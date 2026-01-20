Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

María del Mar García (Colegio de Enfermería), sobre los familiares del accidente de Adamuz, Córdoba: "Hay que ayudarles a afrontar la realidad"

También cree que el personal sanitario que trabaja en estos duros momentos necesitará, dentro de unos días, "expresar todas las emociones que se han tenido que tragar"

Sigue la última hora del accidente de tren en Adamuz (Córdoba): balance de víctimas y reacciones de la tragedia ferroviaria

María del Mar García, presidenta del Colegio de Enfermería de Andalucía.

María del Mar García, presidenta del Colegio de Enfermería de Andalucía. / PAULA RUIZ

Noelia Santos

Noelia Santos

Córdoba

María del María García, presidenta del Colegio de Enfermería de Andalucía, estaba en Almería cuando se produjo el trágico accidente ferroviario de Adamuz y no dudó en desplazarse hasta Córdoba. Ha estado en el Reina Sofía y ahora intenta acompañar, en la medida de lo posible, a los familiares de los desaparecidos, que permanecen en el centro cívico Poniente Sur de Córdoba. García muestra su orgullo por el trabajo de los sanitarios andaluces en estos duros momentos, especialmente por la labor de los equipos de intervención sanitaria de emergencias que actuaron, dice, "de maravilla" en en los momentos del accidente.

Sobre cómo ha visto a los familiares, la presidenta del órgano colegial enfermero reconoce que la gente "está sufriendo" y que se ven "caras de resignación", de cansancio por "la larga espera" y de dolor "por saber lo que les van a decir, aunque cueste reconocerlo". El papel ahora de los psicólogos y sanitarios que ejercen la labor de acompañamiento es la de "ayudarles a que afronten la realidad, que no es buena".

María del Mar García, presidenta del Colegio de Enfermería de Andalucía.

María del Mar García, presidenta del Colegio de Enfermería de Andalucía. / PAULA RUIZ

Aunque suene duro, García admite que no se les puede decir "tranquilos", sobre todo en un momento en el que están "angustiados" ante el trabajo que se está realizando de reconocimiento de los cuerpos, un proceso "laborioso y lento".

Los sanitarios también "necesitarán ayuda"

La presidenta del Colegio de Enfermería de Córdoba ha insistido en reconocer el trabajo de todo el personal sanitario que ha trabajado y trabaja en estos momentos en todo lo relacionado con el accidente ferroviario. Explica que ha estado hablando con muchos de ellos, también con quienes estuvieron en Adamuz nada más producirse el accidente: "hablamos con ellos y se les saltaban las lágrimas".

Es más, García adelanta que muchos también "necesitarán ayuda" cuando pase un poco todo esto, "creo que es importante que cuando pasen unos días intenten expresar todo eso que han visto, todas las emociones que han tenido que tragar, es importante que no se les quede dentro".

Donación de sangre

García ha reconocido, además, la solidaridad de los andaluces que han ido a donar sangre en estos días. Ha explicado que en todas las provincias se han montado equipos para donar y también ha pedido que se acuda de forma escalonada porque también la sangre tiene "su periodo de caducidad" y lo importante es contar con reservas de forma regular.

