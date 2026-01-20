Testimonio
Osiris, mujer de uno de los desaparecidos en el accidente ferroviario: "Es una angustia terrible"
Los familiares de las personas que no están aún identificadas aguardan noticias en el centro cívico Poniente Sur
Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas y reacciones de la tragedia ferroviaria
Osiris Sevilla espera noticias de su marido, Víctor, que viajaba en el tren Alvia siniestrado el pasado domingo en Adamuz. A las puertas del centro cívico Poniente Sur, en Córdoba capital, Osiris atiende a la prensa entre lágrimas y junto a su hermana Yamilei. Ella es de Nicaragua, él de Bolivia. Ambos estaban en Madrid y volvían a Huelva, su lugar de residencia desde hace más de diez años, después de un viaje. Iban a coger el mismo tren, pero al final, por un tema de precios, él salió antes que ella, a la que iba a esperar en Sevilla.
La mujer llegó ayer a Córdoba en taxi, desde Madrid, y reconoce tener una "angustia terrible" porque no tiene ninguna noticia de su esposo. Ante los medios, Osiris pone el último audio que le envió Víctor, en el que le explicaba dónde le esperaría y dónde podrían encontrarse en Sevilla antes de regresar a tierras onubenses.
Lo último que han podido comentarle en el centro cívico, donde numerosos psicólogos hacen labores de acompañamiento a los familiares de los desaparecidos, es que toca esperar. "Su familia me está llamando constantemente, sus padres son muy mayores y quieren saber qué ha pasado", relata Osiris sin poder contener las lágrimas.
"Víctor era una persona trabajadora, una persona sin vicios. Estaba dedicado a su familia", ha comentado Yamilei, cuñada del desaparecido, quien también ha explicado que han contactado con un hijo de una pareja anterior del hombre para que se haga las pruebas de ADN en Sevilla.
Como Yamilei, son numerosos los familiares y allegados de desaparecidos que esperan noticias en el centro cívico Poniente Sur, al lado de la plaza toros, donde el trasiego de voluntarios de Cruz Roja, Policía y periodistas es constante.
La estación de tren Julio Anguita concentra el dolor de Córdoba por el accidente ferroviario de Adamuz
Cientos de cordobeses se han concentrado este martes frente a las puertas de la estación de tren Córdoba-Julio Anguita para mostrar su dolor y conmoción por el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), en el que han fallecido al menos 41 personas.
La Guardia Civil concluye la inspección de los coches 7 y 8 descarrilados del tren Iryo
La Guardia Civil ha concluido la inspección ocular de los coches 7 y 8 del tren Iryo que descarriló el domingo en Adamuz (Córdoba) y causó el posterior descarrilamiento de la cabecera del tren Alvia y ahora se centrará en el examen de los seis primeros vagones. Fuentes de la investigación han indicado a EFE que tras la inspección, estos dos coches ya podrían ser retirados de la vía.
Noelia Santos
La presidenta del Colegio de Enfermería de Andalucía: "A los familiares hay que ayudarles a afrontar la realidad, que no es buena"
María del María García, presidenta del Colegio de Enfermería de Andalucía, estaba en Almería cuando se produjo el trágico accidente ferroviario de Adamuz y no dudó en desplazarse hasta Córdoba. Ha estado en el Reina Sofía y ahora intenta acompañar, en la medida de lo posible, a los familiares de los desaparecidos, que permanecen en el centro cívico Poniente Sur de Córdoba. García muestra su orgullo por el trabajo de los sanitarios andaluces en estos duros momentos, especialmente por la labor de los equipos de intervención sanitaria de emergencias que actuaron, dice, "de maravilla" en en los momentos del accidente.
Araceli R. Arjona
Los Reyes de España, en la zona cero de Adamuz
Los Reyes son Felipe y doña Leticia, vestidos de negro, acaban de llegar a la zona cero del accidente de trenes ocurrido el domingo en Adamuz y lo hacen acompañados por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Silencio absoluto y ambiente de solemnidad en un lugar, junto a los vagones del Iryo, en el que está misma mañana fue localizado un cadáver, el número 41. Con semblantes muy serios, los reyes están saludando a la comitiva de autoridades, entre ellos Óscar Puente y Juanma Moreno, que les están informando de la situación.
Manuel Murillo
Así han quedado los trenes tras el accidente de Adamuz
Este es el estado que presentan los vagones del Iryo y del Alvia tras el trágico siniestro ferroviario.
- El Parque Cruz Conde, escenario de una violenta batalla en las guerras púnicas que pudo condicionar la ubicación actual de Córdoba
- Localizan la posible ubicación de Madinat al Zāhira: la enigmática ciudad que Almanzor levantó en el siglo X en Córdoba
- El hospital Reina Sofía de Córdoba se moviliza para atender a los numerosos heridos del accidente de tren en Adamuz
- Los británicos dicen adiós a la costa y se enamoran de Córdoba en enero: “Una joya más tranquila fuera de temporada”
- Laura Cantero, exreclusa en Córdoba: 'Después de un año en prisión, la presunta víctima llegó a juicio y dijo que yo no había sido
- Ultiman el proyecto para abrir un salón de celebraciones y alojamientos turísticos en un gran cortijo de Córdoba
- Accidente ferroviario en Adamuz, Córdoba: 'Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios
- El Centro de Transfusión de Córdoba insta a donar sangre en los próximos días para ayudar a las víctimas