Nuevas claves para localizar Madinat al Zahira: así se ha llegado a la hipótesis que sitúa la ciudad de Almanzor al este de Córdoba

La posible localización de Madinat al Zahira, la ciudad palatina fundada por Almanzor a finales del siglo X, ha vuelto al centro del debate histórico y arqueológico tras la publicación de una investigación liderada por el profesor de la Universidad de Córdoba Antonio Monterroso Checa. La propuesta, difundida la semana pasada, ha despertado un notable interés en la sociedad cordobesa, reabriendo uno de los grandes enigmas de la Córdoba andalusí.

El estudio sitúa este enclave desaparecido en el extremo oriental de la ciudad, en un área próxima a Alcolea, y se apoya en el análisis de datos obtenidos mediante sensores Lidar del Instituto Geográfico Nacional, una tecnología que permite "ver" el relieve del terreno incluso bajo la vegetación.

Un problema histórico de larga duración

La pregunta sobre dónde estuvo Madinat al Zahira no es nueva. Monterroso Checa explica que se trata de un problema científico que lleva décadas abierto y que él mismo viene abordando desde hace años. Aunque el trabajo con los datos cartográficos se intensifica a partir de 2023, el interés por resolver esta incógnita se remonta mucho más atrás.

Durante años, la ausencia de restos visibles y la complejidad del terreno llevaron a plantear hipótesis diversas sobre su ubicación. La dificultad no estaba tanto en la pregunta como en la falta de herramientas adecuadas para responderla con precisión.

El papel clave de la tecnología Lidar

El punto de inflexión llega cuando el Instituto Geográfico Nacional pone a disposición pública nuevas coberturas del vuelo láser de todo el país. Gracias a estos datos, el investigador ha podido afinar el análisis del terreno y detectar alteraciones topográficas de origen artificial que no pueden explicarse por procesos naturales.

Según explica, los datos Lidar son físicamente incuestionables: el láser emite una señal, rebota en el suelo y devuelve una medición exacta de distancia y posición. Lo que está sujeto a interpretación es el significado de esas formas, aunque Monterroso Checa subraya que las estructuras detectadas existen realmente en el terreno.

Metodología usada para la obtención de información / Universidad de Córdoba

Anomalías que dibujan una ciudad

Las anomalías identificadas ocupan una superficie de más de 120 hectáreas, con una extensión superior al kilómetro de largo y entre 600 y 700 metros de ancho. Se trata de una escala comparable a la de Madinat al Zahra, la ciudad califal de Córdoba.

Además de su tamaño, lo que refuerza la hipótesis es su carácter artificial y su ordenación interna. Las formas detectadas dibujan una trama urbana planificada, con edificios rectangulares y cuadrangulares, organización aterrazada y una clara orientación norte-sur. En algunos puntos, ciertas construcciones se giran hacia el sureste, un rasgo significativo desde el punto de vista urbanístico y simbólico.

A ello se suma un dato histórico clave: desde finales del siglo XV no consta actividad constructiva en esa zona, lo que refuerza la interpretación arqueológica de estas huellas en el terreno.

¿Y si no es Madinat al Zahira?

El propio investigador plantea la cuestión de forma directa: si esas anomalías no corresponden a Madinat al Zahira, ¿qué otra cosa podrían ser? La magnitud del conjunto y su complejidad urbanística hacen pensar en una fundación de primer nivel, acorde con la ciudad palatina que Almanzor levantó como símbolo de su poder.

En este sentido, Monterroso Checa insiste en que su trabajo no pretende cerrar definitivamente el debate, sino plantear una solución científica sólida, basada en datos físicos contrastables, algo que no había ocurrido hasta ahora entre las numerosas hipótesis existentes.

Próximos pasos: afinar el plano desde el aire

El trabajo continúa. El investigador prevé seguir analizando nuevas fuentes de información geoespacial en acceso abierto, tanto del Instituto Geográfico Nacional como de plataformas satelitales. El objetivo es afinar progresivamente las formas, pasando de una visión general a un dibujo cada vez más preciso del posible urbanismo de la ciudad.

Las técnicas no invasivas seguirán siendo la base del trabajo, permitiendo avanzar sin intervenir directamente sobre el terreno.

Una investigación con función social

Más allá del caso concreto de Madinat al Zahira, Monterroso Checa subraya la importancia del acceso público a los datos geoespaciales. Gracias a estas herramientas, su equipo ha identificado ya centenares de yacimientos arqueológicos en la provincia de Córdoba, muchos de ellos en pequeños municipios que difícilmente podrían haber abordado este tipo de investigaciones por falta de recursos.

Para el investigador, este tipo de estudios demuestra que la inversión en datos públicos abiertos no solo impulsa la investigación científica, sino que permite recuperar y transferir patrimonio a la ciudadanía, reforzando el conocimiento y la protección del pasado.

Hacia una arqueología más eficiente

El profesor defiende la incorporación sistemática de estas metodologías predictivas en la normativa arqueológica. "Aunque puedan parecer costosas en un primer momento, su uso permite ahorrar tiempo y recursos, al dirigir las excavaciones de forma precisa, del mismo modo que una prueba médica orienta una intervención quirúrgica", afirma.

En el caso de Madinat al Zahira, estas técnicas han permitido, por primera vez, acercarse con rigor científico a una de las grandes incógnitas de la historia de Córdoba, abriendo una nueva etapa en su estudio.