El Palacio de Congresos de Córdoba generó más de 16 millones de euros de impacto económico en 2025

El Palacio de Congresos de Córdoba ha presentado su Memoria de Actividad Anual de 2025, un documento que recoge los principales indicadores de rendimiento del recinto y analiza su impacto económico, social y cultural en la ciudad a lo largo del último ejercicio.

Según los datos incluidos en la memoria, la actividad congresual desarrollada en 2025 generó un impacto económico total de 16.220.230 euros, asociado a la celebración de 115 congresos y eventos, que reunieron a 48.538 asistentes y registraron una estancia media de 2,7 noches.

Impacto económico y evolución de la actividad

El informe refleja un descenso de la actividad respecto a 2024, ejercicio en el que se celebraron 142 eventos y se alcanzó un impacto económico superior a los 20 millones de euros. Desde la dirección del Palacio se señala que esta bajada responde, entre otros factores, a la distorsión del mercado derivada de la subvención, patrocinio o cesión gratuita de espacios por parte de las instituciones públicas.

Tipología de eventos

Durante 2025, el Palacio de Congresos acogió 20 congresos, 76 reuniones profesionales, 7 espectáculos, 6 exposiciones y 6 eventos de otro tipo, como cursos o ruedas de prensa. Las reuniones concentraron el mayor volumen de actividad, representando el 66 % del total de eventos celebrados.

En conjunto, la actividad congresual acumuló 344 días de ocupación, consolidando al recinto como un espacio clave para el sector MICE en Córdoba.

La memoria subraya también que el mantenimiento del edificio es asumido íntegramente por la empresa concesionaria, sin coste para el contribuyente, y que la gestión de la actividad congresual se realiza a riesgo y ventura, sin subvenciones ni patrocinios directos desde el inicio de la concesión. Además, afirman que la empresa concesionaria abona anualmente a la Junta de Andalucía el canon de concesión, reforzando el carácter autosuficiente del modelo de gestión.

Impacto en el empleo

En materia laboral, el Palacio de Congresos generó en 2025 un impacto estimado de 2.100 empleos indirectos, a partir de una plantilla fija de 21 trabajadores. La memoria destaca también la paridad en el empleo, tanto en el comité de dirección como en el conjunto del personal.

Cultura y promoción de Córdoba

El documento recoge igualmente la actividad cultural desarrollada en el recinto, así como el papel del Programa de Patronos Embajadores de Córdoba, que suma ya 159 patronos y permitió la celebración de 63 eventos en 2025, con una estancia media de 2,5 días.

Con la presentación de esta memoria, el Palacio de Congresos de Córdoba dice reafirmar su "compromiso con la transparencia, la evaluación continua de su actividad y su aportación al desarrollo económico, turístico y cultural de la ciudad" consolidándose "como un agente estratégico en el posicionamiento de Córdoba como destino de congresos y eventos".