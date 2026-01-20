Primeras impresiones en la antesala de la Mezquita-Catedral de Córdoba: así son las visitas al centro de recepción e información

El nuevo Centro de Recepción de Visitantes de la Mezquita-Catedral de Córdoba ha abierto este martes sus puertas al público con una actividad constante y un ambiente marcado por la curiosidad. Ubicado en el Palacio Episcopal, este espacio nace con la vocación de convertirse en el primer paso antes de acceder al monumento, un lugar donde detenerse, informarse y comprender mejor lo que después se va a recorrer. El centro no solo interesa a los turistas que llegan a la ciudad, sino también a muchos cordobeses que quieren conocer de primera mano este nuevo equipamiento cultural.

Desde primera hora, el flujo de visitantes es continuo. Algunos acceden con la entrada de la Mezquita-Catedral ya comprada; otros se acercan simplemente para descubrir cómo es este nuevo espacio del que se ha hablado en los últimos meses. El centro, concebido como una introducción histórica y visual al monumento, se iba llenando de comentarios en distintos idiomas, de gestos de sorpresa y de visitantes que avanzaban despacio, deteniéndose en cada sala.

Vecinos que quieren "ver lo nuevo"

Entre los primeros en cruzar la puerta se encontraban dos amigas jubiladas, María José y Carmen, que recorrían el centro con calma. "Venimos a conocer esto nuevo", comentaban al entrar, con la mezcla de curiosidad y expectativa propia de un estreno. Tras la primera proyección introductoria, su valoración era clara. "Qué bonito", decían, coincidiendo en que la explicación inicial ayuda a situarse y a entender mejor la historia del monumento antes de visitarlo.

Como ellas, otros cordobeses reconocían que el centro ofrece una visión más ordenada y accesible de la Mezquita-Catedral, incluso para quienes la han visitado en numerosas ocasiones a lo largo de su vida. La posibilidad de tener una explicación previa, apoyada en imágenes y recursos visuales, es vista como una forma de redescubrir un edificio tan conocido desde otra perspectiva.

Abre el centro de visitantes de la Mezquita-Catedral Patio San Eulogio. / Paula Ruiz

Un estreno compartido con los guías

A medida que avanza la mañana, comienzan a llegar las primeras visitas en grupo. Para los guías turísticos, el día también tenía algo de estreno. "Es la primera vez que lo hacemos así, a ver qué tal", comentaba uno de ellos antes de iniciar.

La incorporación de este espacio como antesala permite introducir conceptos históricos, cronológicos y artísticos antes de entrar en la Mezquita-Catedral, algo especialmente útil para grupos numerosos o para visitantes que se enfrentan por primera vez al monumento.

Sorpresa ante las piezas expuestas

Dentro del recorrido, las reacciones son constantes. Una familia extranjera comentaba en inglés su asombro al ver el tamaño de algunas de las piezas expuestas. "Si esto es así, ¿cómo será la Mezquita?", se preguntaban, con una mezcla de sorpresa y expectación, mientras avanzaban hacia la siguiente sala.

Las maquetas se convierten en uno de los elementos más comentados. "Son muy chulas, al pequeño le encantan", explicaba un padre, que destacaba también el carácter didáctico de la exposición. Muchos visitantes valoraban que el contenido está planteado de forma clara y visual, facilitando la comprensión incluso a quienes no tienen conocimientos previos de historia o arquitectura.

El centro de visitantes de la Mezquita-Catedral Patio San Eulogio abre sus puertas al público. / Paula Ruiz

Una experiencia pensada para todos

Otro de los aspectos que llamaba la atención de los visitantes era el enfoque inclusivo del centro. La presencia de recursos pensados para personas con discapacidad visual era señalada como un acierto. "Está muy bien que se haya tenido en cuenta", comentaban algunos, destacando que no se trata solo de un espacio informativo, sino de un lugar pensado para públicos muy diversos.

Entre los más pequeños, la curiosidad encontraba distintos puntos de atracción a lo largo del recorrido. Enzo, de cinco años, se detenía fascinado ante las fotografías estereoscópicas. "Se ve toda la historia de la Mezquita-Catedral de Córdoba, mira, papá", decía emocionado, animando a su padre a asomarse a los prismáticos. Escenas similares se repetían a lo largo de la mañana, con niños que observaban, preguntaban y participaban activamente en la visita.

Una introducción que prepara la visita

Al finalizar el recorrido, la pregunta sobre si el centro cumple con el objetivo para el que ha sido creado surgía de manera natural. En ese punto, la respuesta más repetida entre los visitantes era afirmativa. La mayoría coincidía en que el espacio funciona como una introducción y ampliación de información muy útil antes de entrar en la Mezquita-Catedral.

"Ya entras con otra idea", explicaban algunos, convencidos de que esta primera aproximación les ayudará a fijarse más en detalles, elementos arquitectónicos o aspectos históricos que, de otro modo, podrían pasar desapercibidos. Incluso quienes reconocían que algunos contenidos pueden hacerse largos para los niños insistían en que el conjunto de la exposición está muy bien planteado y resulta ameno gracias a la variedad de recursos.

Un primer día que marca el camino

En su primer día abierto al público, el Centro de Recepción de Visitantes ha comenzado a cumplir la función para la que fue concebido: no sustituir la experiencia del monumento, sino enriquecerla. Cordobeses, turistas, familias y profesionales del sector coincidían en que este nuevo espacio permite entrar en la Mezquita-Catedral con una mirada más informada y consciente.

Un primer paso, antes de cruzar el umbral, que aspira a cambiar la forma de visitar uno de los grandes símbolos de Córdoba.