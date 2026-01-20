Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tragedia ferroviaria

El mensaje del maquinista en las grabaciones de la caja negra del Iryo: "Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz"

Los audios recogen los primeros segundos tras el suceso

Accidente de trenes en Adamuz, última hora

El tren Iryo accidentado en Adamuz.

El tren Iryo accidentado en Adamuz. / Manuel Murillo

Manuel Ruiz Díaz

Manuel Ruiz Díaz

Córdoba

El maquinista del tren de Iryo contactó con el centro de mando de Adif en Atocha para alertar de lo que describió inicialmente como “un enganchón” a la altura de Adamuz, solo instantes después del accidente ferroviario. Lo recogen las grabaciones de la caja negra y ya el lunes, el ministro de Transportes Óscar Puente se refirió a los mensajes del maquinista del Iryo para subrayar que ni el mismo operario sabía qué había pasado.

Los audios de esas comunicaciones, extraídos de la caja negra del tren, han sido adelantados este martes por el Eldiario.es-Cordópolis. La grabación recoge los primeros segundos tras el suceso.

Primera llamada

En la primera llamada, el maquinista, identificado como 6189, informa de problemas técnicos sin mencionar una colisión. "Acabo de sufrir un enganchón a la altura de Adamuz", señala. Desde el centro de mando se le indica que baje los pantógrafos (el mecanismo que se eleva para hacer contacto con la catenaria), a lo que responde que ya están bajados y que el tren se encuentra bloqueado, mientras de fondo se escucha la activación del freno de emergencia. En ese momento, el conductor señala que necesita “reconocer” el estado del convoy, sin ser aún consciente de la magnitud del accidente.

Segunda comunicación

Pocos instantes después, en una segunda comunicación, el maquinista alerta ya de un descarrilamiento y de que el tren está invadiendo la vía contigua, repitiendo el aviso en varias ocasiones. Solicita de forma urgente la paralización del tráfico ferroviario y comunica la existencia de un incendio en uno de los coches, así como la presencia de heridos, reclamando la intervención de bomberos y servicios sanitarios. Desde el centro de mando le responden que no hay ningún tren llegando en ese momento.

En ninguno de los audios, ni por parte del maquinista ni del centro de control, se menciona explícitamente la colisión con otro tren, el Alvia que circulaba en sentido contrario. ¿Qué fue lo que el maquinista describió como "un enganchón? Se desconoce si fue una deficiencia en la vía, la colisión con el Alvia o una pieza u objeto desprendido de algún vagón. Las grabaciones forman parte de la investigación abierta para esclarecer las causas del accidente.

