centro cívico de Poniente Sur de la ciudad de Córdoba”.

Tren Alvia accidentado en las vías en la tarde del pasado domingo en Adamuz. / MANUEL MURILLO

En relación a la actividad de apoyo de los psicólogos, Fuentes ha explicado que “tras el trabajo centrado en la contención emocional durante el día de ayer, en la jornada de hoy estos equipos acompañan a los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Judicial en el difícil momento de trasladar las noticias los familiares de las víctimas”. El máximo responsable de la Diputación ha indicado que “la atención a los familiares en estos momentos tan delicados la está prestando equipos integrados por profesionales del Colegio de Psicólogos a través del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED), del IPBS de la Diputación de Córdoba y de la Cruz Roja”.

Salvador Fuentes: "Una labor encomiable"

“Una labor encomiable de unos profesionales que han estado al lado de quienes necesitan el acompañamiento, con palabras de apoyo o simplemente con el silencio, ante un trance tan doloroso como es el de perder a un ser querido en un accidente”, ha abundado Fuentes.

Finalmente, ha adelantado que “el IPBS trabaja ya en las labores de seguimiento que continuarán en los próximos días con la atención a la población de Adamuz que participó en las labores de rescate. Para ello, como primera medida ya se ha distribuido entre el profesorado de los centros docentes del municipio una guía para orientar el tratamiento de este tema entre el alumnado, a lo que se unirán otras actuaciones dirigidas a los distintos colectivos que acudieron como voluntarios para el rescate y apoyo a las víctimas”.

En Directo

Julio Rodríguez, un héroe de 16 años en la tragedia de Adamuz (Córdoba): "No sé cómo pude hacerlo, mi cuerpo era otro" Julio Rodríguez, de 16 años, ha sido uno de los vecinos de Adamuz (Córdoba) que ha conversado con los Reyes de España, a quienes les ha relatado su experiencia personal sobre la tragedia. Sin quererlo, se ha convertido en un joven héroe por su labor en el rescate. Según ha explicado a los medios de comunicación, él y su amigo Jose venían de pescar cuando llegaron y vieron que estaba todo lleno de policía, ambulancia y se enteraron de que un tren había descarrilado cerca del pueblo. Los dos salieron corriendo para ver lo que había pasado y fue entonces cuando se encontraron la tragedia que estaba teniendo lugar, con decenas de personas atrapadas que intentaban salir desesperadamente del tren, a oscuras, y que clamaban ayuda. "Fuimos los primeros en llegar", asegura, "cuando estuvimos allí intentamos ayudar a la gente en todo lo que pudimos, intentamos sacar a la gente que podía moverse del IRYO y luego, cuando vino la Policía y Guardia Civil fuimos a ayudar a los que estaban en el otro tren, al Alvia, que estaba más alejado". Doña Letizia y Don Felipe les preguntaron qué hicieron. Según ha confesado sincero, "no sé cómo pude hacerlo, mi cuerpo era otro, no podía parar de ayudar, hice el trayecto desde el Alvia al IRYO varias veces, por eso me han felicitado los reyes, me han dicho que lo que hice es un ejemplo, un gesto muy bonito". Asegura que lo que vivió es muy duro y que cuando les han preguntado si está bien o si lo que ha visto le ha dejado alguna secuela. [Lea aquí el testimonio completo]

El Gobierno y la Junta de Andalucía organizarán un funeral de Estado El Gobierno preparará con la Junta de Andalucía un funeral de Estado en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), según avanzaron este martes fuentes gubernamentales. Lee aquí la información completa.

Mónica Gallego, la joven malagueña que esquivó los vagones traseros del accidente de tren de Adamuz por llevar un equipaje más grande Mónica Gallego tiene todavía muy vivas en su cabeza las imágenes que vivió el pasado domingo en Adamuz (Córdoba). Ella viajaba en el segundo vagón del tren de Iryo Málaga-Madrid que, sobre las 19.40 horas, descarriló y chocó con otro tren de Renfe. Esta joven malagueña, que salió afortunadamente ilesa del accidente ferroviario, esquivó un destino que podía haber sido fatídico por pequeños detalles como decidirse a llevar, por consejo de su madre, un par de maletas grandes en su viaje a Madrid, algo que cuando realizó a última hora la reserva del billete la situó en la parte delantera del convoy, en clase preferente, y no en los vagones finales, que fueron los que descarrilaron. Mónica, de 26 años, ha aprobado recientemente unas oposiciones y el domingo viajaba a Madrid para incorporarse a un curso formativo que empezaba el lunes. La joven relata a este periódico sus vivencias a partir del momento en que se produjo al siniestro. "Yo iba estudiando en mi asiento, hacía unos minutos que habíamos pasado por Córdoba, y de pronto el tren dio un gran frenazo. Me choqué contra la mesa, que la tenía bajada, y contra el asiento de delante, pero fue lo único que me pasó; yo salí ilesa completamente", comenta la joven, que no duda en destacar cómo el empeño de su madre en que llevara un equipaje más voluminoso para que se llevase a Madrid todo lo que necesitaba ha sido decisivo en este desenlace. Aquí tienes la información.

Ascienden a 42 los fallecidos en el accidente de Adamuz El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencia de la Junta de Andaucía, Antonio Sanz ha confirmado el fallecido número 42 por el accidente en Adamuz en una entrevista en directo en Antena 3.