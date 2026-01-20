Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Psicólogos de la Diputación de Córdoba colaboran en la atención a los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz

El IPBS hará también seguimiento en la población de Adamuz y entre el alumnado de los centros educativos del municipio

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas y reacciones de la tragedia ferroviaria

Psicólogos de la Diputación que colaboran en la atención a los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz.

Psicólogos de la Diputación que colaboran en la atención a los familiares de las víctimas del accidente de Adamuz. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

La Diputación de Córdoba ha puesto a disposición de los familiares de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido el domingo en Adamuz, “un equipo de ocho psicólogos expertos en duelo y emergencias que forman parte de la plantilla del Instituto Provincial de Bienestar Social. Estos profesionales acompañarán a los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Judicial durante la comunicación con las familias”.

Así lo ha indicado el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien ha destacado que “los profesionales, que están acompañando a las víctimas desde los primeros momentos posteriores al accidente, se han distribuido en cuatro equipos integrados por dos psicólogos y un sanitario y en estos momentos están realizando sus labores de asistencia en el centro cívico de Poniente Sur de la ciudad de Córdoba”.

Accidente tren en Adamuz, trenes Iryo y Alvia. Accidente ferroviario, descarrilamiento Córdoba

Tren Alvia accidentado en las vías en la tarde del pasado domingo en Adamuz. / MANUEL MURILLO

En relación a la actividad de apoyo de los psicólogos, Fuentes ha explicado que “tras el trabajo centrado en la contención emocional durante el día de ayer, en la jornada de hoy estos equipos acompañan a los miembros de la Guardia Civil y de la Policía Judicial en el difícil momento de trasladar las noticias los familiares de las víctimas”. El máximo responsable de la Diputación ha indicado que “la atención a los familiares en estos momentos tan delicados la está prestando equipos integrados por profesionales del Colegio de Psicólogos a través del Grupo de Intervención Psicológica en Emergencias y Desastres (GIPED), del IPBS de la Diputación de Córdoba y de la Cruz Roja”.

Salvador Fuentes: "Una labor encomiable"

“Una labor encomiable de unos profesionales que han estado al lado de quienes necesitan el acompañamiento, con palabras de apoyo o simplemente con el silencio, ante un trance tan doloroso como es el de perder a un ser querido en un accidente”, ha abundado Fuentes.

Finalmente, ha adelantado que “el IPBS trabaja ya en las labores de seguimiento que continuarán en los próximos días con la atención a la población de Adamuz que participó en las labores de rescate. Para ello, como primera medida ya se ha distribuido entre el profesorado de los centros docentes del municipio una guía para orientar el tratamiento de este tema entre el alumnado, a lo que se unirán otras actuaciones dirigidas a los distintos colectivos que acudieron como voluntarios para el rescate y apoyo a las víctimas”.

