Testimonios de la tragedia

Pablo Ramírez, familiar de cuatro supervivientes que viajaban en el primer vagón del Alvia: "Ha sido un milagro de la Virgen del Rocío"

Pablo Ramírez es primo y sobrino de cuatro personas ingresadas en Córdoba, y nieto de una mujer de 80 años fallecida

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas y reacciones de la tragedia ferroviaria

Accidente ferroviario.

Accidente ferroviario. / Manuel Murillo

Hugo Gallardo

Hugo Gallardo

Córdoba

"Ha sido un milagro de la Virgen del Rocío", trata de explicar Pablo Ramírez, familiar de cuatro supervivientes que viajaban en el primer vagón del Alvia, uno de los más afectados en la tragedia. En el convoy de cabecera también viajaba su abuela, de 80 años, de la que tuvieron confirmación oficial de su fallecimiento 22 horas después del siniestro.

"Iba con un rosario, rezando para que no le pasara nada a sus nietos", cuenta Pablo que le han dicho sus primos, tres menores que actualmente se encuentran estables en planta del Hospital Reina Sofía. El otro familiar, su tío, de unos 50 años, permanece en la UCI del Hospital San Juan de Dios, aunque su evolución es favorable.

"La fe es a lo que nos agarramos y lo que nos ha mantenido con la esperanza hasta última hora. Hemos estado muy ligados desde siempre a la Virgen del Rocío y su Hermandad de Huelva", aclara Pablo, que prefiere no mostrar su rostro.

"Nos volveremos a encontrar con ella"

El que hasta ahora había atendido a los medios para hablar de la familia es su tío Fidel, hermano y padre de dos niños ingresados, cuya testimonio en TVE recordando a su madre fallecida corre a gran velocidad por las redes. "El Señor se la ha querido llevar de esta manera, pero ha dejado una huella muy grande en nosotros y algún día nos volveremos a encontrar con ella que es la certeza que nos queda a los creyentes".

Esta mañana, Fidel recibía el apoyo de mucha gente anónima en los alrededores del Reina Sofía. "Su testimonio nos ha emocionado", afirmaban. Después de atender a otra cadena nacional en directo, pedía al resto de televisiones que no insistieran: "No quiero más protagonismo. Si se pasan ciertas barreras, el mensaje es equívoco".

Fidel atiende a una televisión en el exterior del Hospital Reina Sofía. Su cara es reconocida por la gente después de ofrecer anoche un testimonio en TVE que se comparte a gran velocidad en las redes.

