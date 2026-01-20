Osiris, mujer de uno de los desaparecidos en el accidente ferroviario: "Es una angustia terrible"

Osiris Sevilla espera noticias de su marido, Víctor, que viajaba en el tren Alvia siniestrado el pasado domingo en Adamuz. A las puertas del centro cívico Poniente Sur, en Córdoba capital, Osiris atiende a la prensa entre lágrimas y junto a su hermana Yamilei. Ella es de Nicaragua, él de Bolivia. Ambos estaban en Madrid y volvían a Huelva, su lugar de residencia desde hace más de diez años, después de un viaje. Iban a coger el mismo tren, pero al final, por un tema de precios, él salió antes que ella, a la que iba a esperar en Sevilla.

La mujer llegó ayer a Córdoba en taxi, desde Madrid, y reconoce tener una "angustia terrible" porque no tiene ninguna noticia de su esposo. Ante los medios, Osiris pone el último audio que le envió Víctor, en el que le explicaba dónde le esperaría y dónde podrían encontrarse en Sevilla antes de regresar a tierras onubenses.

Osiris Sevilla, mujer de Víctor, uno de los pasajeros que viajaba en el Alvia siniestrado. / CÓRDOBA

Lo último que han podido comentarle en el centro cívico, donde numerosos psicólogos hacen labores de acompañamiento a los familiares de los desaparecidos, es que toca esperar. "Su familia me está llamando constantemente, sus padres son muy mayores y quieren saber qué ha pasado", relata Osiris sin poder contener las lágrimas.

"Víctor era una persona trabajadora, una persona sin vicios. Estaba dedicado a su familia", ha comentado Yamilei, cuñada del desaparecido, quien también ha explicado que han contactado con un hijo de una pareja anterior del hombre para que se haga las pruebas de ADN en Sevilla.

Yamilei, cuñada de uno de las desaparecidos en el tren Alvia. / CÓRDOBA

Como Yamilei, son numerosos los familiares y allegados de desaparecidos que esperan noticias en el centro cívico Poniente Sur, al lado de la plaza toros, donde el trasiego de voluntarios de Cruz Roja, Policía y periodistas es constante.

En Directo

La estación de tren Julio Anguita concentra el dolor de Córdoba por el accidente ferroviario de Adamuz Cientos de cordobeses se han concentrado este martes frente a las puertas de la estación de tren Córdoba-Julio Anguita para mostrar su dolor y conmoción por el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), en el que han fallecido al menos 41 personas. [Lea aquí la noticia al completo]

La Guardia Civil concluye la inspección de los coches 7 y 8 descarrilados del tren Iryo La Guardia Civil ha concluido la inspección ocular de los coches 7 y 8 del tren Iryo que descarriló el domingo en Adamuz (Córdoba) y causó el posterior descarrilamiento de la cabecera del tren Alvia y ahora se centrará en el examen de los seis primeros vagones. Fuentes de la investigación han indicado a EFE que tras la inspección, estos dos coches ya podrían ser retirados de la vía. [Lea aquí la noticia al completo]

Noelia Santos La presidenta del Colegio de Enfermería de Andalucía: "A los familiares hay que ayudarles a afrontar la realidad, que no es buena" María del María García, presidenta del Colegio de Enfermería de Andalucía, estaba en Almería cuando se produjo el trágico accidente ferroviario de Adamuz y no dudó en desplazarse hasta Córdoba. Ha estado en el Reina Sofía y ahora intenta acompañar, en la medida de lo posible, a los familiares de los desaparecidos, que permanecen en el centro cívico Poniente Sur de Córdoba. García muestra su orgullo por el trabajo de los sanitarios andaluces en estos duros momentos, especialmente por la labor de los equipos de intervención sanitaria de emergencias que actuaron, dice, "de maravilla" en en los momentos del accidente. [Lea aquí la noticia al completo]

Araceli R. Arjona Los Reyes de España, en la zona cero de Adamuz Los Reyes son Felipe y doña Leticia, vestidos de negro, acaban de llegar a la zona cero del accidente de trenes ocurrido el domingo en Adamuz y lo hacen acompañados por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Silencio absoluto y ambiente de solemnidad en un lugar, junto a los vagones del Iryo, en el que está misma mañana fue localizado un cadáver, el número 41. Con semblantes muy serios, los reyes están saludando a la comitiva de autoridades, entre ellos Óscar Puente y Juanma Moreno, que les están informando de la situación.