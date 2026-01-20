María del Mar García (Colegio de Enfermería), sobre los familiares del accidente de Adamuz, Córdoba: "Hay que ayudarles a afrontar la realidad"

María del María García, presidenta del Colegio de Enfermería de Andalucía, estaba en Almería cuando se produjo el trágico accidente ferroviario de Adamuz y no dudó en desplazarse hasta Córdoba. Ha estado en el Reina Sofía y ahora intenta acompañar, en la medida de lo posible, a los familiares de los desaparecidos, que permanecen en el centro cívico Poniente Sur de Córdoba. García muestra su orgullo por el trabajo de los sanitarios andaluces en estos duros momentos, especialmente por la labor de los equipos de intervención sanitaria de emergencias que actuaron, dice, "de maravilla" en en los momentos del accidente.

Sobre cómo ha visto a los familiares, la presidenta del órgano colegial enfermero reconoce que la gente "está sufriendo" y que se ven "caras de resignación", de cansancio por "la larga espera" y de dolor "por saber lo que les van a decir, aunque cueste reconocerlo". El papel ahora de los psicólogos y sanitarios que ejercen la labor de acompañamiento es la de "ayudarles a que afronten la realidad, que no es buena".

María del Mar García, presidenta del Colegio de Enfermería de Andalucía. / PAULA RUIZ

Aunque suene duro, García admite que no se les puede decir "tranquilos", sobre todo en un momento en el que están "angustiados" ante el trabajo que se está realizando de reconocimiento de los cuerpos, un proceso "laborioso y lento".

Los sanitarios también "necesitarán ayuda"

La presidenta del Colegio de Enfermería de Córdoba ha insistido en reconocer el trabajo de todo el personal sanitario que ha trabajado y trabaja en estos momentos en todo lo relacionado con el accidente ferroviario. Explica que ha estado hablando con muchos de ellos, también con quienes estuvieron en Adamuz nada más producirse el accidente: "hablamos con ellos y se les saltaban las lágrimas".

Es más, García adelanta que muchos también "necesitarán ayuda" cuando pase un poco todo esto, "creo que es importante que cuando pasen unos días intenten expresar todo eso que han visto, todas las emociones que han tenido que tragar, es importante que no se les quede dentro".

Vagón del tren de Iryo siniestrado durante el accidente del pasado domingo en Adamuz. / Manuel Murillo

Donación de sangre

García ha reconocido, además, la solidaridad de los andaluces que han ido a donar sangre en estos días. Ha explicado que en todas las provincias se han montado equipos para donar y también ha pedido que se acuda de forma escalonada porque también la sangre tiene "su periodo de caducidad" y lo importante es contar con reservas de forma regular.

En Directo

La estación de tren Julio Anguita concentra el dolor de Córdoba por el accidente ferroviario de Adamuz Cientos de cordobeses se han concentrado este martes frente a las puertas de la estación de tren Córdoba-Julio Anguita para mostrar su dolor y conmoción por el accidente ferroviario ocurrido el pasado domingo en Adamuz (Córdoba), en el que han fallecido al menos 41 personas. [Lea aquí la noticia al completo]

La Guardia Civil concluye la inspección de los coches 7 y 8 descarrilados del tren Iryo La Guardia Civil ha concluido la inspección ocular de los coches 7 y 8 del tren Iryo que descarriló el domingo en Adamuz (Córdoba) y causó el posterior descarrilamiento de la cabecera del tren Alvia y ahora se centrará en el examen de los seis primeros vagones. Fuentes de la investigación han indicado a EFE que tras la inspección, estos dos coches ya podrían ser retirados de la vía. [Lea aquí la noticia al completo]

Araceli R. Arjona Los Reyes de España, en la zona cero de Adamuz Los Reyes son Felipe y doña Leticia, vestidos de negro, acaban de llegar a la zona cero del accidente de trenes ocurrido el domingo en Adamuz y lo hacen acompañados por la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero. Silencio absoluto y ambiente de solemnidad en un lugar, junto a los vagones del Iryo, en el que está misma mañana fue localizado un cadáver, el número 41. Con semblantes muy serios, los reyes están saludando a la comitiva de autoridades, entre ellos Óscar Puente y Juanma Moreno, que les están informando de la situación.