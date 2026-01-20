Tragedia ferroviaria
El mensaje del maquinista en las grabaciones de la caja negra del Iryo: "Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz"
Los audios recogen los primeros segundos tras el suceso
Accidente de trenes en Adamuz, última hora
El maquinista del tren de Iryo contactó con el centro de mando de Adif en Atocha para alertar de lo que describió inicialmente como “un enganchón” a la altura de Adamuz, solo instantes después del accidente ferroviario. Lo recogen las grabaciones de la caja negra y ya el lunes, el ministro de Transportes Óscar Puente se refirió a los mensajes del maquinista del Iryo para subrayar que ni el mismo operario sabía qué había pasado.
Los audios de esas comunicaciones, extraídos de la caja negra del tren, han sido adelantados este martes por el Eldiario.es-Cordópolis. La grabación recoge los primeros segundos tras el suceso.
Primera llamada
En la primera llamada, el maquinista, identificado como 6189, informa de problemas técnicos sin mencionar una colisión. "Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz", señala. Desde el centro de mando se le indica que baje los pantógrafos (el mecanismo que se eleva para hacer contacto con la catenaria), a lo que responde que ya están bajados y que el tren se encuentra bloqueado, mientras de fondo se escucha la activación del freno de emergencia. En ese momento, el conductor señala que necesita “reconocer” el estado del convoy, sin ser aún consciente de la magnitud del accidente.
Segunda comunicación
Pocos instantes después, en una segunda comunicación, el maquinista alerta ya de un descarrilamiento y de que el tren está invadiendo la vía contigua, repitiendo el aviso en varias ocasiones. Solicita de forma urgente la paralización del tráfico ferroviario y comunica la existencia de un incendio en uno de los coches, así como la presencia de heridos, reclamando la intervención de bomberos y servicios sanitarios. Desde el centro de mando le responden que no hay ningún tren llegando en ese momento.
En ninguno de los audios, ni por parte del maquinista ni del centro de control, se menciona explícitamente la colisión con otro tren, el Alvia que circulaba en sentido contrario. ¿Qué fue lo que el maquinista describió como "un enganchón? Se desconoce si fue una deficiencia en la vía, la colisión con el Alvia o una pieza u objeto desprendido de algún vagón. Las grabaciones forman parte de la investigación abierta para esclarecer las causas del accidente.
Las grabaciones de la caja negra del Iryo: «Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz»
Instantes después del accidente ferroviario de Adamuz, el maquinista del tren de Iryo contactó con el centro de mando de Adif en Atocha para alertar de lo que describió inicialmente como “un enganchón” a la altura de esa localidad cordobesa. Lo recogen las grabaciones de la caja negra y ya el lunes, el ministro de Transportes Óscar Puente se refirió a los mensajes del maquinista del Iryo para subrayar que ni él mismo operario sabía que había pasado.
Los audios de esas comunicaciones, extraídos de la caja negra del tren, los ha publicado este martes Eldiario.es-Cordópolis. En las grabaciones se recogen los primeros segundos tras el suceso.
Adif revisa esta noche el tramo Madrid-Calatayud para retomar mañana la velocidad máxima
Equipos de mantenimiento de Adif revisarán esta noche los puntos reportados con posibles incidencias en el tramo entre Madrid y Calatayud de la alta velocidad Madrid-Barcelona y, si se considera que no alteran la circulación, "lo normal" es que mañana se vuelva a establecer la velocidad máxima de circulación, según ha informado este martes en un comunicado. Adif, gestor de la infraestructura ferroviaria española, ha explicado que la limitación temporal de velocidad se ha implementado preventivamente este martes después de que varios trenes hayan reportado supuestas incidencias y de acuerdo a los protocolos de seguridad vigentes, que se tienen que activar siempre en estas situaciones. Además, ha querido destacar que es una limitación temporal de velocidad en un tramo y que no se ha rebajado la velocidad de circulación en la línea de alta velocidad.
Los reyes muestran a los familiares de las víctimas del accidente en Adamuz "el cariño de todo el país"
Los Reyes de España han mostrado a los familiares de las víctimas del accidente en Adamuz "el cariño de todo el país"
La caída de un muro provoca el descarrilamiento de un tren de Rodalies en Barcelona
Un tren de la línea R4 de Rodalies ha descarrilado este martes, 20 de enero, cuando circulaba en dirección a Manresa, tras chocar contra un muro de contención que había caído sobre la vía, entre Gelida y Martorell.
El balance provisional es de diez personas heridas de diversa consideración, entre ellas el maquinista. Al menos cuatro de los heridos se encuentran en estado grave. No se han registrado víctimas mortales. Los servicios de emergencia han trabajado en la zona para atender a los afectados y rescatar a algunas personas que habían quedado atrapadas en el convoy.
Víctor Castro
Adamuz, en el día tres de la tragedia
