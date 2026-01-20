Pablo Ramírez, familiar de cuatro supervivientes que viajaban en el primer vagón del Alvia: "Ha sido un milagro de la Virgen del Rocío"

"Ha sido un milagro de la Virgen del Rocío", trata de explicar Pablo Ramírez, familiar de cuatro supervivientes que viajaban en el primer vagón del Alvia, uno de los más afectados en la tragedia. En el convoy de cabecera también viajaba su abuela, de 80 años, de la que tuvieron confirmación oficial de su fallecimiento 22 horas después del siniestro.

"Iba con un rosario, rezando para que no le pasara nada a sus nietos", cuenta Pablo que le han dicho sus primos, tres menores que actualmente se encuentran estables en planta del Hospital Reina Sofía. El otro familiar, su tío, de unos 50 años, permanece en la UCI del Hospital San Juan de Dios, aunque su evolución es favorable.

"La fe es a lo que nos agarramos y lo que nos ha mantenido con la esperanza hasta última hora. Hemos estado muy ligados desde siempre a la Virgen del Rocío y su Hermandad de Huelva", aclara Pablo, que prefiere no mostrar su rostro.

"Nos volveremos a encontrar con ella"

El que hasta ahora había atendido a los medios para hablar de la familia es su tío Fidel, hermano y padre de dos niños ingresados, cuya testimonio en TVE recordando a su madre fallecida corre a gran velocidad por las redes. "El Señor se la ha querido llevar de esta manera, pero ha dejado una huella muy grande en nosotros y algún día nos volveremos a encontrar con ella que es la certeza que nos queda a los creyentes".

Esta mañana, Fidel recibía el apoyo de mucha gente anónima en los alrededores del Reina Sofía. "Su testimonio nos ha emocionado", afirmaban. Después de atender a otra cadena nacional en directo, pedía al resto de televisiones que no insistieran: "No quiero más protagonismo. Si se pasan ciertas barreras, el mensaje es equívoco".

Fidel atiende a una televisión en el exterior del Hospital Reina Sofía. Su cara es reconocida por la gente después de ofrecer anoche un testimonio en TVE que se comparte a gran velocidad en las redes.

En Directo

Noelia Santos Javier, familiar de uno de los desaparecidos en el accidentede Adamuz: "Estamos desesperados, necesitamos tener noticias" La desesperación se hace patente entre los familiares de los desaparecidos en el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz. El centro cívico de Poniente Sur, en Córdoba capital, es el lugar en el que madres, padres, hermanos o cuñados esperan, y desesperan, aguardando a tener noticias de sus familiares. Uno de ellos es Javier, cuñado de Agustín Fadón, trabajador del Alvia siniestrado y del que todavía no tienen noticias. [Lea aquí la noticia al completo]

Rafael Verdú Renfe activa los transbordos por carretera entre Córdoba y Villanueva de Córdoba mientras la vía permanece cortada en Adamuz Renfe ha activado este martes su plan de transporte alternativo para los viajeros que deben trasladarse entre Madrid y Andalucía mientras la línea de alta velocidad permanece cortada tras el trágico accidente de Adamuz. Mediante varios autobuses, los pasajeros de estos servicios deben hacer transbordo en Córdoba. Quienes vienen de Madrid se apean en Villanueva de Córdoba para realizar el trayecto hasta la capital cordobesa en bus, dado que la vía está cortada entre ambos puntos mientras concluyen las labores de retirada de los trenes siniestrados. Y a la inversa, quienes van hacia la capital española procedentes de Sevilla o Málaga se bajan en Córdoba y van por carretera hasta Villanueva, donde retoman las líneas de alta velocidad. [Lea aquí la noticia al completo]

Araceli R. Arjona Los Reyes de España, en la zona cero del accidente en Adamuz. / Manuel Murillo Los Reyes de España, en la zona cero de Adamuz Los Reyes don Felipe y doña Letizia, vestidos de negro, acaban de llegar a la zona cero del accidente de trenes ocurrido el domingo en Adamuz y lo hacen acompañados por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Silencio absoluto y ambiente de solemnidad en un lugar, junto a los vagones del Iryo, en el que está misma mañana fue localizado un cadáver, el número 41. Con semblantes muy serios, los reyes están saludando a la comitiva de autoridades, entre ellos Óscar Puente y Juanma Moreno, que les están informando de la situación.

Noelia Santos Familiares de 41 desaparecidos aguardan noticias en el centro cívico Poniente Sur La Junta de Andalucía acaba de informar de que, en estos momentos, en el centro cívico Poniente Sur hay familiares de 41 desaparecidos en el accidente ferroviario de Adamuz. De momento, las noticias no corren con la celeridad que desearían estos familiares, que reconocen estar "desesperados" ante la falta de noticias.